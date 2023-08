Abwarten und Tee trinken? Zugreifen und Teemaschine bestellen!

Teemaschine und Teesorten

Tee schmeckt nur im Winter? Von wegen! Auch im Frühling und Sommer schmeckt Ihre Lieblings-Teesorte hervorragend – und mit einer Teemaschine gelingt sie immer.

Normale Wasserkocher sind für Teeliebhaber ein Graus: Zu heißes Wasser verursacht einen bitteren Geschmack, die lange Wartezeit frustriert. Doch mit speziellen Teekochern und Heißwasserspendern gehört das der Vergangenheit an. Dank präziser Temperaturregelung und hoher Geschwindigkeit erreicht das Wasser die optimale Aufgusstemperatur in wenigen Sekunden. So wird die Zubereitung verschiedener Teesorten zum Kinderspiel, während die Teekocher und Teemaschinen auch im Design voll punkten. Endlich unbeschwerten Teegenuss auf Knopfdruck!

Die besten Teemaschinen und Teekocher

Chefkoch hat in diesem Jahr verschiedene Teemaschinen, Teekocher und Heißwasserspender getestet und vier Sieger erkoren:

Alle Testergebnisse von Chefkoch finden Sie hier.

Teekocher, Teemaschine, Teeautomat – Was ist der Unterschied? Ein Teekocher sieht von außen ähnlich wie ein Wasserkocher aus. Die beiden Geräte unterscheiden sich lediglich in dem integrierten Sieb des Teekochers, in das sich loser Tee einfüllen lässt. Die gewünschte Ziehzeit und Wassertemperatur können am Teekocher ebenfalls eingestellt werden. Teemaschinen beziehungsweise Teeautomaten bereiten Tee automatisch zu. Sie ähneln optisch einem Kaffeeautomaten. Es gibt Versionen mit einem Tee-Kapselsystem oder einem vollautomatischen Brühsystem ähnlich wie bei Filterkaffee.

Teemaschinen im Angebot bei Amazon und eBay

Teesorten: Käutertee, Früchtetee & Ausgefallenes

Der Trendtee: Butterfly Pea Tea

Vom Butterfly Pea Tea wird in den höchsten Tönen gesprochen. Basis für den Tee ist eine Pflanze namens „Clitoria ternatea“, die blaue Blüten hat. Der Butterfly Pea Tea stammt ursprünglich aus der ayurvedischen Heilkunde. Ihm wird eine schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Außerdem soll der Tee bei Angst- und Schlafstörungen wahre Wunder bewirken: Kein Wunder also, dass er so beliebt ist!

Wie schmeckt der Butterfly Pea Flower Tea?

Der blaue Tee erinnert an einen milden Kräutertee mit einer hölzernen, erdigen Note. Durch seinen dezenten Geschmack lassen sich damit auch sommerliche Mixgetränke zaubern.

Fun Fact: Der Butterfly Pea Tea kann seine Farbe ändern! Das liegt an seinem PH-Wert, der sich je nachdem, was hinzugegeben wird, verändert. Zitronensaft sorgt statt blau für eine violette Note, Hibiskusblüten verfärben ihn hellrot und Mineralwasser verleiht ihm einengräulichen Touch.

Wo kann ich den Butterfly Pea Flower Tea kaufen?

Bei Amazon und eBay ist der Tee schon ab knapp sechs Euro erhältlich. In Teefachhandel-Geschäften oder speziellen Onlineshops werden Sie ebenfalls schnell fündig. Leider hat der blaue Tee es bislang nicht in das Sortiment der üblichen Supermarktketten und Drogeriemärkte geschafft.

Butterfly Pea Flower Tea zum Eistee machen

Brühen Sie den Butterfly Pea Flower Tea mit circa 20 Blüten mit einem Liter kochendem Wasser auf. Den Tee höchstens fünf Minuten ziehen lassen und mit etwas braunem Zucker süßen. Im Kühlschrank für mindestens drei Stunden kalt stellen. In ein Glas zwei Ingwerstücke, ein Stück Kurkuma, zwei Stücke Zitronengras, drei Stängel Koriander und zwei Stängel Basilikum geben. Mit Eiswürfeln und dem blauen Tee befüllen, zum Schluss ¼ Limette darüber auspressen.

