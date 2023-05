Camping-Matratzen 2023: die besten Modelle

Urlaub in der Natur

+ © PantherMedia / rossandhelen Camping-Luftmatratzen sorgen für ein angenehmes und trockenes Schlafen in der Natur. Die Modelle haben unterschiedliche Eigenschaften. © PantherMedia / rossandhelen

Von Philipp Mosthaf schließen

Die richtige Camping-Matratze sorgt für einen erholsamen Schlaf in der freien Natur. Hier erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf achten müssen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.



Der Camping-Boom wird seit einigen Jahren größer. Immer mehr Menschen entscheiden sich für Urlaub in der freien Natur, fernab von Hotels und Tourismus-Hotspots. Kein Wunder, denn Camping zählt als ruhige und erholsame Urlaubsform. Laut ADAC steigt die Nachfrage nach Campingplätzen in ganz Deutschland. Viele bevorzugen die inländische Reise. Wer beim Campen dennoch nicht auf Schlafkomfort verzichten will, der sollte sich eine geeignete Camping-Matratze zulegen. Doch Luftmatratze ist nicht gleich Luftmatratze. Die Outdoor-Betten unterscheiden sich in einigen Faktoren. Wir haben die besten Camping-Matratzen 2023 in der Übersicht. Zudem erfahren Sie hier, worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Camping-Matratzen 2023: Das Wichtigste im Überblick

Luftzufuhr: Das Aufblasen ist sicherlich die lästigste Aufgabe bei einer Luftmatratze und hier gibt es auch große Unterschiede. So sind selbstaufblasbare Camping-Matratzen ebenso erhältlich wie Luftmatratzen, die per Hand, Fuß oder Mund aufgeblasen werden müssen. Selbstaufblasbare Camping-Matratzen ersparen natürlich die lästige Arbeit.

Das Aufblasen ist sicherlich die lästigste Aufgabe bei einer Luftmatratze und hier gibt es auch große Unterschiede. So sind selbstaufblasbare Camping-Matratzen ebenso erhältlich wie Luftmatratzen, die per Hand, Fuß oder Mund aufgeblasen werden müssen. Selbstaufblasbare Camping-Matratzen ersparen natürlich die lästige Arbeit. Größe: Je nach Platzverfügbarkeit und Art der Reise (Wandern, Camping) benötigen Sie eine kleinere oder größere Matratze. Die erforderliche Größe hängt natürlich auch von der Körpergröße ab.

Je nach Platzverfügbarkeit und Art der Reise (Wandern, Camping) benötigen Sie eine kleinere oder größere Matratze. Die erforderliche Größe hängt natürlich auch von der Körpergröße ab. Material: Camping-Matratzen müssen langlebig und robust sein. Achten Sie daher auf wasserabweisende, stoß- und reißfeste Materialien.

Unsere Auswahl: Wir haben uns die beliebtesten Camping-Matratzen bei Amazon angesehen und diese miteinander verglichen. Die Bestseller in dieser Kategorie finden Sie hier.

Das Intex Luftbett: leicht zu reinigen und wasserdicht

+ Intex Luftbett © Amazon Produktbild / Intex

Das Luftbett von Intex eignet sich ideal fürs Campen oder auch als Gästebett für zwei Personen. Die Liegefläche lässt sich leicht reinigen und ist zudem wasserdicht. Dank der extra weiten Öffnung können Sie die Matratze in kürzester Zeit aufblasen und die Luft wieder ablassen. Die Wellenbalkenkonstruktion sorgt für eine einheitliche Fläche und perfekten Liegekomfort. Damit Bettwäsche nicht verrutscht, verfügt das Luftbett über eine Plüschbeflockung auf der Liegefläche.

Zum Angebot: Intex Luftbett

Aufblasen Luftpumpe, Mund Größe und Gewicht 203 x 183 x 25 cm / 4,58 kg Material Vinyl Ausstattung 2-in-1-Ventil mit extra weiten Öffnungen für schnelles Aufblasen und Ablassen Erhältliche Farben Blau

In 40 Sekunden einsatzbereit: die STURME Camping Isomatte

+ STURME Camping Isomatte © Amazon Produktbild / STURME

Anstrengendes Pumpen oder Aufpusten entfällt bei der Camping Isomatte von Sturme. In nur 40 Sekunden ist die Matte mit dem Fuß aufgepumpt. Dank der integrierten Druckknöpfe an den Seiten lassen sich zwei Matratzen miteinander zu einem Doppelbett verbinden. Für den Transport können Sie die Isomatte problemlos auf eine kompakte Größe von 29 x 12 x 12 cm zusammenfalten und so leicht in den Rucksack packen. Die Matte überzeugt außerdem mit ihrer Widerstandsfähigkeit: Sie ist wasserdicht, abrieb- und reißfest.

Zum Angebot: STURME Camping Isomatte

Aufblasen Fußpumpe Größe und Gewicht 198 x 60 x 6 cm / 777 Gramm Material 40D Nylon, wasserdicht, reißfest Ausstattung Integrierte Fußpumpe Erhältliche Farben Grau, Blau, Grün, Armeegrün, Kieferngrün

Das Pavillo Bestway Airbed: hoher Komfort zum kleinen Preis

+ Pavillo Bestway Airbed © Amazon Produktbild / Pavillo

Das aufblasbare Pavillo Bestway Airbed überzeugt trotz des günstigen Preises mit außergewöhnlichem Komfort. Die Bodenfläche ist strapazierfähig und robust. So hält die Matratze auch dem ein oder anderen Kieselstein auf dem Campingplatz Stand. Einen weiteren Pluspunkt gibt es für das schnelle Luftablassen. Das Ventil lässt sich ganz aufdrehen, sodass die Luft in wenigen Sekunden entweichen kann. Wenn Sie die Matratze transportieren wollen, können Sie sie auf eine Größe von 30 x 29 x 7 cm zusammenfalten.

Zum Angebot: Pavillo Bestway Airbed

Aufblasen Luftpumpe, Mund Größe und Gewicht 185 x 76 x 22 cm / 1720 Gramm Material Kunststoff, strapazierfähiges PVC, beflockte Liegefläche Ausstattung Reparaturflicken Erhältliche Farben Blau

NORDMUT Isomatte: die rückenfreundliche Camping Matratze

+ NORDMUT Isomatte Camping Matratze © Amazon Produktbild / NORDMUT

Die NORDMUT Isomatte wiegt nur 490 Gramm und ist damit ein echtes Leichtgewicht. Mit einem Packmaß von 8,5 x 20 cm können Sie die Matte problemlos im Rucksack transportieren. Das Material aus hochwertigem 40D Ripstop Nylon macht die Matratze reiß-, stich- und abriebfest. Dank der TPU-Beschichtung ist sie zudem wasser- und wetterbeständig. Durch das Luftkammersystem passt sich die Matte Ihrem Körper egonomisch an, damit Sie am nächsten Morgen ohne Rückenschmerzen in den Tag starten können.

Zum Angebot: NORDMUT Isomatte