Die Bundesliga startet in die neue Saison: So sehen Sie alle Spiele live

Von: Philipp Mosthaf

Der Ball rollt wieder! Am 17. August startet die Bundesliga in ihre neue Saison. Dann stellt sich vielen auch wieder die Frage: Wer überträgt die Spiele? © ArturVerkhovetskiy / PantherMedia

Die Bundesliga startet am 18. August in ihre neue Spielzeit. Wer überträgt in dieser Saison die Spiele? Und wie viel kosten die Abos? Die Antworten gibt‘s hier.

Anpfiff in die neue Bundesliga-Saison 2023/24! Am Freitag, den 18. August, rollt der Ball wieder in Deutschlands Fußball-Oberhaus. Die neue Spielzeit beginnt mit einem echten Klassiker: Der SV Werder Bremen empfängt den FC Bayern München. Das Duell findet bereits zum 113. Mal statt – keine Begegnung gab es öfter in der 60-jährigen Geschichte der Bundesliga.

Schon vor dem Start stellen sich viele Fragen: Wird Bayern erneut Meister? Kann Dortmund das enttäuschende Ende der Vorsaison vergessen machen? Und vor allen Dingen: Wer überträgt die Spiele der Bundesliga-Saison 2023/24?

Die Bundesliga im TV: Wer überträgt die neue Saison 2023/24?

Sky und DAZN zeigen – wie schon in den vergangenen Jahren – alle Spiele der Fußball-Bundesliga. Dabei teilen sich die beiden Pay-TV-Anbieter die Spieltage wieder auf. DAZN überträgt alle Begegnungen am Freitagabend sowie alle Sonntagsspiele. Sky zeigt die beliebte Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) sowie das Topspiel am Samstagabend (18:30 Uhr).

Freitag

DAZN überträgt alle Spiele um 20:30 Uhr

Sky zeigt alle Partien um 15:30 Uhr, die Bundesliga-Konferenz sowie das Topspiel um 18:30 Uhr.

DAZN überträgt alle Sonntagsspiele um 15:30 und 17:30 Uhr sowie zehn weitere Begegnungen um 19:30 Uhr.

Wo kann ich die Bundesliga im Free-TV sehen?

Wer keine Lust auf Abo-Gebühren hat und zufrieden mit den Zusammenfassungen aller Spiele ist, kann weiterhin jeden Samstag um 18:30 Uhr die beliebte und bewährte ARD-Sportschau einschalten. Auch darüber hinaus gibt es am Wochenende viel Bundesliga-Fußball im Free-TV – inklusive Live-Übertragungen. Eine Übersicht:

SAT.1 zeigt das Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München live im Free-TV. Zudem überträgt der Sender auch zwei Begegnungen am 16. und 17. Spieltag, die Bundesliga-Relegation sowie den DFL-Supercup zwischen Bayern München und RB Leipzig am 12. August 2023.

Die ARD-Sportschau zeigt jeden Samstagabend ab 18:30 Uhr die Zusammenfassungen aller Spiele. Ab 23 Uhr sind die Highlights auch im ZDF-Sportstudio zu sehen.

Die ARD überträgt zudem die Höhepunkte der Sonntagsspiele.

Bei Sport1 gibt es die Zusammenfassungen der Freitags- und Samstagspartien.

ARD, ZDF und Sport1 zeigen ab montags Highlights von allen Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga auf ihren digitalen Kanälen.

Was kostet Sky Bundesliga?

Bei Sky gibt es jede Menge Live-Sport. Neben der Bundesliga überträgt Sky auch die 2. Bundesliga, die Premier League, die Formel 1, Golf und Tennis. Der Pay-TV-Sender bietet zwei Bundesliga-Pakete an:

Sky Entertainment + Fußball-Bundesliga: Top-Serien und -Filme sowie die Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga. Für 25 Euro pro Monat (im Jahres-Abo, danach 35,50 Euro). UHD ein Jahr gratis.

Sky Entertainment + Bundesliga + Sport: Der komplette Live-Sport sowie Serien & Filme für 30 Euro pro Monat (im Jahres-Abo, danach 44,50 Euro). UHD ein Jahr gratis.

Was kostet DAZN?

DAZN Unlimited buchen

Auch der Sport-Streaminganbieter hat verschiedene Pakete zur Auswahl. Mit DAZN Unlimited erleben Sportfans den kompletten Live-Sport. Das heißt: Bundesliga, Champions League, internationale Ligen, NFL, NBA, Golf, UFC und vieles mehr. Zudem gibt es 35 Prozent auf den NFL Games Pass. Pro Monat bezahlen Sie für DAZN Unlimited 29,99 Euro. Sie können das Paket auch monatlich buchen, dann werden 44,99 Euro fällig.

DAZN & Sky in einem Paket – so sehen Sie alle Spiele live

Jetzt DAZN & Sky bestellen

Die beiden Pay-TV-Sender haben sich längst zusammengetan und bieten allen Fußballfans ein Paket. Hier haben die beiden Unternehmen die Preise drastisch erhöht. Dieses besteht aus Sky Bundesliga + Entertainment sowie DAZN Unlimited. So sehen Sie alle Bundesligaspiele live. Das Paket kostet aktuell 49,99 Euro pro Monat (im Jahres-Abo, danach 80,49 Euro monatl.). Zum Vergleich: Durch das Kombi-Paket sparen Fans also pro Monat „nur" fünf Euro bzw. 60 Euro pro Jahr.