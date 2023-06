Testsieger stehen fest: Herren-Fahrradhelme der Stiftung Warentest

Von: Ömer Kayali, Nina Dudek

Die besten Fahrradhelme für Herren der Stiftung Warentest © Stiftung Warentest; Casco

Wenn es um die Sicherheit geht, sollte man keinesfalls sparen. Vor allem nicht an Qualität. Darum stellen wir Ihnen heute die besten Fahrradhelme der Stiftung Warentest vor.

Für Fahrradfahrer besteht hierzulande keine Helmpflicht. Nichtsdestotrotz sollten Sie auf dem Rad zu Ihrer eigenen Sicherheit einen Fahrradhelm tragen – egal ob Sie in der Stadt unterwegs sind, oder mit dem Mountainbike Offroad über Stock und Stein fahren. Sollten Sie unglücklich stürzen, schützt nur ein Fahrradhelm vor ernsten Kopfverletzungen. Die Auswahl an Helmen ist riesig. Aber worauf kommt es genau an? Auf welche Aspekte Sie beim Kauf achten sollten, erfahren Sie im folgenden Abschnitt.

Das sind die 5 besten Fahrradhelme für Herren

Testsieger Uvex i-vo cc

Uvex I-VO CC MIPS Fahrradhelm matt grau © Uvex

Dieser Helm schützt mit MIPS-Technologie (Multi-Directional Impact Protection System) schützt auch bei einem Sturz mit Schrägaufprall. Er verhindert bestmöglich Kopf- und Hirnschäden, die in Folge einer Rotationsbewegung entstehen können.

Versandkostenfrei bestellen

Preis: 74,99 € statt 119,95 € Größen: 52-57 cm Helmtyp: Allround-Helm Gewicht: 280 Gramm Sonstiges: Erweiterbar mit Plug-in LED Licht, waschbare Helmpolster

Alpina Haga LED: Das Leichtgewicht

Alpina Haga LED -mit integriertem LED-Licht © Alpina

Dieser Helm wurde mit dem In-Mold-Verfahren hergestellt. Dabei werden Außen- und Innenschale in einem einzigen Arbeitsschritt geformt. Auf diese Weise kann die Außenschale sehr dünn sein – und das spart Gewicht.

Versandkostenfrei bestellen

Preis: Ab 101,99 € Größen: 51-56 cm Helmtyp: Allround-Helm/Stadthelm Gewicht: 255Gramm Sonstiges: Integriertes LED-Licht an der Helmrückseite

Fahrradhelme für Herren: Nutcase VIO Light MIPS

Nutcase VIO Light MIPS Helm schwarz © Nutcase

Auch dieser Helm punktet mit MIPS-Technologie, die den Kopf bei einem Seitenaufprall vor gefährlichen Rotationsbewegungen schützt. Weiteres Sicherheits-Plus: das 360-Grad-Beleuchtungssystem

Gratis-Lieferung bei Amazon

Preis: Ab 135,26 € Größen: 52-59 cm (S/M), 58-61 cm (L/XL) Helmtyp: Allround-Helm/Mountainbike-Helm Gewicht: 440 Gramm Sonstiges: Umlaufende Panorama-LEDs für 360° Sichtbarkeit, Fidlock Magnetverschluss einhändig bedienbar.

Fahrradhelme für Herren: Bell Trace Mips

Bell Trace Mips © Bell

MIPS-Technologie sorgt für zusätzliche Sicherheit bei einem Seitenaufprall, dank Ergo Fit-System lässt er sich über ein Drehrad besonders einfach anpassen.

Versandkostenfrei bestellen

Preis: Ab 46,94 € Größen: M + L Helmtyp: MTB-/Trekking/City--Helm Gewicht: 360 Gramm Sonstiges: 16 Belüftungsschlitze, No-Twist Tri-Glides Gurtführung gegen Verdrehen

Fahrradhelme für Herren: Casco Cuda 2

Fahrradhelm Casco Cuda 2 © Casco

Die In-Mold-Konstruktion ist besonders robust und gleichzeitig enorm leicht. Strategisch durchdachte Belüftungsschlitze sorgen hier für optimale Ventilation.

Bei OTTO bestellen

Preis: Ab 84,95 € (in Schwarz) Größen: S = 52-56 cm, M = 54-58, L = 59-62 cm Helmtyp: Mountainbike-Helm Gewicht: ca. 324 Gramm Sonstiges: Reflektierende Elemente rundum für 360-Grad-Sichtbarkeit

Fahrradhelme für Herren: Die wichtigsten Eigenschaften

Größe : Das wichtigste Merkmal beim Fahrradhelm ist, dass er gut auf dem Kopf sitzt. Ermitteln Sie die richtige Größe am besten mit einem Maßband. Dieses legen Sie auf Stirnhöhe an und führen es einmal um den Kopf herum. Es sollte nicht zu locker, aber auch nicht zu eng anliegen.

: Das wichtigste Merkmal beim Fahrradhelm ist, dass er gut auf dem Kopf sitzt. Ermitteln Sie die richtige Größe am besten mit einem Maßband. Dieses legen Sie auf Stirnhöhe an und führen es einmal um den Kopf herum. Es sollte nicht zu locker, aber auch nicht zu eng anliegen. Gewicht : Wenn Sie ein zu schwerer Helm auf dem Kopf stört, keine Sorge: Bei den meisten Modellen handelt es sich um Leichtbau, in denen Material verwendet wird, das nicht viel wiegt, ohne dass dies die Robustheit beeinträchtigt. Es kommt allerdings auf den Helmtyp an. Spezielle BMX-Helme wiegen grundsätzlich etwas mehr.

: Wenn Sie ein zu schwerer Helm auf dem Kopf stört, keine Sorge: Bei den meisten Modellen handelt es sich um Leichtbau, in denen Material verwendet wird, das nicht viel wiegt, ohne dass dies die Robustheit beeinträchtigt. Es kommt allerdings auf den Helmtyp an. Spezielle BMX-Helme wiegen grundsätzlich etwas mehr. Helmtyp : Je nachdem, ob Sie gerne mit dem Mountainbike auf bewaldeten Strecken unterwegs sind, gerne mit dem BMX tricksen oder einfach nur mit dem Stadtrad von A nach B gelangen möchten: Für all dies gibt es unterschiedliche Helmtypen. Schutz bieten sie alle gleichermaßen.

: Je nachdem, ob Sie gerne mit dem Mountainbike auf bewaldeten Strecken unterwegs sind, gerne mit dem BMX tricksen oder einfach nur mit dem Stadtrad von A nach B gelangen möchten: Für all dies gibt es unterschiedliche Helmtypen. Schutz bieten sie alle gleichermaßen. Integrierte Rücklichter: Bei vielen Helmen sind Reflektoren oder sogar integrierte Rücklichter vorhanden. Falls Sie nachts unterwegs sind, sind diese von Vorteil.

Achten Sie auf den richtigen Sitz

Haben Sie sich einen Helm nach Ihrem Geschmack ausgesucht, geht es in erster Linie um den richtigen Sitz. Die Größe muss passen und außerdem müssen Sie darauf achten, dass er nicht zu weit nach hinten oder nach vorne gekippt ist. Die Riemen sollten unter den Ohren ein „V“ bilden. Stellen Sie die Bänder um beide Ohren herum ein, bis Sie einen bequemen Sitz haben. Es sollte gerade so viel Platz sein, dass Ihr Finger zwischen den Riemen und Ihr Kinn passt.

