Kaffeevollautomaten: die besten Black Friday Deals 2022

Von: Nina Dudek

Kaffeevollautomaten im Angebot zum Black Friday © Amazon Produktbilder

Am Black Friday gibt es Kaffeevollautomaten von Siemens, Philips, Krups & Co. im Angebot günstig wie nie. Hier finden Sie die Top-Deals bei Amazon & Co.

Sonst fast unerschwinglich, zum Black Friday 2022 endlich bezahlbar: Kaffeevollautomaten! Behalten Sie mit dieser ständig aktualisierten Übersicht alle Top-Deals im Blick und sichern Sie sich Marken-Kaffeevollautomaten zum Tiefstpreis. Weitere Black Friday Angebote finden Sie übersichtlich und ständig aktualisiert im Black Friday-Liveticker.

46 % Rabatt/761 € sparen – Siemens Kaffeevollautomat EQ.9 s300

Siemens Kaffeevollautomat EQ.9 s300 © Siemens

Extra leide, extra stark, mit 1500 Watt, dazu 10 individuelle Nutzerprofile für Ihren Lieblingskaffee sowie Premiummahlwerk und automatische Dampfreinigung

Nur 888 € statt 1.649 €

575 € statt 1299 € – Siemens Kaffeevollautomat EQ.500 integral

Siemens Kaffeevollautomat EQ.500 integral TQ505D09 © Siemens

Für viele verschiedene Kaffeespezialitäten, mit Milchaufschäumer, integriertem Milchbehälter, Keramikmahlwerk und praktischer Heißwasserfunktion

Siemens EQ.500 für 575 € statt 1299 €

21 % Rabatt– Philips Domestic Appliances 3200

Philips Domestic Appliances 3200 Serie EP322 jetzt 13 % günstiger. © Amazon

Aroma Seal bewahrt die Aromen der Kaffeebohnen, 4 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck: Espresso, Lungo, Americano und klassischer Kaffee

Philips Domestic für 355,32 € statt 499,99 €