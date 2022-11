Black Friday Deals: Diese Kaffeevollautomaten-Angebote sind noch verfügbar

Von: Nina Dudek

Kaffeevollautomaten im Angebot zum Black Friday © Amazon Produktbilder

Am Black Friday und auch noch am Cyber Monday gibt es Kaffeevollautomaten von Siemens, Philips, Krups & Co. im Angebot günstig wie nie. Die Top-Deals bei Amazon & Co.

Sonst fast unerschwinglich, zum Black Friday 2022 endlich bezahlbar: Kaffeevollautomaten! Behalten Sie mit dieser ständig aktualisierten Übersicht alle Top-Deals im Blick und sichern Sie sich Marken-Kaffeevollautomaten zum Tiefstpreis.

Weitere Kaffeevollautomaten von De‘Longhi, supergünstige WMF-Angebote oder Küchenmaschinen und Kochzubehör von Tefal by Jamie Oliver haben wir am Black Friday natürlich ebenfalls für Sie im Blick.

209 € Rabatt – JURA E6 (EB) Kaffeevollautomat in Piano White

JURA E6 (EB) Kaffeevollautomat Piano White © Jura

Sondermodell E6 Piano White mit hochwertigem Edelstahl-Kegel-Mahlwerk, 8 Mahlstufen, 11verschiedene Kaffeespezialitäten, 7 individuelle Profile, intelligentes Vorbrühsystem mit angepasster Wasser- und Pulvermenge, 2,8 Zoll großes Farbdisplay

Nur 739,99 € statt 949 € bei MediaMarkt

44 % – Krups EA897B Evidence ECOdesign

Krups EA897B Evidence ECOdesign © Krups

Aus bis zu 62 % recyceltem Plastik hergestellt, ohne energiekonsumierendes Display oder unnötiges Verpackungsmaterial, Extra Shot Funktion: auf Knopfdruck einen zusätzlichen Espresso zu jedem Getränk zubereiten, 8 voreingestellte Zubereitungen von Kaffee und Kaffee mit Milch

Nur 579,99 € statt 1.049,99 € bei MediaMarkt

55 % Rabatt – BOSCH Kaffeevollautomat „VeroCup“ mit SensoFlow System

BOSCH Kaffeevollautomat „VeroCup“ mit SensoFlow System © Bosch

Hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik, platzsparend, einfach zu bedienen, alles bequem von vorne zugänglich, MilkMagic Pro für perfekten Milchschaum, OneTouch Function: jedes Getränk mit nur einem Tastendruck & sensoFlow System für konstante Temperatur bei jedem Brühvorgang

Nur 299 € statt 679 € bei Lidl

440 € billiger – Krups Kaffeevollautomat „EA8161“

Krups Kaffeevollautomat EA8161, inkl. Edelstahl-Milchbehälter © Krups

Hochwertige Brühgruppe mit Edelstahl-Kammer für lange Lebensdauer, Premium-Ausstattung, intuitives Bedienkonzept dank des extra großem LC Display, automatisches Reinigungsprogramm, inkl. Edelstahl-Milchbehälter, 3 Temperaturstufen, 3 Mahlstärken

Jetzt nur 379 € statt 819,99 € bei baur

52 % Rabatt – Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700

Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 TE657M03DE, für viele Kaffeespezialitäten © Siemens

Der Bestseller von Siemens 51 % billiger: intuitives coffeeSelect Display, speichert bis zu 4 Ihrer Lieblingsgetränke, vollautomatische Dampf-Reinigung nach jedem Getränk, höchster Komfort mit beleuchtetem Tassenpodest

Nur 769 € statt 1.599 € bei Amazon

800 € Rabatt – Siemens High-End-Modell EQ900 TQ903D43

SIEMENS Kaffeevollautomat „EQ900 TQ903D43“ mit Home Connect App, baristaMode & superSilent © SIEMENS

Das absolute High-End-Modell von Siemens! BaristaMode für fein nuancierten Kaffeegenuss, AromaDouble Shot für extra starken Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt, nahezu verschleißfreies Keramikmahlwerk, vollautomatische Dampf-Reinigung nach jedem Getränk, Home Connect App

1.799 € statt 2.599 € bei baur

59 % Rabatt – Siemens Kaffeevollautomat EQ.9 s300

Siemens Kaffeevollautomat EQ.9 s300 © Siemens

Extra leide, extra stark, mit 1500 Watt, dazu 10 individuelle Nutzerprofile für Ihren Lieblingskaffee sowie Premiummahlwerk und automatische Dampfreinigung

Nur 700 € statt 1.649 € bei Amazon