Clever Cake Alternative 2: Marzipandecke

Clever Cakes: Der Trend aus „Die Höhle der Löwen“ – und 5 günstigere Alternativen

Von: Nina Dudek

Teilen

Das Eindecken mit Fondant erfordert Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Mit Clever Cakes geht es wesentlich einfacher. © andreaobzerova/PantherMedia

Clever Cakes aus DHDL verspricht traumhafte Torten in Rekordzeit. Wir stellen Ihnen traumhaft günstige Alternativen vor, um im Handumdrehen Tortenkunstwerke zu erschaffen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Bestimmt sind Sie auch schon einmal vor der Herausforderung gestanden, die ultimative Traumtorte zu backen: für einen lieben Menschen zum runden Geburtstag, eine Hochzeit oder einen Kindergeburtstag. Dann heißt es Rezepte checken (besonders schnell: Eine einfache Torte aus nur drei Zutaten) und wenn der Kuchen fertig aus dem Ofen kommt, geht es ans Dekorieren. Hierfür eignet sich die Rollzuckermasse Fondant besonders gut. In der VOX Show „Die Höhle der Löwen“ wurde nun ein Produkt vorgestellt, das diese sonst schwer zu verarbeitendes Masse auch für Einsteiger kinderleicht zu handhaben macht. Fondant bildet eine herrlich glatte Oberfläche in wunderschönen intensiven Farben, aber die Verarbeitung ist mehr als heikel. Doch: Ausrollen, faltenlos eindecken und ohne sichtbare Nähte um die Torte legen ... All das verlangt ein absolut geschultes Händchen.

Clever Cakes: Die Höhle der Löwen im Tortenrausch

Für Torten im Profilook geht Hobbybäckerin Elina Hoffmann bei „Die Höhle der Löwen“ an den Start. Ihr „Clever Cakes“ ist eine fertige Fondant-Hülle mit vielen verschiedenen Motiven, die es auch Laien ermöglicht, außergewöhnliche Fondant-Torten schnell und einfach herzustellen. Der Clou: Der Fondant ist bereits wie eine „hohle Torte“ geformt, Tortenböden und Füllung müssen nur noch hinein gestapelt werden.

Clever Cakes: Fondanttorten wie vom Profi in nur 5 Schritten

Tortenboden in der mitgelieferten Backform backen Tortenfüllung zubereiten Tortenboden und Creme in die vorgefertigte Kuchen-Hülle aus Fondant schichten und im Kühlschrank fest werden lassen Die mit Kuchen und Creme gefüllte Fondant-Hülle umdrehen Torte mit mitgelieferter Zuckerdekoration dekorieren

Neben verschiedenen Fondant-Designs sind im Clever Cakes-Paket auch Rand-Dekorationen und Zucker-Dekorationen wie Sterne oder Blumen enthalten. Der mitgelieferte Zuckerkleber sorgt für den nötigen Halt, eine passende Einweg-Backform für die richtige Form.

Clever Cakes – die besten Alternativen für kinderleichte Tortendekoration

Mit knapp 35 Euro ist Clever Cakes alles andere als ein Schnäppchen. Natürlich gut investiertes Geld, das gerade Laien hilft, wirklich wunderschöne Tortenkreationen auf den Tisch zu zaubern. Wer aber bereits ein bisschen Routine im Tortenverzieren hat, findet tolle Alternativen zu Clever Cakes, die ebenso für professionelle Optik sorgen – und dabei kinderleicht anzuwenden sind.

Clever Cakes Alternative 1: Rollfondant

Mit Rollfondant lassen sich Torten schnell und einfach eindecken. © Amazon

Diese bereits fertig ausgerollte Fondantscheibe mit Vanillearoma kann direkt verwendet werden. Außerdem lassen sich daraus mit Plätzchenformen individuell Motive ausstechen.

Erhältlich in Pink, Weiß, Gelb, Hellblau und Rot für 6,60 €

Rollfondant bestellen

Clever Cake Alternative 2: Marzipandecke

Marzipan lässt sich leichter verarbeiten als Fondant und hat mehr Eigenaroma. © Dr. Oetker

Rollfondant sieht zwar wunderschön aus, der Geschmack ist allerdings in erster Linie süß. Wer seine Torte mit einer aromatischen Decke verhüllen möchte, greift am besten zu klassischem Marzipan. Diese bereits fertig ausgerollte Marzipandecke lässt sich einfach und faltenlos um das Gebäck legen.

Marzipandecke Ø 26 cm ab 6,78 €

Marzipandecke bestellen

Clever Cake Alternative 3: Essbare Tortenspitze

Essbare Tortenspitze verwandelt jeden Kuchen in ein Meisterwerk. © Amazon

Selbst wenn Sie Ihre Torte nicht mit Fondant überziehen, sondern ganz klassisch einfach „nur“ mit Creme oder Sahne: Eine essbare Tortenspitze macht daraus sofort einen echten Hingucker

20 Stück ab 23,53 €

Tortenspitze bestellen

Clever Cakes Alternative 4: Zuckerblumenbouquet

Ein blütenzarter Traum für edle Hochzeitstorten. © Amazon

Super edel, filigran und zart eignen sich essbare Blumen aus feinster Zuckermasse für Geburtstags- oder Hochzeitstorten. Allerdings sollten sie nicht auf feuchte Tortencremes oder Sahne gelegt werden, da sie sonst aufweichen. Hier eignen sich Marzipandecken, Rollfondant oder auch eine Schokoladenglasur.

Blumenbouquet-Set ab 13,71 €

Zuckerblumen bestellen

Clever Cakes Alternative 5: Essbages Gold

Mit Goldpuder lassen sich nicht nur Torten, sondern auch Desserts verzieren. © Amazon

Schneller kann man eine Torte nicht in ein Kunstwerk verwandeln! Selbst einfachste Kuchen, die nur mit Sahne oder Creme bestrichen sind, lassen sich mit einer hauchdünnen Schicht essbaren Goldpuders verzaubern.

10 Gramm-Dose ab 8,91 €

Essbares Goldpuder bestellen

Die Höhle der Löwen: Weitere löwenstarke Produkte aus der Vox-Show