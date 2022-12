Brandgefährlich: Schützen Sie sich an Weihnachten & Silvester vor Feuer

Von: Nina Dudek

Ein Flammenmeer an den Feiertagen? Beugen Sie vor! © Karel Noppé/PantherMedia

Jahr für Jahr muss die Feuerwehr an den Feiertagen ausrücken, um teils vermeidbare Brände zu löschen. Gehen Sie selbst auf Nummer sicher und sorgen Sie an Weihnachten und Silvester vor.

Von wegen stille Nacht und staade Zeit: Wer in der Weihnachtszeit und zu Silvester mal bewusst darauf achtet, kann sie ständig hören: die Sirenen der Feuerwehrfahrzeuge, die zum Löschen ausrücken. Mal brennt ein Christbaum lichterloh, mal fackelt brandgefährliche Weihnachtsdekoration oder das Fondue ab, oder Pyrotechnik explodiert nahe schnell entflammbarer Gegenstände. Trotz der Warnungen der Feuerwehr und von Brandschutzexperten gehen leider immer wieder viele leichtfertig, blauäugig und verantwortungslos mit Feuer, Kerzen, Sternwerfern und natürlich Silvesterböllern und -raketen um.

Wer Heiligabend und die Feiertage also nicht Brandschäden beseitigen oder sich mit Unfall- und Versicherungsmeldungen an Weihnachten herumschlagen möchte, sollte clever vorsorgen und für den Fall der Fälle gerüstet sein. So können Sie das erste Silvester ohne Corona-Beschränkungen in vollen Zügen genießen.

Brandgefahr Christbaum: der Mythos mit dem Wassereimer

In vielen Familien gehört es fast schon zum Weihnachtsbrauch: der Wassereimer neben dem Christbaum. „Nur zur Sicherheit“. Dass dieser aber keinerlei Sicherheit bei einem möglichen Brand bietet, wissen nicht alle. Denn in warmen Räumen trocknen Fichten und Tannen schnell aus – und brennen in Sekundenschnelle wie Zunder! Bis der Wassereimer zum Einsatz kommt, steht oft schon der ganze Baum in Flammen.

Sicherer ist die naheliegende Lösung: ein Feuerlöscher. Wer seinen Christbaum länger frisch hält, kann zusätzlich etwas für die Sicherheit tun.

Welche Feuerlöscher gibt es?

Bei Feuerlöschern gibt es unterschiedliche Ausführungen – nicht nur die Größe betreffend. Auch die Füllung unterscheidet sich. Für den Privathaushalt empfehlen Experten Schaum- und/oder Pulverlöscher. Vor dem Kauf eines Feuerlöschers sollten Sie zunächst klären, welche brennbaren Stoffe er im Ernstfall löschen soll. Denn ganz entscheidend beim Löschen eines Brandes ist der Einsatz eines geeigneten Feuerlöschers mit dem richtigen Löschmittel. Brennt ein Christbaum, muss dieser anders gelöscht werden als beispielsweise ein Fettbrand in der Küche.

Je nachdem, was gelöscht werden soll, gibt es verschiedene Löschmittel:

Schaum

Pulver

Wasser

Kohlendioxid (CO 2 )

) Sonderlöschmittel

Ob ein Feuerlöscher für Ihre Zwecke geeignet ist, verrät Ihnen die sogenannte „Brandklasse“.

Brandklasse A brennbare Feststoffe Brandklasse B brennbare Flüssigkeiten Brandklasse C brennbare Gase Brandklasse D brennbare Leichtmetalle Brandklasse F brennbare pflanzliche oder tierische Speiseöle und -fette

Auch die Füllmenge des Löschers sollten Sie beim Kauf in Betracht ziehen. Kleine 2-Kilogramm-Geräte sind für die typischen häuslichen Brandherde zu klein, ein XL Feuerlöscher mit 12 Kilogramm eventuell zu schwer für den schnellen Einsatz. Mit einem 6 Kilogramm Feuerlöscher liegen Sie meist goldrichtig.

Welcher Feuerlöscher ist der beste, wenn der Christbaum brennt?

Typischerweise geraten an Weihnachten Christbäume in Brand. Aber auch Adventskränze, eine Weihnachtspyramide oder Kerzen, die das Tischtuch entzünden, zählen zu den häufigsten Brandursachen an den Weihnachtsfeiertagen.

Da es sich dabei allesamt um „brennbare Feststoffe“ handelt, liegen Sie mit einem Feuerlöscher der Brandklasse A richtig.

Doch was ist besser: Schaum oder Pulver?

Schaumfeuerlöscher Pulverfeuerlöscher ✔️ deutlich saubereres Löschen ✔️ Brandklasse A, B + C ✔️ abkühlende Wirkung ✔️ sehr hohe Löschleistung ❌ geringere Löschleistung ❌ Pulver staubt und verdeckt die Sicht ❌ nur Brandklasse A & B ❌ enorme Verschmutzung des Raumes durch Pulver ❌ keine kühlende Wirkung (evtl. verbleibende Glutherde)

Pulverfeuerlöscher für den Christbaum: Testsieger von Computerbild

Gloria PDE 6 Protex 6 kg © Protex

Die Testnote „sehr gut“ bekommt dieser Feuerlöscher für seinen breiten Einsatzbereich von Brandklasse A bis C sowie das Top-Preis-Leistungs-Verhältnis im Doppelpack.

