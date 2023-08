Tierisch lecker: Bello Eis aus „Die Höhle der Löwen“

Von: Julia Schuster

Damit Ihr Liebling in der Eisdiele nicht leer ausgeht, gibt es jetzt Bello Eis, ein Eis speziell für Hunde. © PantherMedia/kkolosov

In der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ stellt Christian Scaletta ein Eis für Hunde vor: Bello Eis ist vegan und laktosefrei und bietet die ideale Abkühlung an heißen Tagen.

Sie sitzen gemütlich im Eiscafé und möchten ein kühles Eis genießen. Wäre da nur nicht dieser Blick, der den Löffel vom Becher bis zum Mund nicht aus den Augen lässt. Große, traurige Kulleraugen, die „Bitte bitte“ ausdrücken – Hundebesitzer kennen diesen Hundeblick. Wenn der eigene Liebling diesen Blick aufsetzt, fällt es schwer, ihm zu widerstehen. Aber jetzt dem Hund ein normales Eis mit Laktose und Zucker geben? Keine gute Idee. Die meisten Hunde sind laktoseintolerant und Zucker begünstigt Übergewicht und Karies. Manche Eissorten enthalten sogar den Süßstoff Xylit, der für Hunde giftig ist.

Bello Eis aus „Die Höhle der Löwen“

Bello Eis ist vegan und laktosefrei, also der ideale Snack für Ihren Hund. © Bello Eis

Damit Ihr Liebling nicht auf den eiskalten Genuss verzichten muss, hat Christian Scaletta aus Meckenbeuren ein spezielles Hunde-Eis kreiert. Am 4. September 2023 stellt der gebürtige Italiener sein Bello Eis in „Die Höhle der Löwen“ vor. Unterstützt wird er bei seiner Präsentation von Neufundländer Fly. Das Eis ist glutenfrei und vegan und kommt ganz ohne Zucker und Laktose aus. Stattdessen enthält es Reismilch und raffiniertes Kokosnussöl. Für eine milde Süße sorgt Agavendicksaft. Weitere Zutaten sind Inulin und Sojaprotein. Damit ist es auch für sensible Hunde gut verträglich.

Die Eisbranche ist meine Leidenschaft! Unser Ziel ist es, Hunden wie unserer Lilly in der Lieblingseisdiele, dem Campingplatz oder dem Hundehotel bedenkenloses Eis zur Verfügung zu stellen.

Die Idee entstand während des letzten Familienurlaubs. Christians Frau entdeckte in einer Eisdiele ein Eis für Hunde. Die treue Begleiterin Lilly durfte kosten und war hingerissen. Für die restlichen Urlaubstage stand von da an täglich ein Besuch in besagter Eisdiele an. Damit Lilly und viele weitere Hunde auch zuhause in den Genuss kommen, entwickelte der Unternehmer ein eigenes Hunde-Eis.

Ein knappes halbes Jahr tüftelte der Italiener an dem perfekten Rezept. Er selbst und sämtliche Hunde aus dem Bekanntenkreis fungierten dabei als Test-Esser. Nun wird das Bello Eis in Markdorf und Radolfszell produziert.

Kaufen können Sie das Hunde-Eis an zahlreichen Eisdielen (eine Liste aller Anbieter finden Sie auf der Website von Bello Eis) oder im Online-Shop. Dort bekommen Sie 12 Becher für 45,60 Euro. Das entspricht 3,80 Euro pro Eisbecher.

Hunde-Eis bei Amazon kaufen

Bei Amazon ist Bello Eis aktuell noch nicht erhältlich. Es gibt aber Hunde-Eis anderer Marken zu kaufen. Wir haben Ihnen die beliebtesten Produkte hier aufgelistet.

ChronoBalance Eis für Hunde mit Elektrolyten

ChronoBalance® EIS für Hunde © ChronoBalance

„Lucky‘s Eiszeit“ von ChronoBalance gibt es in drei leckeren Geschmacksrichtungen: Cool Apple, Cool Berry und Cool Carrot. Es handelt es sich hierbei um Pulver-Eismischungen, die Sie nur noch mit Wasser vermischen und einfrieren müssen. Übrigens: Nicht nur Hunde dürfen genießen. Auch Katzen und Pferde dürfen von dem Eis naschen. Drei Becher kosten 15,63 Euro.

Maikai Hunde- und Katzen-Eis mit Kollagen und Inulin

Maikai Hundeeis und Katzeneis mit Kollagen und Inulin © MAIKAI

Das Hunde-Eis von Maikai überzeugt mit dem Verzicht auf Laktose und Zucker. Stattdessen enthält die Leckerei Kollagen zum Schutz der Gelenke und Zichorieninulin zur natürlichen Unterstützung der Verdauung. Das Eis ist bereits verzehrfertig. Sie müssen das Eis also nicht erst mit Wasser mischen, sondern es einfach nur einfrieren. Sechs Becher kosten 14,99 Euro.

Smoofl Hunde-Eis in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen

Smoofl Hundeeis © Smoofl

Smoofl Hunde-Eis können Sie innerhalb einer Minute herstellen. Mischen Sie einfach ein Päckchen mit 150 ml Wasser und geben Sie die Mischung in eine Eisform. Anschließend müssen Sie das Eis nur noch einfrieren. Dank der essbaren Stiele kann Ihr Hund später das gesamte Eis verputzen. Das leckere Hunde-Eis gibt es in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen: Erdnussbutter, Wassermelone, Erdbeere, Banane und Apfel.. Ein Becher enthält zehn Portionen und kostet 12,74 Euro.

BeG Buddy Eis für Hunde mit Erdbeeren und Kokos

BeG Buddy Starter-Kit Hundeeis © BeG Buddy

Das BeG Buddy Eis kommt mit ganz natürlichen Zutaten und ohne Zucker, Konservierungs- oder Aromastoffe aus. Die Rezeptur ist vegan, gluten- und getreidefrei. Füllen Sie den Becher einfach mit Wasser oder Joghurt auf und verrühren Sie das Ganze. Danach können Sie die Mischung in Eisformen füllen und einfrieren. Das Set beinhaltet einen Becher Eis und zwei Eisförmchen. Amazon-Preis: 24,99 Euro

