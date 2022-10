BrunchBag Alternative No. 2

BrunchBag aus „Die Höhle der Löwen“: 4 preiswerte Alternativen

Von: Nina Dudek

Handtasche oder Kühltasche? Bei manchen Modellen ist der Unterschied nicht erkennbar. © Dmitry Fisher/PantherMedia

Die BrunchBag von Sabrina und Lena soll bei DHDL als Chimäre zwischen Designer-Stück und Kühltasche punkten. Zum Original gibt es für alle Meal-Prepper-Fans aber auch Alternativen.

Sie sieht aus wie ein Designerstück aus Paris oder Mailand: Eine elegante Tasche aus veganem Leder im Saffiano-Stil mit goldenen Beschlägen und funktionalem Schultergurt. Ein It-Piece, das zu jedem Business- und Fitnessoutfit passt – aber eigentlich eine Kühltasche ist. Die Idee zur BrunchBag, die Sabrina Döbler und Lena Henny in „Die Höhle der Löwen“ vorstellen, kam nach ihrer Elternzeit. Als die Freundinnen wieder ins Berufsleben einstiegen, war Zeit zum Kochen Mangelware, in den kurzen Mittagspausen aßen sie entweder gar nichts oder nur ungesunde Snacks.

Die BrunchBag aus „Die Höhle der Löwen“ ist die Rettung für modebewusste Meal-Prepper

Die Lösung: Meal-Prepping. Zu Deutsch: Essen zu Hause vorbereiten und mit in die Arbeit nehmen. Doch für die beiden stil- und modebewussten Frauen kamen Rucksack oder gar Stoffbeutel nicht infrage für den Transport. So entwickelte das Gründer-Duo die BrunchBag: eine isolierte Kühltasche, die das Essen frisch hält und gleichzeitig stylisch aussieht.

Eine Kühltasche für die moderne Geschäftsfrau von heute. Sie bietet innen genug Platz für das gesunde Mittagessen, ein paar Snacks, ein Getränk und das passende Besteck.

Ziel von Sabrina und Lena ist es, über ihren Auftritt in „Die Höhle der Löwen“ von den Investoren und Investorinnen eine Unterstützung in Höhe von 30.000 zu bekommen, um ihr Unternehmen Roads und Skies zu etablieren und die BrunchBag bekannt zu machen. Als Gegenleistung bieten die Gründerinnen der Löwin oder dem Löwen, der in den Deal mit einsteigt, 30 Prozent der Unternehmensanteile.

Günstige Alternativen zu BrunchBag aus „Die Höhle der Löwen“

Wie eine „echte“ Designerhandtasche kostet die BrunchBag stolze 129 Euro. Ein Preis, den nicht jeder zahlen kann oder möchte. Deshalb haben wir uns einmal nach Alternativen umgesehen, die möglichst nah an das Original aus „Die Höhle der Löwen“ heranreichen.

BrunchBag Alternative No. 1

In diesem 26,7 x 17,8 x 22,9 cm großen Lunchbag hat ordentlich was Platz. © Amazon Us

Joyhill Bag bestellen

Eine Henkeltasche aus Leder? Nein, eine Kühltasche aus veganem Alternativmaterial. Dass es sich hier um eine Kühltasche handelt, sieht man erst auf den zweiten Blick. Und auch, dass darin neben den typischen Handtascheninhalten auch noch das Lunch Platz hat.

Amazon-Preis: ab 40,17 €

BrunchBag Alternative No. 2

Die Moyad Kühltasche mit Handyfach sieht aus wie eine normale Handtasche. © Amazon

Moyad Bag bestellen

Diese sportliche Lunchbag kühlt mit MOYAD Isolierung stundenlang. Mit Maßen von 28 x 16 x 25 cm und edler Optik ist die Tasche perferkt für Büro und City.

Amazon-Preis: ab 25,18 €

BrunchBag Alternative No. 3

Die Vogshow Kühltasche gibt es bereits ab 20,99 € © SHDDA

Vogshow Bag bestellen

Feinstes Oxford-Gewebe mit hoher Dichte verleiht dieser ‎26 x 17 x 25 cm großen Kühlhandtasche eine gewisse Eleganz. Der Clou: Die Doppelfächer können separat geöffnet werden und bieten so gleichzeitig Platz für heiße und kalte Speisen.

Amazon-Preis: ab 20,99 €

BrunchBag Alternative No. 4

YOUNGOA Kühltasche.jpg © Bibykivn

Bibykivn Bag bestellen

Diese Form mit den Maßen 28 x 16 x 22 cm ist ein echter Handtaschen-Klassiker, das grobe Obermaterial erinnert an englischen Tweed. Trotzdem lässt sich diese thermoisolierte Lunchbag kinderleicht so klein zusammenfalten, dass sie in Ihrer normalen Tasche Platz hat.

Amazon-Preis: ab 13,99 €

