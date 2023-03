Nie wieder unbequem im Flugzeug: diese Hacks helfen wirklich

Von: Nina Dudek

So spartanisch muss keiner fliegen, wenn er ein paar clevere Tricks beachtet © AndrewLozovyi/PantherMedia

Es soll Menschen geben, die nur deshalb auf Flugreisen verzichten, weil das so unbequem ist. Dass sich lange Flugzeiten aber sogar zum Entspannen eignen, ist neu. Dank einiger Profi-Hacks.

Bestimmt kennen Sie das auch: Kaum füllt sich der Flieger mit Destination Traumurlaub, ist es auch schon vorbei mit Träumen. Der rücksichtslose Sitznachbar macht sich breit, vorne wird großzügig der Sitz zurückgekippt und die Geräuschkulisse über den Wolken ist alles andere als himmlisch.

Fliegen ist für rund die Hälfte der Deutschen eher Stress statt Erholung – obwohl es doch für die meisten Richtung Urlaub geht. Was also tun, um die Flugzeit auf die Kanaren oder gar nach Übersee so angenehm wie möglich zu gestalten?

Augen zu und durch! Die beste Taktik über den Wolken

Damit die Zeit wirklich wie im Flug vergeht, ist Schlafen das Beste, was Sie sich (und Ihrer Gesundheit) an Bord eines Flugzeugs gönnen können. Allerdings hat die Sache meistens einen Haken bzw. endet mit einem verspannten Nacken. Und wem ist nicht schon einmal ruckartig der Kopf nach vorne gekippt und riss einen so höchst unsanft aus dem soeben erst mühsam erkämpften Schlaf?

Was sieht man an Bord von Lufthansa, Condor & Co. nicht alles für seltsame „Kissen“. Vom Wintermantel bis zum Kuscheltier ist da alles vertreten, was dem Kopf irgendwie Halt gibt. Gesund für den Nacken ist das nicht. Insider wie Flugbegleiterinnen, aber auch Piloten setzen auf spezielle Nackenkissen.

Nackenkissen ist gleich Nackenkissen? Von wegen!

Dass es gerade bei Spezialkissen für den empfindlichen Nacken enorme Unterschiede gibt, hat Stiftung Warentest herausgefunden. Hintergrund: Kein Mensch ist gleich gebaut und jeder schläft in einer anderen Position. Passt diese nicht optimal, kann das unangenehme Folgen für die Hals­wirbelsäule haben. Sie knickt ab, was zu Nacken- und Kopf­schmerzen führen kann.

Nur 3 von 20 Nackenkissen betten jeden gut. (...) Manche der Anbieter locken ihre Kunden auch mit irreführender Werbung.

Ein gutes Nackenkissen sollte sich optimal an die individuellen Umstände anpassen und die Form der Hals­wirbelsäule bestmöglich unterstützen.

Besonders bewährt haben sich für entspanntes Schlafen auch im Sitzen Nackenrollen aus Viscoschaum. Dabei handelt es sich um einen sogenannten „thermoplastischen Schaumstoff“, der sich durch Körperwärme verformt. Auf diese Weise passen sich Nackenkissen aus Viscoschaum exakt dem Körper an.

Bei der Sitzwahl pingelig sein

Selbst das beste Nackenkissen macht aus dem Economy-Bereich keine Wellness-Oase. Aber die richtige Platzwahl kann schon viel bewirken, um einigermaßen bequem im Flieger zu schlafen. Am besten lässt sich eine kuschelige Schlafhöhle auf einem Fensterplatz bauen. Am Gang ist zwar mehr Platz für die Beine, aber den Kopf kann man hier nicht seitlich anlehnen (es sei denn, der Partner sitzt daneben). Weiterer Vorteil vom Fensterplatz: Muss ein Sitznachbar raus, können Sie gemütlich weiterschlafen. Und das ist wichtig für eine erholsame Nachtruhe, zumal ständige Unterbrechungen des Schlafzyklus stören.

Möglichst nicht in der Nähe von Bordküche oder WC sitzen. Denn der ständige Durchgangsverkehr und Geräusche erschweren das Schlafen enorm.

Auf Upgrades und Platzwechsel setzen

Zugegeben: Glück gehört schon dazu. Aber fragen kostet nichts und beim Check-In kann es sich lohnen, nach einer besseren Kategorie zu fragen. Sollten im Flieger noch Sitze in der Premium Economy oder Business Class frei bleiben, lohnt sich fragen ebenfalls. Eigentlich spricht nichts dagegen, dass Sie beim Bordpersonal höflich nach einem Sitzplatzwechsel fragen. Dasselbe gilt, falls eine ganze Sitzreihe frei bleibt. Mit dem Einverständnis der Flugbegleiter können Sie sich dort ausstrecken.

Paare können pokern: Reservieren Sie in einer Reihe Fenster- und Gangplatz. Mit etwas Glück möchte sich niemand auf den Platz dazwischen setzen.

Das Sandmännchen anlocken mit Schlafroutinen

Überlisten Sie Ihren Körper! Wer auf ähnliche Einschlafrituale setzt wie zu Hause, bringt ihn in Schlummerstimmung. Ob das das Zähneputzen ist, ein paar Seiten lesen oder Musik hören – was auch immer Ihr Sandmännchen kennt, hilft auch über den Wolken. Verzichten Sie allerdings auf starke Schlafmittel oder Alkohol! Besser viel trinken, um den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten, und sich damit wohler und entspannter zu fühlen. Sanfte Schlafmittel wie zum Beispiel Melatonin unterstützen auf natürliche Weise.

Schlabber-Lokk ausdrücklich erlaubt

Wer nicht gerade für eine Firma auf Geschäftsreise geht und das „Aushängeschild“ des Unternehmens ist, darf ruhig zum Wohlfühllook greifen. Dabei unbedingt auf das Zwiebelprinzip setzen! Denn erstens wird es mit zunehmender Höhe gerade auf Langstreckenflügen ziemlich frisch in der Kabine. Andererseits fährt der Körper im Schlaf den Stoffwechsel runter und man fröstelt leichter.

Ich bin dann mal weg

Schlafprofis über den Wolken reisen natürlich auch nie ohne Ohrstöpsel und eine Augenmaske! Genial sind bei dem ständigen Dröhnen an Bord auch Noise-Cancelling-Kopfhörer. Mit spezieller Schalltechnik erzeugen sie einen unhörbaren „Gegensound“ zu ihrer Umgebung. Selbst, wenn keine Musik läuft, hat man das Gefühl, als würde man sich die Ohren zuhalten. Übrigens auch top bei nervigen oder schnarchenden Sitznachbarn.