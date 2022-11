Black Friday Deals von Tefal by Jamie Oliver: Pfannen & mehr

Starkoch Jamie Oliver arbeitet seit vielen Jahren mit Tefal zusammen. © Amazon Produktbild

Zu Black Friday locken Tefal-Produkte der Jamie Oliver-Serie mit besonderen Angeboten. Die besten Deals für Pfannen, Töpfe, Messer oder Woks finden Sie in dieser Übersicht.

Die Jamie Oliver-Kollektion von Tefal hat in der Regel ihren Preis. Doch der wird am Black Friday 2022 enorm unterboten! In dieser ständig aktualisierten Übersicht haben finden Sie die besten „Black-Deals“ von Tefal by Jamie Oliver übersichtlich dargestellt.

46 % Rabatt – Tefal Jamie Oliver Cook’s Classic Bratpfanne

Tefal Jamie Oliver Cook’s Classic Bratpfanne 28 cm © Tefal

Stylische Edelstahl-Pfanne mit Ø 28 cm und Temperaturanzeiger: Das Thermo-Signal färbt sich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bereit zum perfekten Anbraten ist

Nur 82,65 € statt 153,99 € bei Amazon

212 € Rabatt – Topf-Set Tefal by Jamie Oliver „Red Collection“

8-tlg. Edelstahl-Set Jamie Oliver „Red Collection“ © Tefal

Die ideale Grundausstattung an Töpfen und Pfannen – 2 Pfannen (24 und 28 cm), 1 Kochtopf (24 cm) mit Deckel, 2 Stielkasserollen (16 und 18 cm) mit Deckel, geeignet für alle Herdarten, Thermo-Spot Temperaturanzeiger

169,44 € statt 381,99 € bei baur

45 % Rabatt – Tefal Ingenio by Jamie Oliver 9-teiliges Set

Tefal Ingenio by Jamie Oliver 9-teiliges Set, induktionsgeeignet © Tefal

Platzsparende Aufbewahrung, da stapelbar und Ein-Klick-System, Thermo-Spot Temperaturanzeiger in der Pfanne und Messskalen im Inneren der Töpfe, mit allen Herdarten kompatibel, backofengeeignet bis zu 250 °C

Nur 165,89 € statt 299,99 € bei Amazon

164 € Rabatt – Edelstahl-Set Jamie Oliver „Black Collection“

7-teiliges Edelstahl-Set Tefal by Jamie Oliver „Black Collection“ © Tefal

XL-Set mit 3 Töpfen + 1 Pfanne, geeignet für alle Herdarten, inklusive Induktion, Thermo-Spot Temperaturanzeiger bei der Pfanne, je 1 Kochtopf mit Deckel Ø 16 cm, Ø 20 cm, Ø 24 cm, Pfanne Ø 28 cm

Nur 179,99 € statt 343,99 € bei baur

58 % Rabatt – Tefal Schmorpfanne Jamie Oliver Cook Smart

Tefal Schmorpfanne „Jamie Oliver Cook Smart“ © Tefal

Thermo-Fusion Induktionsboden für eine homogene Wärmeverteilung auf allen Herdarten, langlebige Titanium Antihaftversiegelung, Thermo Signal Temperaturindikator, stillvolles Design mit Dekorstreifen in matt-gebürstetem Edelstahl

Nur 69,99 € statt 165,99 € bei OTTO

52 % Rabatt – Tefal by Jamie Oliver Premium Aluguss Bratpfanne 24 cm

Tefal by Jamie Oliver Premium Aluguss Pfanne 24 cm © Tefal

Pfanne aus Aluminiumguss mit titanverstärkter Antihaftversiegelung, extra tiefe Form mit Schüttrand und praktischen Ausgießhilfen an zwei Seiten für tropffreies Ausgießen, ultralanglebig und unglaublich leicht

Nur 47,90 € statt 99,99 € bei eBay

56 % Rabatt – Tefal Pfannen-Set „Duetto“, Set, 3-teilig

Tefal Pfannen-Set »Duetto«, Edelstahl © Tefal P

Titanbeschichtung für einfaches Kochen und müheloses Reinigen, intelligente Thermo-Signal Technologie für eine optimale Konsistenz, Farbe und geschmackliche Qualität, 1x Bratpfanne Ø 20 cm, 1x Bratpfanne Ø 24 cm & 1x Bratpfanne Ø 28 cm

Nur 84,99 € statt 190,99 € bei OTTO

47 % Rabatt – Tefal Ingenio by Jamie Oliver 2-teiliges Set

Tefal Ingenio by Jamie Oliver 3-teiliges Pfannen-Set © Amazon Produktbild

Set aus Pfanne mit Ø 24 cm und Ø 28 cm, 3-lagiger Boden induktionsgeeignet und mit allen Herdarten kompatibel, abnehmbarer Griff mit Ein-Klick-System, Stapelbar und bis zu 50 Prozent Platzersparnis.

Nur 80,59 € statt 152,99 €