Von: Nina Dudek

Sparen auf Kaffeevollautomaten © De‘Longhi

Super-Sale bei MediaMarkt: Kaffeevollautomaten von De’Longhi, Siemens oder Krups geradezu unverschämt günstig im Angebot!

Wir machen es kurz: So günstig werden Sie so schnell nicht mehr an Marken-Kaffeevollautomaten kommen. Bei MediaMarkt haben wir Tiefstpreise auf beliebte Kaffeevollautomaten von Krups, DeLonghi, Siemens und Co. gesichtet.

Sparen Sie sich den Vergleich, denn die Top-Deals finden Sie hier.

75 % Rabatt – KRUPS EA8108 Kaffeevollautomat

KRUPS EA8108 Kaffeevollautomat in Schwarz © Krups

🟤 Geringes Gewicht & kompakt: ideal für kleinere Küchen oder Single-Haushalte (36,5 x 26 x 32 cm; 7 kg)

🟤 Kurze Aufheizzeit

🟤 Klassische Dampfdüse für Milchschaum

🟤 3 verschiedene Stärkegrade für Ristretto, Espresso oder schwarzen Kaffee

Nur 299,99 € statt 1.199,99 €

42 % Rabatt – SIEMENS Kaffeevollautomat EQ500 classic

SIEMENS EQ.500 Classic Kaffeevollautomat in der Farbe „Klavierlack Schwarz“ © Siemens

🟤 Für Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato

🟤 Farbiges, intuitives coffeeSelect Displays

🟤 Kurze Aufwärmzeit

🟤 Keramik-Scheibenmahlwerk

🟤 Interner und externer Milchaufschäumer

🟤 Reinigungsautomatik

🟤 Abnehmbare Brüheinheit, Abtropfplatte und -schale

Nur 599 € statt 999 €

47 % Rabatt – KRUPS EA897B Evidence ECOdesign

Krups EA897B Evidence ECOdesign © Krups

🟤 Aus bis zu 62 % recyceltem Plastik hergestellt

🟤 8 verschiedene Getränkespezialitäten: Ristretto, Espresso, Lungo, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte und Heißwasser

🟤 Cappuccino und Latte Macchiato in Doppel-Funktion

🟤 Automatisches Reinigungssystem

Nur 549,99 € statt 1.049,99 €

56 % Rabatt – De’Longhi Magnifica S ECAM21.116.B

De’Longhi Magnifica S ECAM21.116.B in edlemSilber © De’Longhi

🟤 Kompaktes Design und einfache Bedienung

🟤 Extra leises 13-stufiges Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar

🟤 Direktwahltasten für ein und zwei Tassen und Aufschäumen/Dampf

🟤 Klassische Milchaufschäumdüse

Nur 299,99 € statt 690 €

32 % Rabatt – SIEMENS TQ903D09 EQ900

SIEMENS TQ903D09 EQ900 Kaffeevollautomat in glänzendem Schwarz © Siemens

🟤 Brillantes, hochauflösendes 6.8” Full-Touch-Display

🟤 Neben Klassikern wie Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato auch für Spezialitäten wie Wiener Melange

🟤 Steuerung über innovativen Home Connect App

🟤 3 verschiedene Aroma-Profile

🟤 Reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken

🟤 Vollautomatische Dampfreinigung

Nur 1.699 € statt 2.499 €

Tipp: noch mehr Kaffeevollautomaten im Sale Auch bei Amazon purzeln die Preise und viele Kaffeevollautomaten der Marke De‘Longhi drastisch reduziert.

