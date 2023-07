Gut gerüstet für den Schulanfang: ergonomische Schreibtische und Stühle für Kinder

Ein eigener Schreibtisch vermittelt Ihrem Kind den Wert des Lernens. © PantherMedia / djedzura

Zum Schulanfang stehen viele Eltern vor der Frage: Braucht unser Kind einen ergonomischen Schreibtisch? Experten sagen: Ja! Hier finden Sie einige Produkte und Tipps, worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Die Aufregung vor dem ersten Schultag ist groß, der Ranzen ist gepackt, die Schultüte gefüllt – bald beginnt wieder für Tausende Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Der Übertritt vom Kindergarten in die Schule ist ein bedeutendes Ereignis für die ganze Familie. Die meisten Eltern geben mehrere Hundert Euro für den Schulanfang aus. Zur Grundausstattung zählen aber nicht nur ein ergonomischer Schulranzen, Hefte und Stifte, sondern auch ein hochwertiger Schreibtisch und Stuhl für zu Hause.

Damit Ihr Kind später als Erwachsener keine Fehlhaltungen oder Rückenprobleme bekommt, empfehlen Kinderorthopäden einen ergonomischen Schreibtisch und Stuhl für die täglichen Hausaufgaben. Ein fester Arbeitsplatz am eigenen Schreibtisch macht dem Kind die Wichtigkeit des Lernens bewusst. Weil Ihr Kind in den nächsten Jahren viel Zeit an diesem Tisch verbringen wird, sollten Sie beim Kauf Wert auf ein hochwertiges Möbelstück legen. In diesem Beitrag erhalten Sie alle wichtigen Informationen.

Inhaltsverzeichnis

Kinderschreibtisch: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Da sich Ihr Kind im Wachstum befindet, ist es wichtig, dass der Schreibtisch höhenverstellbar ist. So können Sie den Schreibtisch mit jedem Wachstumsschub anpassen, damit die richtige Sitzhaltung gewährleistet ist.

Die Tischplatte sollte in der Neigung verstellbar sein. Eine geneigte Arbeitsfläche erleichtert Ihrem Kind das Schreiben und Malen. Orthopäden empfehlen eine Neigung von mindestens 16°.

Der Schreibtisch sollte so robust sein, dass er beim Spielen nicht versehentlich beschädigt wird.

Ideal ist eine Tischplatten-Größe von 100 x 60 cm. So hat Ihr Kind genug Platz zum Arbeiten. Manche Schreibtische können bei Bedarf durch Anbauteile erweitert werden.

Damit die Schulsachen aufgeräumt sind, sollte der Tisch über eine Halterung für den Ranzen und Stauraum verfügen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind trotzdem noch genug Beinfreiheit hat.

Auch wenn Ihr Kind gerade im Piraten- oder Einhornfieber ist: Kaufen Sie einen Kinderschreibtisch in zeitloser Optik, damit er auch in ein paar Jahren noch „cool“ aussieht. Besorgen Sie stattdessen lieber eine Schreibtischunterlage mit Motiv. Diese ist nicht teuer und kann je nach Geschmack ausgetauscht werden.

Passend zum Schreibtisch gehört auch ein geeigneter Stuhl dazu. Dieser sollte höhenverstellbar sein sowie über eine gut gepolsterte Sitzfläche und ein ergonomisch geformtes Rückenteil verfügen.

So hoch sollten Schreibtisch und Stuhl für Grundschüler sein

Um den Rücken zu schonen, ist es wichtig, dass Ihr Kind ergonomisch richtig sitzt. Wenn Ihr Kind beim Sitzen beide Füße flach auf den Boden stellt, sollten Knie und Hüfte um jeweils 90° gebeugt sein. Der Schreibtisch sollte so hoch sein, dass Ihr Kind beide Unterarme waagrecht auf die Platte legen kann und die Ellenbogen ebenfalls um 90° gebeugt sind.

Messen Sie regelmäßig die Körpergröße Ihres Kindes Tipp: Kontrollieren Sie ein bis zwei Mal pro Jahr, ob Tisch- und Stuhlhöhe neu angepasst werden müssen. Dies ist wichtig, da eine falsche Sitzhaltung Rücken- und Kopfschmerzen begünstigt.

