Fitnesstracker unter 50 € – gute und günstige Fitnessuhren

Clever sparen

+ © IMAGO / Addictive Stock Fitnesstracker sind nicht nur der optimale Begleiter bei unseren Sportaktivitäten. Sie erinnern uns auch daran, Sport zu treiben. (Symbolbild) © IMAGO / Addictive Stock

Von Philipp Mosthaf schließen

Fitnesstracker sind die optimalen Begleiter, um in Form zu kommen. Wir stellen Ihnen gute und günstige Fitnessuhren vor.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Winterspeck oder Abgeschlagenheit, Langeweile oder der mahnende Zeigefinger vom Arzt: Es gibt immer einen guten Grund, fitter und sportlicher zu werden! Fehlt eigentlich nur noch die passende Ausrüstung? Stiftung Warentest hat Fitnessuhren und Smartwatches unter die Lupe genommen, denn die Fitness-Armbänder sind der optimale Begleiter beim Sport. Sie messen die Zeit, den Puls und können sogar Ihren Schlaf überwachen. Fitnesstracker müssen jedoch nicht teuer sein. Es gibt die Geräte auch für den schmalen Geldbeutel. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf eines Fitnesstrackers achten müssen. Zudem stellen wir Ihnen Fitness-Armbänder für unter 50 Euro vor. Spannend und lohnend vor dem Kauf ist auch Vergleich zwischen verschiedenen Modellen von Apple, Samsung & Co. Einige günstige Fitnessuhren mit besonderen Funktionen für Kinder können kleine Sportmuffel zu mehr Bewegung animieren.

Fitnesstracker für unter 50 Euro: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Ein Display beim Fitnesstracker ist natürlich ein Muss! Je nach Modell haben die Displays auch unterschiedliche Funktionen, sie zeigen mehr oder weniger an. Manche Modelle verfügen sogar über ein Touchscreen-Display. Mit den richtigen Displays haben Sie nicht nur die Uhrzeit im Blick, so sehen auch Ihren Puls und die Zeit, die Sie für Ihr Workout benötigen oder die Schrittanzahl, die Sie am Tag zurückgelegt haben.

ist natürlich ein Muss! Je nach Modell haben die Displays auch unterschiedliche Funktionen, sie zeigen mehr oder weniger an. Manche Modelle verfügen sogar über ein Touchscreen-Display. Mit den richtigen Displays haben Sie nicht nur die Uhrzeit im Blick, so sehen auch Ihren Puls und die Zeit, die Sie für Ihr Workout benötigen oder die Schrittanzahl, die Sie am Tag zurückgelegt haben. Fitnesstracker für Anfänger benötigen eher Klasse statt Masse. Zu viele vorinstallierte Programme, hundert und eine Individualisierung oder komplizierte Koppelung mit anderen mobilen Endgeräten können für Neulinge eher verwirrend als motivierend wirken. Es hilft zu wissen, worauf Sie beim Kauf von Einsteiger-Fitnesstrackern wirklich achten sollten.

benötigen eher Klasse statt Masse. Zu viele vorinstallierte Programme, hundert und eine Individualisierung oder komplizierte Koppelung mit anderen mobilen Endgeräten können für Neulinge eher verwirrend als motivierend wirken. Es hilft zu wissen, worauf Sie beim Kauf von Einsteiger-Fitnesstrackern wirklich achten sollten. Fitnesstracker ersetzen zunehmend die Armbanduhr. Als täglicher Begleiter sollten die Fitness-Armbänder auch über eine ausreichende Akkukapazität verfügen. Nur mit einer guten Akkulaufzeit werden Sie mit dem Fitnesstracker Spaß haben.

verfügen. Nur mit einer guten Akkulaufzeit werden Sie mit dem Fitnesstracker Spaß haben. Ob im Fitnessstudio oder im Wald beim Joggen – Fitnesstracker sind für den Sport gedacht, daher sollten sie auch dementsprechend einiges aushalten. Stichwort: Wasserdicht! Der Fitness-Begleiter sollte nicht schon beim ersten Spritzer anfangen zu spinnen. Schließlich wollen Sie sich ja auf Ihren Sport konzentrieren.

Der Fitness-Begleiter sollte nicht schon beim ersten Spritzer anfangen zu spinnen. Schließlich wollen Sie sich ja auf Ihren Sport konzentrieren. Je nach Hersteller und Preiskategorie verfügen Fitnesstracker über unterschiedliche Funktionen . Mit manchen Trackern können Sie Ihre Spotify-Playlist steuern, sodass Sie nicht ständig zu den Bluetooth-Kopfhörern oder zum Smartphone greifen müssen. Eines sollten alle Fitnesstracker haben: Eine Bluetooth-Funktion. Nur so können Sie Ihren Fortschritt auch auf dem Handy anschauen.

