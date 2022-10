Ergonomische Bürostühle: gesundes Arbeiten im Home-Office

Von: Philipp Mosthaf

Stundenlangen Sitzen ist schädlich für den Rücken und die Gesundheit. Mit einem ergonomischen Bürostuhl ist gesundes Arbeiten möglich. (Symbolbild) © IMAGO / Cavan Images

Die richtige Ausstattung im Home-Office wird immer wichtiger. Wir haben einige Kauftipps für Sie, damit Sie gesund in den eigenen vier Wänden arbeiten können.

Home-Office kannten viele Arbeitnehmer lange Zeit nur vom Hörensagen. Die Corona-Pandemie änderte alles. Viele arbeiteten von zu Hause und das Home-Office hat sich seit der Pandemie etabliert. Leider sind Rückenschmerzen beim Sitzen ein unschöner Nebeneffekt.

So stehen viele Menschen vor dem Problem, dass sie nicht richtig ausgestattet sind, um in den eigenen vier Wänden vernünftig arbeiten zu können. Dabei ist ein Tisch das geringste Problem. Viel wichtiger sind die Sitzmöglichkeiten. Wer besitzt schon einen ergonomischen Bürostuhl? Doch diese Nachfrage nach den Schreibtischstühlen wächst rasant. Wir stellen Ihnen ergonomische Bürostühle für ein gesundes Arbeiten zu Hause vor. Dazu gehört unter anderem auch der Swopper, ein beweglicher Hocker mit Mehrwert für den Rücken.

Was ist ein ergonomischer Arbeitsplatz?

Ein ergonomischer Arbeitsplatz ist nicht nur im Home-Office wichtig. Für jeden Angestellten, ob am Fließband oder am Schreibtisch, gibt es gewisse Anforderungen, die ein gesundes Arbeiten am Arbeitsplatz möglich machen. Ein ergonomischer Arbeitsplatz ist nichts anderes als eine menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung. Die berufliche Tätigkeit soll optimal unterstützt werden, dabei sollen Belastungen minimiert und Arbeitsabläufe optimiert werden. Arbeitsplätze sollten daher nach sicheren und gesunden Kriterien gestaltet werden. Dazu gehört in Zeiten von Home-Office auch ein ergonomischer Bürostuhl. Lange Tage im Büro oder Home-Office können ungesund sein, daher sollte man bequem am Schreibtisch sitzen können.

Ergonomischer Schreibtischstuhl von LOECOHO

Ergonomischer Schreibtischstuhl von LOECOHO © Amazon Produktbild

Preis ab 129,99 € Einfache Einstellung Kopfstütze, die Stuhllehne, die Armlehne, das Sitzkissen, sitzhHöhe nach Ihren eigenen Vorlieben einstellen Höchstgewichtempfehlung 150 Kilogramm Sicher und zuverlässig Fünf-Punkt-Basis mit hoher Tragfähigkeit, ausgestattet mit hochwertigen PU-Rädern, starker Druckfestigkeit Material Nylon, Kunststoff

Der ergonomische Bürostuhl von LOECOHO besitzt einen atmungsaktiven Rückenprotektor. Die höhenverstellbare Kopfstütze kann gedreht werden, die Rückenlehne ebenso zwischen 90°-120°. Die Rollen sind geräuschlos, sodass Sie niemand anderen während des Home-Office stören. Der Hersteller verspricht weiches Material mit einer besonders hohen Dichte und guter Elastizität.

Bürostuhl von LEOCOHO bestellen

SIHOO ergonomischer Schreibtischstuhl

Ergonomischer Schreibtischstuhl von SIHOO. © Amazon Produktbild

Preis ab 269,99 € Garantie Bei Qualitätsproblemen kostenlose Rücksendung innerhalb von 30 Tagen Höchstgewichtempfehlung 150 Kilogramm Entspannter Nacken Vollkommen individuell einstallbare Kopfstütze Material Polyurethan

Die drehbare Kopfstütze schützt Ihren Halswirbel, der Stuhl ist um 10 Zentimeter höhenverstellbar und dank der 360-Grad-Drehung sehr flexibel. Die Rückenlehne kann um bis zu 120 Grad nach hinten verstellt werden, ideal für eine kleine Pause im Home-Office. Dank der w-förmigen Ausführung sitzen Sie immer in der Mitte des Schreibtischstuhls. Die Vorderkante des Sitzes sieht aus wie ein Wasserfall und reduziert den Druck auf die Oberschenkel.

