Veprosa aus „Die Höhle der Löwen“: leckere Proteinsaucen aus veganen Zutaten

Von: Ömer Kayali

Teilen

Die Veprosa-Gründer stellen ihr Produkt in der 13. Staffel von Die Höhle der Löwen vor. © Veprosa/RTL (Montage)

In Staffel 13 von DHDL stellen die Veprosa-Gründer ihre veganen Proteinsaucen vor. Die Saucen sind bereits im Handel erhältlich.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

2023 geht die Vox-Gründershow Die Höhle der Löwen in die 13. Runde. Zahlreiche Startup-Gründer und Unternehmer versuchen wieder, die Investoren für sich zu gewinnen und lukrative Deals für sich auszuhandeln. In der letzten DHDL-Staffel waren einige spannende Produkte dabei. Das Format ist beim Fernsehpublikum seit Jahren sehr beliebt, da sich die Zuschauer für die innovativen Produkte, die dort vorgestellt werden, interessieren. In Staffel 13 werden unter anderem die veganen Proteinsaucen von Veprosa präsentiert. Die beiden Gründer Alissa und Dominik versprechen leckere, proteinreiche Soßen aus 100 Prozent veganen und natürlichen Zutaten.

Veprosa aus „Die Höhle der Löwen“: proteinreich, gesund und nachhaltig – so das Versprechen

Veprosa-Probierpaket © Veprosa

Veprosa ist aus der Idee entstanden, eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Fertigsaucen zu bieten. Denn in letzteren sind oft viele künstliche Zusatzstoffe, Aromen, Geschmacksverstärker sowie Zucker enthalten, welches selbst gesunde Speisen in Kalorienbomben verwandelt. Die Veprosa-Saucen bestehen ausschließlich aus natürlichen Zutaten und enthalten zudem einen hohen Anteil an pflanzlichem Protein.

Die veganen Proteinsaucen von Veprosa zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Vegane Proteinsaucen in Bio-Qualität

Über 30 % Pflanzenprotein

Reichhaltig an Aminosäuren durch Reisproteine und Süßlupine

Frei von künstlichen Zusätzen, Zucker und Geschmacksverstärkern

Glutenfrei und größtenteils sojafrei

Veprosa-Probierpaket jetzt bestellen

Das Unternehmen legt auch großen Wert auf Nachhaltigkeit und verwendet daher ausschließlich umweltfreundliche Verpackungen. Hergestellt werden die Produkte in Deutschland. Falls Sie neugierig geworden sind, können Sie ein Veprosa-Probierpaket hier bestellen.

Die Veprosa-Proteinsaucen sind insbesondere für Menschen, die auf eine ausgewogene, pflanzliche Ernährung achten und ihren Proteinbedarf decken möchten. Auch für Sportler, die ihre Muskeln nach dem Training mit Proteinen versorgen möchten, sind die Saucen eine gute Wahl. Darüber hinaus sind sie bestens für eine vegane Ernährung geeignet.

Wie werden die Veprosa-Saucen verwendet? Die Zubereitung erfolgt einfach: Das Saucenpulver wird einfach mit Wasser angerührt. Danach können Sie die fertige Sauce für die gewünschte Speise verwenden.

Veprosa aus „Die Höhle der Löwen“: Welche Geschmacksrichtungen gibt es?

Die Veprosa-Proteinsaucen haben aktuell vier verschiedene Geschmacksrichtungen:

Tomatensauce

Pesto

Helle Sauce

Thai Curry

Veprosa-Probierpaket jetzt bestellen

Wann läuft Staffel 13 von Die Höhle der Löwen bei Vox? Die neuen Folgen werden ab dem 3. April 2023 immer montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Auf RTL+ können Sie alle Episoden auch online on-demand ansehen.