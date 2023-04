Das perfekte Ostergeschenk für sie: Ideen für Frauen

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Nicht nur Kinder erhalten Ostergeschenke. Lassen Sie Ihrer Liebsten doch eine Aufmerksamkeit zukommen. Wir haben tolle Ideen. ( © benzoix/PantherMedia

Ostern steht vor der Tür? Haben Sie schon das passende Geschenk für Ihre Partnerin? Wir haben Tipps für das perfekte Ostergeschenk für Frauen. Damit punkten Sie garantiert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Ostertage stehen vor der Tür, Anfang April ist es so weit: Nicht nur Kinder bekommen Ostergeschenke*. Haben Sie schon ein Ostergeschenk für Ihre Liebste? Damit Sie nicht in Zeitnot geraten, haben wir in diesem Artikel ein paar Ideen und Tipps für Sie, mit denen Sie Damenherzen höherschlagen lassen werden. Das perfekte Ostergeschenk für Frauen muss dabei nicht unbedingt teuer sein, in unserer Auswahl finden Sie für jedes Portemonnaie das passende Geschenk. Das Verzweifeln hat nun für Ehemänner, Väter, Söhne und Freunde endlich ein Ende.

Zum Verlieben: PANDORA Charm „Nini der Hase“

PANDORA Charm „Nini der Hase“ silber © Amazon

37,19 € statt 39,00 € bei Amazon

Dieses Häschen aus veredeltem Sterling-Silber ist der Renner bei tierlieben Mädels. Er passt zu allen Pandora Moments Armbändern. Seine Bedeutung: Die großen Ohren und die positive Einstellung machen das Häschen zu einem großartigen Zuhörer.

Ach du dickes (goldenes) Ei: toll als Gastgeschenk

Die Eier sind Terrakotta hergestellt und haben eine gehämmerte Oberfläche. © Baur

Edel, dezent und trotzdem österlich: Diese beiden Deko-Eier sind ein tolles Geschenk für Frauen, die ihre Wohnung gerne im edlen Look stilvoll gestalten. Und dank ihrer goldenen Optik machen sie (trotz des moderaten Preises) ordentlich was her. Auch toll als Gastgeschenk

14,99 € bei Baur

Kuschelige Ostern mit Mümmel-Kissen

queence Dekokissen Hase © OTTO

24,99 € bei OTTO

Dieses 40 x 40 cm große Dekokissen passt perfekt in eine Mädels-Wohnung im skandinavischen Stil. Dank Reißverschluss lässt sich der Baumwollbezug einfach im Schonwaschgang reinigen.

Ostergeschenk für sie: Bio Hyaluronsäure Serum

Bio Hyaluronsäure von Satin Naturel. © Amazon Produktbild

31,41 € bei Amazon

Die vegane vierfach Hyaluronsäure wirkt hoch konzentriert, ist hochwirksam und hat einen intensiven Sofort- und Langzeiteffekt. Mithilfe der Aloe vera ist die Bio Hyaluronsäure zudem ein perfektes Anti-Aging-Mittel gegen Falten. Das Produkt wird in Deutschland hergestellt und enthält ausschließlich unschädliche, hochqualitative Rohstoffe.

Ostergeschenk für sie: Personalisierte Tassen

Personalisierte Tassen mit Osterhasen. © Amazon Produktbild

Für 14,90 € bei Amazon

Unter dem Motiv der goldigen Küsschen-Hasen können Sie zwei Wunschnamen anbringen lassen. Die Veredelung der Tassen erfolgt ausschließlich in Deutschland. Die Tassen bestehen aus Keramik, sind robust geformt und sorgen so für eine lange Haltbarkeit. Der Aufdruck hält jeder Spülmaschine stand.

Ostergeschenk für sie: Geschenkset “Secco und Pralinen“

Geschenkset “Secco und Pralinen“. © Amazon Produktbild

Nur 12,95 € bei eBay

Liebe geht durch den Magen! Das Geschenkset „Secco und Pralinen“ besteht aus einer 0,2-Liter-Flasche Secco Granatapfel von Rotkäppchen sowie Lindorkugeln von Lindt. Zwei namhafte Hersteller in ihrem Gebiet. Somit steht einem feucht-fröhlichen Ostern nichts mehr im Weg.