Schaumfeuerlöscher für den Christbaum: Testsieger von Computerbild

Schaum Auflade-Feuerlöscher S6SKP eco Premium © Neuruppin

Computerbild bewertet diesen Feuerlöscher mit „sehr gut“. Der Schaum eignet sich für Brandklassen A und B und hinterlässt keine Rückstände. Vorteil dieses sog. Auflade-Feuerlöschers: Er steht nicht dauerhaft unter Druck, sondern erst, wenn es zum Ein­satz kommt. Undichtig­keiten sind nahezu aus­ge­schlossen.

Experiment: Wenn der Christbaum brennt

Beugen Sie Bränden an Weihnachten und Silvester vor!

Damit es gar nicht erst zum Brand kommt, können Sie mit ein wenig Mitdenken ganz einfach vorsorgen. Leichter gesagt als getan, denn selbst der vernünftigste Mensch übersieht in der vorweihnachtlichen Hektik gerne das Offensichtliche.

Kerzen sowohl am Christbaum als auch anderswo immer mit ausreichend Abstand zu Zweigen und Gegenständen sowie untereinander platzieren (Faustregel 2 Handbreit)

sowohl am Christbaum als auch anderswo immer mit ausreichend Abstand zu Zweigen und Gegenständen sowie untereinander platzieren (Faustregel 2 Handbreit) Sicherheitskerzen verwenden : Sie haben einen verkürzten Docht, der vor dem Kerzenboden endet und die Flamme automatisch erlöschen lässt.

Adventskranz immer auf eine feuerfeste Unterlage, beispielsweise einen Teller oder in eine Schale aus Keramik legen

immer auf eine feuerfeste Unterlage, beispielsweise einen Teller oder in eine Schale aus Keramik legen Gekippte Fenster oder offene Türen berücksichtigen, wenn Sie offene Flammen im Raum haben. Der Luftzug kann sie zum Flackern bringen, was den Funkenflug und das Überspringen von Flammen begünstigt

berücksichtigen, wenn Sie offene Flammen im Raum haben. Der Luftzug kann sie zum Flackern bringen, was den Funkenflug und das Überspringen von Flammen begünstigt SOS-Spray für die Küche bereithalten. Diese kleinen Notfall-Sprays in der Größe eines Haarsprays sind bei einem Fettbrand sofort zur Hand und löschen Fondue oder Pfanne, bevor großer Schaden entsteht

Lichterketten mit Prüfsiegel verwenden. Vorsicht vor „Billigware“ aus Fernost! Diese hat in der Regel kein VDE-/CE-Prüfsiegel und kann unter Umständen einen Schwelbrand auslösen. Schließen Sie wegen Überleistungsgefahr auch nicht zu viele Lichterketten an einer Steckdose an.

Brandgefahr an Silvester eindämmen

Funkenregen, Glitzertraum, Magic Moments ... Hinter kreativen Namen für Pyrotechnik-Pakete steckt nicht immer nur Spaß. Zwar erfüllen alle in Deutschland offiziell käuflichen Silvester-Gadgets die gängigen Sicherheitsvorschriften, doch Gefahr durch Eigenverschulden kann niemand ausschließen.

Die Feuerwehr warnt außerdem ausdrücklich vor illegalen Böllern, bei denen wortwörtlich der „Schuss nach hinten losgehen kann“.

So erkennen Sie legale Böller & Feuerwerk Im Informationsblatt der Polizei ist ganz klar nachzulesen, wie Sie zugelassene Pyrotechnik erkennen: Die wichtigsten Merkmale sind das CE-Zeichen und ein Zulassungszeichen (Registriernummer). Neben dem CE-Zeichen muss eine vierstellige Ziffer stehen, z.B. 0598.

Wenn Sie allerdings ein paar grundlegende Maßnahmen ergreifen, steht einem sicheren Start ins Neue Jahr nichts im Wege.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für die Pyrotechnik im (noch) nüchternen Zustand.

Entfernen Sie alle brennbaren Gegenstände wie Möbel und Hausrat von Balkon, Terrasse und aus Hauseingängen.

Lassen Sie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren auf keinen Fall unbeaufsichtigt Feuerwerkskörper zünden.

Nie den gesamten Vorrat an Feuerwerkskörpern an einem Ort lagern

Böller nicht in einer Jackentasche aufbewahren. Bei einer zufälligen Zündung können so schwerste Verletzungen entstehen.

Raketen, Knallkörper und andere Feuerwerksartikel keinesfalls in geschlossenen Räumen anzünden.

Raketen nur senkrecht starten und als „Startrampe“ schwere Wein- oder Sektflaschen (evtl. mit etwas Sand gefüllt) verwenden.

Achten Sie ggf. auf einer Silvesterfeier auf genügend Abstand zwischen offenen Flammen und brennbarer Party-Deko.

Kleine Brände mit einer Löschdecke löschen

Nicht vollständig abgebrannte Feuerwerkskörper oder glühende Dochte von Böllern können leicht kleine Brände auslösen, wenn sie auf einer brennbaren Unterlage „landen“. Weil man im Garten nicht unbedingt den Feuerlöscher mitschleppen möchte, empfiehlt es sich, dort eine (oder mehrere) praktisch gefaltete Löschdecken zur Hand zu haben.

Allerdings dürfen sie keinesfalls an brennenden Personen oder zum Löschen von Fettbränden angewendet werden!

NoFire große XL Brandschutzdecke © NoFire

Mit extragroßen Maßen von 160 x 180 m deckt diese Löschdecke kleine Feuer sicher ab. Erfüllt DIN EN 1869 und ist hitzebeständig bis 1. 250 °C.

