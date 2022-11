Die besten Weihnachtsfilme – hier können Sie sie sehen

Kevin, Sissi und Co.

Eine beliebte Tradition in Deutschland ist das Schauen von Weihnachtsfilmen. Dabei kann es romantisch, schön oder einfach nur richtig lustig zugehen.

Die besten Weihnachtsfilme für die ganze Familie. Von Komödien über Liebesfilme bis hin zu Märchen. Hier finden Sie eine große Auswahl.

Für viele Familien ist es schon gelebte Tradition: ein bestimmter Film zur Weihnachtszeit! Wenn sich Groß und Klein vor dem Fernseher treffen, um zur gemütlichen und besinnlichsten Zeit des Jahres einen Weihnachtsfilm anzuschauen – was gibt es Schöneres?

Allerdings ist die Auswahl an tollen Weihnachtsfilmen riesengroß. So gibt es zum Beispiel eine Vielzahl an Weihnachtsfilmen für Kinder auf DVD und zum Streamen. Oder wie wäre es mit einem der sechs lustigsten Weihnachtsfilme, die man gesehen haben muss? Wir möchten Ihnen die bekanntesten und besten Weihnachtsfilme in unserer großen Übersicht vorstellen. Ob Komödie, Liebesfilm oder Märchen – wir haben für jede Stimmungslage das Richtige.

Zudem erfahren Sie, wo Sie die Weihnachtsfilme anschauen können.

Kevin – Allein zu Haus

+ „Kevin – Allein zu Haus“ zählt zu den beliebtesten Kultfilmen und wird auch an Weihnachten 2022 wieder ausgestrahlt. © --/Disney+ /dpa

Ab 7,99 € auf DVD kaufen

Natürlich darf „Kevin – Allein zu Haus“ in dieser Liste nicht fehlen. Die McCallisters fliegen in den Urlaub und haben Kevin alleine zu Hause vergessen. Der freut sich wie ein Schneekönig, bekommt es aber bald mit den Einbrechern Harry und Marv zu tun. Es entwickelt sich ein lustigstes Katz und Maus Spiel zwischen einem Kind und zwei Banditen. Ein Riesenspaß für die ganze Familie.

Formate: Blu-ray, DVD, 4K, VHS

Blu-ray, DVD, 4K, VHS Streaming: Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+

Die Sissi Trilogie

+ Kaiserin Sissi (Romy Schneider) mit ihrem Franz Joseph I. (Karlheinz Böhm). © Amazon

Für 12,99 € auf DVD kaufen

Romy Schneider in ihrer bekanntesten Rolle. Dieser historische Dreiteiler erzählt über die Jahre von Kaiserin Sissi an der Seite ihres österreichischen Kaisers Joseph. In dieser Box sind alle drei Filme enthalten: „Sissi“, „Sissi – Die junge Kaiserin“ und „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“. Auch auf Blu-ray in der Königinnenblau-Edition erhältlich.

Formate: DVD, Blu-ray

DVD, Blu-ray Streaming: Amazon Prime Video (ab 7,99 €), YouTube, Apple TV, RTL+

Der kleine Lord

+ Der kleine Lord ist ein TV-Klassiker mit Sir Alex Guinness (Earl of Dorincourt) und Ricky Schroder (Cedric). © Amazon

Ab 7,99 € auf DVD kaufen

Der TV-Klassiker zu Weihnachten mit Sir Alex Guinness und Ricky Schroder. „Der kleine Lord“ ist die klassische Erzählung eines verbitterten, alten Mannes, dessen Herz durch die Liebe und Unbekümmertheit eines Kindes erweicht und erwärmt wird.

Formate: Blu-ray, DVD

Blu-ray, DVD Streaming: Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV, Google Play (je 3,99 €)

Tatsächlich ... Liebe

+ Tatsächliche ... Liebe © Amazon

Ab 5,73 € auf DVD kaufen

Starbesetzung unterm Weihnachtsbaum. Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Keira Knightley und weitere Hollywood-Größen suchen nach der Liebe. Die Produzenten der Klassiker „Notting Hill“ und „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ haben mit „Tatsächlich ... Liebe“ erneut mitten ins Herz getroffen. Zehn romantische Geschichten werden an Heiligabend zu einer großen Liebeskomödie. Das Ergebnis: Die Liebe ist überall!

Formate: DVD, Blu-ray

DVD, Blu-ray Streaming: Amazon Prime Video (im Abo enthalten), Apple TV, Google Play, YouTube, RTL+ (im Abo enthalten)

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

+ Drei Haselnüsse für Aschenbrödel © Amazon

Für 7,50 € auf DVD kaufen

Dieses Märchen darf an Weihnachten nicht fehlen! „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich als einfache Magd in einen Prinzen verliebt. Doch wie macht sie ihn auf sich aufmerksam? So bekommt sie von einem Kutscher drei Haselnüsse, die wunderbare Gaben enthalten: eine stattliche Jagdtracht, ein reizendes Ballkleid und ein prächtiges Hochzeitsgewand. Und so macht sich Aschenbrödel auf, um das Herz des Prinzen zu erobern.

Formate: DVD, Blu-ray

DVD, Blu-ray Streaming: Amazon Prime Video (im Abo enthalten), Apple TV, Google Play, YouTube, Netflix (im Abo enthalten)

Loriot – die Spielfilme „Papa ante portas“ & „Ödipussi“

+ Loriot (Vicco von Bülow) in seiner Paraderolle in „Pappa ante Portas“. © Amazon

Für 6,97 € auf DVD kaufen

Vicco von Bülow in seinen Paraderollen! Loriot präsentiert sich in den beiden Filmen in Bestform. Die Komödien sind deutschlandweit bekannt und beliebt. Der einzigartige Humor von Loriot, die Liebe zum Details – diese Filme sollte jeder einmal gesehen haben.

Formate: DVD

DVD Streaming: Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube, Netflix (im Abo enthalten)

Kevin – Allein in New York

+ „Kevin – Allein zu Haus“ & „Kevin – Allein in New York“ auf DVD © Amazon

Ab 7,99 € im Doppelpack kaufen

Der zweite Teil der Kult-Komödie! Neues Jahr, gleiches Missgeschick: Erneut fliegen die McCallisters alleine in den Urlaub, Kevin nimmt am Flughafen fälschlicherweise einen Flug nach New York – und begegnet wieder den beiden Schurken Harry und Marv. Die beiden Banditen wollen den Kindern das Weihnachtsfest vermiesen. Doch sie haben erneut die Rechnung ohne Kevin gemacht. Mit Lachgarantie für die ganze Familie!

Formate: DVD, Blu-ray

DVD, Blu-ray Streaming: Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube, Disney+ (im Abo enthalten)

Loriots Weihnachten mit „Weihnachten bei Hoppenstedts“

+ Loriot - Weihnachten bei Hoppenstedts © Amazon

Für 4,99 € auf DVD kaufen

Ein toller und lustiger Weihnachtsfilm mit und von Vicco von Bülow. Keiner kann so schön über Weihnachten nörgeln von Opa Hoppenstedt (Loriot). Sein Satz „Früher war mehr Lametta“ ist deutschlandweit bekannt. An Weihnachten hat schließlich alles so zu sein, wie es immer war. In welcher Reihenfolge, darüber streitet sich die bekannte Familie genüsslich.