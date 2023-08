Die Höhle der Löwen wird intim – Intimcreme von Dr. Vivien Karl

Die Höhle der Löwen

In der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ stellt die promovierte Apothekerin Dr. Vivien Karl ein neues Intimpflegeprodukt vor: die Intimcreme 01 gegen Scheidentrockenheit. Gibt es Alternativen?

Warum ein neues Intimpflegeprodukt auf den Markt bringen, wo es doch schon so viele gibt? Diese Frage wird die Jury der 14. Staffel „Die Höhle der Löwen“ sicher auch Dr. Vivien Karl stellen. Die promovierte Apothekerin möchte in der neuesten Staffel nämlich Geldgeber für Ihre Intimcreme 01 gegen Scheidentrockenheit gewinnen.

Warum stellt Dr. Vivien Karl eine Intimcreme vor, obwohl es schon so viele gibt?

Die Antwort, warum Vivien Karl ein weiteres Intimpflegeprodukt auf den Markt bringt, beantwortet sie auf ihrer Webseite so:

Wieso pflegen die meisten Frauen ihren Intimbereich nicht so routiniert und intensiv, wie zum Beispiel ihr Gesicht? Mit unseren Produkten möchte ich das Verständnis von Intimpflege nachhaltig verändern und in die Mitte der Gesellschaft holen.

Während die junge Apothekerin an ihrer Dissertation schrieb, war sie im engen Austausch mit Kollegen und Ärzten. So realisierte sie, wie groß der Bedarf nach einem ebenso wirksamen wie hochwertigen Produkt gegen Scheidentrockenheit ist. Schließlich leidet jede Dritte Frau in Deutschland darunter.

Erhältlich sind Dr. Karls Produkte bisher nur über den Webshop oder den Apothekengroßhandel – und das zum stolzen Preis von 79,90 € pro 100 ml.

79,90 € pro 100 ml – gibt es günstigere Alternativen zur Intimcreme von Dr. Vivien Karl?

Eines vorneweg: Der stolze Preis dürfte gerechtfertigt sein, denn die Intimcreme 01 wurde in der Apotheke entwickelt und in Deutschland produziert. Das Produkt besteht aus rein natürlichen Inhaltsstoffen und kommt ohne Hormone, Paraffine oder Duftstoffe aus. Außerdem liegt der Fokus ganz klar auf Regionalität, Nachhaltigkeit und einem geringen CO₂-Fußabdruck – von der Herstellung über die Verpackung bis zur Lieferung mit DHL GoGreen.

Wer hochwertige und etwas günstigere Produkte sucht: Diese Intimpflegeprodukte gehen ähnliche Wege.

Alternative #1: Bio Intimpflegeöl von Primavera

Mit wertvollen ätherischen Ölen von Manuka, Niauli und Weihrauch sowie reichhaltigem Johanniskrautöl und pflegendem Sanddornfruchtfleischöl. Ideal für eine gesunde Hautflora.

Alternative #2: Australian Bodycare

Australian Bodycare zählt seit 1992 zu den führenden Herstellern von problemlösenden Hautpflegeprodukten. Der Star in den Produktlinien ist 100 % natürliches Teebaumöl aus Australien.

Alternative #3: Lumunu Intimpflegecreme

Reine, natürliche und vegane Inhaltsstoffe bilden die Basis für diese Intimpflegecreme für Männer und Frauen. Lumunu produziert in Deutschland ohne Tierversuche, Allantoin und Aloe vera wirken beruhigend und stärken das empfindliche Gewebe.

Alternative #4: Sanct Bernhard Intim-Hautcreme

Seit 1903 stellt Sanct Bernhard hoch­wertige, wirkungsvolle Naturheilmittel her. Darunter auch Körperpflegeprodukte aus eigener Herstellung mit sorgfältig ausgewählten, pflanzliche Essenzen, ätherischen Ölen und Pflanzenwirkstoffen. Diese Intimpflege enthält heimischen Ringelblumen- und Kamillen-Extrakt sowie exotisches Jojobaöl.

Scheidentrockenheit: Es gibt viele Gründe

Das Thema betrifft jede dritte Frau in Deutschland – dennoch ist es noch ein Tabu, das eher hinter vorgehaltener Hand besprochen wird. Diese lästige Beschwerde kann unterschiedliche Ursachen haben und in verschiedenen Lebensabschnitten auftreten.

1. Die richtige Intimpflege

Eine richtige Intimpflege ist entscheidend, um die empfindliche Scheidenflora zu unterstützen. Vermeiden Sie übermäßiges Waschen mit stark parfümierten Duschgelen oder Seifen im Genitalbereich. Verwenden Sie milde, pH-neutrale Produkte und waschen Sie sich nur äußerlich. Das bewahrt das natürliche Gleichgewicht der Vagina.

2. Menopause und Perimenopause

Während der Menopause und der Perimenopause (die Phase vor der Menopause) nimmt der Östrogenspiegel ab, was zu Scheidentrockenheit führen kann. Während dieser „Wechseljahre“ können feuchtigkeitsspendende Gele oder Cremes auf Wasserbasis Abhilfe schaffen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über hormonelle Therapien, wenn die Symptome stark sind.

3. Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft verändert sich der Hormonhaushalt. Dadurch kann es zu vorübergehender Scheidentrockenheit kommen. Möchten Sie rezeptfreie Produkte verwenden, sprechen Sie als werdende Mama vorher mit Ihrem Arzt. In den meisten Fällen normalisiert sich die Feuchtigkeit nach der Geburt von selbst.

4. Krebstherapie

Bestimmte Krebstherapien können zu Scheidentrockenheit führen, weil sie die Östrogenproduktion hemmen. Sprechen Sie mit Ihrem Onkologen über mögliche Lösungen, wie z.B. Feuchtigkeitscremes oder lokal angewendete Östrogene, um Beschwerden zu lindern.

5. Verhütungsmittel

Einige Verhütungsmethoden wie Hormonspiralen können Scheidentrockenheit als Nebenwirkung haben. Die beste Lösung kann Ihnen hier Ihr Gynäkologe aufzeigen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.