Schreibtischstuhl von Sihoo bestellen

Topstar Open Point SY Deluxe: ergonomischer Syncro-Bandscheiben-Drehstuhl

Ergonomischer Syncro-Bandscheiben-Drehstuhl von Topstar © Amazon Produktbild

Preis ab 177,31€ Farbenfroh in 11 verschiedenen Farben erhältlich Höchstgewichtempfehlung 110 Kilogramm Artikelgewicht 17 Kilogramm Material Polypropylen

Der Bürostuhl aus dem Hause Topstar bietet einen bequemen Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich. Die Rückenlehne besteht aus einem atmungsaktiven und robusten Netzbezug und ist in der Höhe verstellbar. Dank der Punktsynchronmechanik können Sitz- und Rückenlehnenneigung synchron verstellt werden. Die Sicherheitsdoppelrollen sind lastabhängig, sodass sie auch für weiche Böden, wie Teppich, hervorragend geeignet sind.

Syncro-Bandscheiben-Drehstuhl bestellen

Ergotopia NextBack: Ergonomischer Bürostuhl

Ergotopia NextBack © Amazon Produktbild

Preis ab 429 € Marke Ergotopia Höchstgewichtempfehlung 125 Kilogramm Artikelgewicht 23 Kilogramm Material Polyurethan

Ergotopia hat diesen Bürostuhl zusammen mit Experten, Physiotherapeuten und Trainern getestet. Der Stuhl verfügt über eine integrierte Lordosenstütze für eine gesunde Körperhaltung. Die PU-Rollen sind für Teppich- und Hartböden gleichermaßen geeignet. Die Kopfstütze beugt Nacken- und Kopfschmerzen vor. Sitzhöhe und Armlehnen sind stufenlos verstellbar. Die Ergotopia gewährt auf den NextBack eine Garantie von fünf Jahren.

Ergotopia NextBack bestellen

Ergonomie am Arbeitsplatz: Mit diesen Tipps arbeiten Sie gesund

Wenn Sie diese Regeln am Arbeitsplatz beachten, dann arbeiten Sie gesund. Egal, ob im Büro oder im Home-Office.

Umgebung: Arbeiten Sie möglichst in einer ruhigen Umgebung, so können Sie sich optimale auf Ihre Arbeit konzentrieren. Im Büro sollte eine Fläche von 10 qm pro Arbeitsplatz vorhanden sein.

Arbeiten Sie möglichst in einer ruhigen Umgebung, so können Sie sich optimale auf Ihre Arbeit konzentrieren. Im Büro sollte eine Fläche von 10 qm pro Arbeitsplatz vorhanden sein. Arbeitsplatz: Sorgen Sie für ausreichend Beleuchtung / Tageslicht an Ihrem Platz. Die optimale Temperatur beträgt zwischen 20 und 22 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40 und 60 Prozent betragen. Stellen Sie zudem Pflanzen im Büro oder Home-Office auf, so verbessern Sie die Arbeitsatmosphäre.

Sorgen Sie für ausreichend Beleuchtung / Tageslicht an Ihrem Platz. Die optimale Temperatur beträgt zwischen 20 und 22 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40 und 60 Prozent betragen. Stellen Sie zudem Pflanzen im Büro oder Home-Office auf, so verbessern Sie die Arbeitsatmosphäre. Gesundes Sitzen: Stellen Sie die Armlehne auf Tischhöhe ein, die Stuhlhöhe sollte an Ihren Körper angepasst werden. Nutzen Sie ein mindestens 22-Zoll großen Monitor, der Abstand zum Bildschirm sollte eine Armlänge betragen. Die Bildschirmoberkante sollte auf Augenhöhe sein. (pm) *merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

