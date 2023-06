Zum Dahinschmelzen günstig: Eismaschinen und Eiswaffeln im Angebot

Von: Melanie Staudacher

Bei Amazon, eBay und MediaMarkt bekommen Sie Eismaschinen und Eiswaffeln teilweise zum halben Preis. © Canva

Leckeres Eis einfach zu Hause selbst machen ist mit diesen günstigen Eismaschinen ganz einfach. Knusprige Eiswaffeln und schöne Eisbecher gibt‘s ebenfalls im Angebot.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kaum einem Lebensmittel merkt man die Inflation so sehr an wie der Eiscreme. Wer in der Eisdiele eine Kugel Eis möchte, muss dafür mittlerweile im Schnitt 1,46 Euro bezahlen. Mancherorts kostet eine Kugel sogar zwei Euro. Da liegt es nahe, sich das Eis einfach selbst zu Hause zu machen. Die passenden Eismaschinen im Angebot finden Sie hier.

Eismaschinen zum halben Preis

Diese Eismaschinen bekommen Sie gerade mit 50 Prozent Rabatt und mehr:

ProfiCook PC-ICM 1091 N Kompressor-Eismaschine © MediaMarkt

Noch mehr Eismaschinen im Angebot

Die richtige Eismaschine war noch nicht dabei? Hier sind weitere Angebote:

Eismaschinen müssen nicht groß und teuer sein. Online gibt es sehr günstige und platzsparende Geräte. © Amazon

Wie in der Eisdiele: Eiswaffeln online kaufen

Das selbstgemachte Eis schmeckt garantiert noch besser in einer knusprigen Waffel:

Waffeln wie in der Eisdiele können Sie online für zu Hause bestellen. © Amazon

Oder doch lieber selber machen?

Auch die Eiswaffeln können Sie selber machen – mit einem Waffeleisen:

bmf-versand Waffeleisen für Eiswaffeln © Amazon

Schöne Eisbecher und Dessertgläser aus Glas

Eine Kugel Eis reicht Ihnen nicht, Sie haben Lust auf einen großen Eisbecher? Richten Sie das Eis doch in einem schönen Becher an:

Kadax Eisbecherset aus Glas © Amazon