Die Höhe des Schreibtischs richtet sich nach der Körpergröße des Kindes. Die DIN EN 1729-1 :2016-02 gibt Ihnen einen groben Richtwert. Die folgende Tabelle stellt Sitz- und Tischhöhe für Grundschüler dar:

Körpergröße Sitzhöhe Tischhöhe 93 - 116 cm 26 cm 47 cm 108 - 121 cm 31 cm 53 cm 119 - 142 cm 35 cm 59 cm 133 - 159 cm 38 cm 64 cm 146 - 176 cm 43 cm 71 cm

Warum Sie den Kinderschreibtisch schräg stellen sollten

Ein Kinderschreibtisch mit einer geneigten Arbeitsplatte verhindert gekrümmtes Sitzen beim Arbeiten. In der Regel bewirkt sie sogar, dass Kinder besonders gerade sitzen. Das Kind muss sich nicht nach vorne beugen oder sogar aufstehen, um ans andere Ende des Tisches zu gelangen. Dies erleichtert das Lesen, Schreiben und Malen. Damit die Stifte nicht vom Tisch rollen, verfügen viele Modelle über eine Mulde am unteren Ende zum Auffangen.

Achten Sie auf eine gute Beleuchtung

Idealerweise stellen Sie den Schreibtisch quer zum Fenster, sodass das Tageslicht von der Seite leuchtet. Beachten Sie, ob Ihr Kind Rechts- oder Linkshänder ist, damit es nicht mit der Hand einen Schatten auf sein Arbeitsmaterial wirft. Ist es draußen zu dunkel, benötigt das Kind künstliches Licht. Hier eignen sich vor allem Tageslichtlampen, da diese die Augen nicht überanstrengen.

So sollte ein Schreibtisch für Schüler eingerichtet sein

Produktempfehlungen: Ergonomische Schreibtische und Stühle für Kinder

moll Sprinter Kinderschreibtisch mit Schublade

moll Kinderschreibtisch Sprinter © moll / Canva

Der Hersteller moll erfand 1974 den ersten höhenverstellbaren Kinderschreibtisch der Welt. Der Kinderschreibtisch Sprinter kann auf eine Höhe von 53 bis 82 cm eingestellt werden. Mit einem 6-stufigen Rastbeschlag können Sie die Tischplatte neigen.

Preis bei Amazon: 384 Euro

moll ergonomischer Drehstuhl für Jungen und Mädchen

moll Kinderdrehstuhl Maximo © moll / Canva

Bei dem moll Drehstuhl Maximo können Sie die Sitzhöhe, die Sitztiefe sowie die Rückenlehne einstellen. Für mehr Sitzdynamik ist die Sitzfläche mir zwei Stoßdämpfern ausgestattet. Das Sitz- und Rückenpolster kann ausgetauscht werden. Lassen Sie Ihr Kind zwischen 15 Farben und Designs wählen.

Preis bei Amazon: ab 432 Euro

Inter Link Kinderschreibtisch

Inter Link Kinderschreibtisch © Inter Link / Canva

Der Schreibtisch von Inter Link ist sowohl höhen- als auch neigungsverstellbar. Zudem verfügt er über eine Stiftablage in den Farben weiß, grün und pink. Unter der Tischplatte befindet sich eine Ablagefläche für Bücher. Seitlich kann eine Schultaschenablage montiert werden.

Preis bei myToys: 174,99 Euro

Inter Link Drehstuhl für Kinder

Inter Link Drehstuhl SASSI © Inter Link / Canva

Durch die ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne bietet der Drehstuhl SASSI einen hohen Sitzkomfort. Der Stuhl ist höhenverstellbar und in fünf verschiedenen Farben erhältlich.

Preis bei myToys: 92,99 Euro

Komplettpaket: Joyldias Kinderschreibtisch mit Stuhl und Lampe

JOYLDIAS Kinderschreibtisch mit Stuhl und Lampe © JOYLDIAS / Canva

Das Komplettpaket von Joyldias beinhaltet einen höhen- und neigungsverstellbaren Schreibtisch sowie einen Stuhl und eine Lampe. Unter der Tischplatte befindet sich eine geräumige Schublade. Sie können zwischen den Farben grau, blau und rosa wählen.

Preis bei Amazon: 159,99 Euro