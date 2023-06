Schluss mit Schmerzen beim Radfahren! Diese Sättel bringen‘s wirklich

Tipps für Fahrradfahrer

Ein schmerzender Po gehört zu den häufigsten Beschwerden beim Radfahren. Das muss nicht sein – oft hilft es schon, den Sattel zu tauschen. Welcher Fahrradsattel bei Schmerzen hilft, lesen Sie hier.

Nach der ersten Radtour im Frühling ist man meistens erst mal platt – und oft fühlt sich der Hintern genauso an. Schließlich liegt auf dem Kontaktpunkt zwischen Gesäß und Sattel beim Radeln der Großteil des Körpergewichts. Die gute Nachricht: Der Po gewöhnt sich in aller Regel an die anfangs ungewohnte Belastung.

Aber nicht immer: Bleiben die Schmerzen, sollte man darüber nachdenken, den Sattel auszutauschen.

Die 4 besten Modelle gegen Schmerzen beim Sitzen

Fahrradsattel: Die wichtigsten Eigenschaften

Form : Schmal, dick oder ausgeglichen – die persönliche Vorliebe ist entscheidend. Wer gerne gemütlicher unterwegs ist, wird einen breiteren Sattel bevorzugen. Für Rennräder sind schmalere Fahrradsattel wohl besser. Die Faustregel lautet: Je aufrechter man auf dem Fahrrad sitzt, desto breiter sollte der Sattel sein.

: Schmal, dick oder ausgeglichen – die persönliche Vorliebe ist entscheidend. Wer gerne gemütlicher unterwegs ist, wird einen breiteren Sattel bevorzugen. Für Rennräder sind schmalere Fahrradsattel wohl besser. Die Faustregel lautet: Je aufrechter man auf dem Fahrrad sitzt, desto breiter sollte der Sattel sein. Material: Die Ursache für Schmerzen im Gesäßbereich nach dem Fahrradfahren ist in erster Linie ein zu harter Sattel. Empfehlenswert sind daher Exemplare, die mit Schaumstoff oder speziellem Gel-Material gefüllt sind.

Trick 17: So finden Sie die richtige Sattelbreite Ausschlaggebend, ob sich ein Fahrradsattel angenehm an den Po anschmiegt, ist, dass er optimal zum Abstand der Sitzhöcker passt. Das sind die beiden Knochen, die man beim Sitzen durch die Pobacken ertasten kann.

Profis verwenden einen einfachen Trick, um den Abstand dieser Knochen zu vermessen. Alles, was Sie hierfür benötigen, ist ein ca. 30 x 30 cm großes Stück Wellpappe. Legen Sie dieses auf einen harten Stuhl und setzen Sie sich darauf. Ihre Sitzhöcker hinterlassen einen Abdruck, dessen tiefste Punkte sich mit einem Lineal vermessen lässt. Wellpappe bestellen

Mit Stufe & Vermessung gegen Schmerzen: SQlab

Der deutsche Hersteller SQlab belegt seit Jahren die vordersten Plätze in Satteltests der deutschen Fachmagazine. Neben einem ausgeklügelten Sattelbreitensystem punkten die entlastenden Stufensättel mit einer active-Dämpfung. Die tieferliegende Sattelnase entlastet empfindlichen Bereiche bei Mann und Frau gleichermaßen, anatomische Unterschiede werden über verschiedenen Breiten abgedeckt.

Fahrradsattel von Velmia – der Bestseller

+ Velmia Fahrradsattel © Velmia

City, Mountainbike oder Trekking? Diesen Sattel gibt es in drei Ausführungen, sodass für jeden das passende Modell dabei ist. Der Memory-Foam passt sich optimal an jeden Po an und verteilt den Druck gleichmäßig. Ideal für lange Touren.

Material Memory Schaum Besonderheit Ständige Luftzirkulation gegen unerwünschtes Schwitzen im Intimbereich Wasserdicht ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Ergon – der Ergonomie-Spezialist für Damen & Herren

+ Ergon – ST Core Evo Fahrradsattel © Amazon

Die Antwort von Ergon auf Po-Schmerzen beim Fahrradfahren lautet: geschlechtsspezifische Entlastungsoberflächen gegen Taubheit und Schmerzen. Die Sättel des Herstellers berücksichtigen die körperlichen Besonderheiten von Frauen und Männern beim Sitzen. Die anatomische Formgebung ermöglicht dabei alle Variationen der Sitzposition.

Material Nylon CroMo Mikrofaser Form 2 Größen für Trekking- und Touring-Räder Wasserdicht ❌ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

Für lange Touren – Elastomer Gel-Fahrradsattel von Selle Royal

+ Selle Royal Fahrradsattel © Selle Royale

... der Sattel ist eine Wucht! Sooo bequem. Nichts tut mehr weh. Eine wirklich gute Wahl, wenn man empfindliche Sitzbeinknochen hat.

Material Gel Form Breit / Touren- und City-Sattel Wasserdicht ❌ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Schmerzfrei sitzen wie auf Wolken – CloudComfort Pro

+ CloudComfort Pro © Amazon

Nie wieder Taubheitsgefühle oder Gesäßschmerzen. Das verspricht der NREDXOON Fahrradsattel mit der speziell entwickelten CloudComfort Technologie, die jeden Stoß sanft abgedämpft. Ein Komfort-Erlebnis, das mit integriertem AirFlow-Design den Po auch bei intensiver Belastung immer und überall kühl und trocken hält.

Material Gel, Pu-Leder, Schaumstoff Geeignet für CityBike, E-Bike, Mountainbike oder Hometrainer Wasserdicht ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Kleidung spielt ebenfalls eine Rolle

Oft sind es auch die Nähte der Kleidung, die unangenehmen Druck ausüben und so zu Schmerzen führen. Die Jeans eignet sich somit für die Radtour eher weniger. „Radhosen sind zu empfehlen, oder Sportunterwäsche ohne Nähte. Dann drückt auch nichts“, so Tofaute. Wer dann auch noch hin und wieder aus dem Sattel geht und das Gesäß entlastet, tut viel dafür, dass nach der Radtour nichts drückt oder schmerzt.