. Mit manchen Trackern können Sie Ihre Spotify-Playlist steuern, sodass Sie nicht ständig zu den Bluetooth-Kopfhörern oder zum Smartphone greifen müssen. Eines sollten alle Fitnesstracker haben: Eine Bluetooth-Funktion. Nur so können Sie Ihren Fortschritt auch auf dem Handy anschauen. Viele Fitnesstracker lassen sich mit dem Smartphone verbinden. Aufgrund der einfachen Bedienung ist es ratsam, wenn Sie sich vorher informieren, mit welchen Betriebssystemen die Fitness-Armbänder kompatibel sind. Während viele Tracker sowohl mit Android, iOS und Windows funktionieren, haben manche vielleicht Probleme damit.

Fitnesstracker für unter 50 Euro: XIAOMI Smart Band 7

+ XIAOMI Smart Band 7, Fitnesstracker © Xiaomi

Preis 39,99 € statt 59,99 € Display 1.62 AMOLED-Display, 4,11 cm (1,62 Zoll) Akkulaufzeit Bis zu 14 Tage Kommunikationsstandard Bluetooth Kompatibilität ab Android 4.4 und iOS 10.0 Ausstattung Professionelle Trainingsanalyse, ganztägige Gesundheitsüberwachung

Bei MediaMarkt bestellen

Fitnesstracker für unter 50 Euro: Amazfit Fitnesstracker Band 5

+ Amazfit Fitnesstracker Band 5 © Amazon Produktbild

Preis ab 30,99 € Display 1,1-Zoll-AMOLED-Vollfarbbildschirm (Touchscreen) Akkulaufzeit Bis zu 15 Tage Kommunikationsstandard Bluetooth Kompatibilität ab Android 5.0 (Lollipop) und iOS 10 Ausstattung Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Schlafüberwachung, Wetter, Alexa-Sprachsteuerung

Amazfit Fitnesstracker Band 5 bestellen

Fitnesstracker für unter 50 Euro: Huawei Band 4

+ Huawei Band 4. © Amazon Produktbild

Preis 24 € statt 39 € Display 0,95-Zoll-AMOLED-Display mit Touchscreen Akkulaufzeit Bis zu 9 Tage Kommunikationsstandard Bluetooth, 2,4 GHz Radiofrequenz Kompatibilität ab Android 4.4 und iOS 9.0 Ausstattung Telefon-Funktion, Aktivitätstracker, Herzfrequenzmesser, Schlafüberwachung

Huawei Band 4 bestellen

Fitnesstracker für unter 50 Euro: YAMAY Fitness-Armband

+ YAMAY Fitness-Armband © eBay Produktbild

Preis ab 19,99 € Display 0,96-Zoll-LCD-Farbbildschirm (Touchscreen) Akkulaufzeit Bis zu 5 Tage Kommunikationsstandard Bluetooth Kompatibilität ab Android 4.4 und iOS 8.1 Ausstattung Schlafüberwachung, Wecker, Aktivitätstracker, Kamera, Pedometer, GPS, Blutdruck, Puls, Anruf- und Nachricht-Erinnerung

YAMAY Fitness-Armband bestellen

Fitnesstracker für unter 50 Euro: Tipmant Fitness-Armband

+ Tipmant Fitness-Armband © Amazon Produktbild

Preis ab 39,98 Euro Display 1,14-Zoll-IPS-Farbdisplay (Touchscreen) Akkulaufzeit Keine Angaben des Herstellers Kommunikationsstandard Bluetooth Kompatibilität ab Android 4.4 und iOS 8.0 Ausstattung Benachrichtigungen wie Anrufe, E-Mails, SMS und SNS (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp usw.), Wecker, Wetter, Aktivitätstracker, Kamera, Pedometer, GPS, Schlafaufzeichnung,

Tipmant Fitness-Armband bestellen

Welchen Sinn hat die Schlafüberwachung bei Fitnesstrackern?

Wer viel Sport macht oder lange Arbeitstage hat, der benötigt viel Schlaf, um sich zu erholen. Ausreichender Schlaf gehört auch zur Fitness eines jeden Menschen. In der Nacht werden Erlebnisse verarbeitet, der Körper kann sich von den Strapazen regenerieren. Die meisten Fitnesstracker verfügen über eine Schlaffunktion. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Schlaf überwachen. Die Fitnesstracker erfassen den Schlaf automatisch. So können Sie am nächsten Morgen sehen, wie erholsam Ihr Schlaf war. Die Schlaffunktion zeigt, wie oft Sie im Tiefschlaf, im leichten Schlaf und im REM (Rapid Eye Movement) waren. Ermittelt werden diese Daten anhand Ihrer Bewegungen in der Nacht. Im Idealfall zeigt der Fitnesstracker viele Phasen von Tiefschlaf an, da Sie sich hier am besten erholen.

Das könnte Sie auch interessieren: Fitness zu Hause: Die besten Geräte fürs Heim-Workout.