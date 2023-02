Die besten Kaffeevollautomaten fürs Büro

Von: Nina Dudek

Wenn viele Mitarbeiter Kaffeepause machen, sollte die Kaffeemaschine keinesfalls schlappmachen. © AndrewLozovyi/PantherMedia

Kaffeemaschinen in Büros müssen viel aushalten. Schließlich laufen sie wesentlich häufiger als Geräte zu Hause. Welche Kaffeevollautomaten in großen Firmen eine gute Figur machen, lesen Sie in diesem Vergleich.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Schon die Frühschicht für einen Bürokaffeevollautomaten beginnt mit einem echten Härtetest: Jeder Mitarbeiter möchte mit einem Muntermacher in den Tag starten. Da läuft die Maschine morgens durchaus mehrere Dutzend Male hintereinander. Mahlwerk, Brühgruppe und Milchschäumer sind im Dauereinsatz und enormen Belastungen ausgesetzt. Und spätestens, wenn sich das Nachmittagstief ankündigt, geht dasselbe von vorne los.

Das sollte ein richtig guter Büro-Kaffeevollautomat können

Um es kurz zu machen: Die Maschine soll viel können und wenig von ihren Benutzern verlangen. Also robust, qualitativ hochwertig und einfach in der Bedienung sein.

Diese Checkliste hilft bei der Vorauswahl:

Einfache Programmierung und Bedienungsanleitung

Große Getränkeauswahl über intuitive Bedienung

Wassertank mit mind. 2 Litern Fassungsvermögen

Bohnenfach für mindestens 250 g Kaffeebohnen

Große Tropffangschale

Schnelles, robustes Keramikmahlwerk

Einfache, am besten automatische Reinigung

Bürotaugliche Lautstärke

Ganz entscheidend bei der Wahl des besten Kaffeevollautomaten: Wie viele Leute im Büro trinken Kaffee?

Das große Angebot an Kaffeevollautomaten der unterschiedlichsten Marken ähnelt sich. Viele Modelle erfüllen die meisten der oben genannten Punkte. Die Entscheidung, welcher Kaffeevollautomat es am Ende werden soll, hängt schlussendlich wesentlich vom Kaffeekonsum in Ihrem Betrieb ab. Wie viele Tassen Kaffee werden täglich getrunken? Eine kurze Umfrage unter Kollegen kann hier bereits kaufentscheidend sein. Ebenso wichtig: Wie viel Platz gibt es in der Büroküche?

Gibt es viele Teetrinker unter den Mitarbeitern, könnte eine Heißwasserfunktion praktisch sein.

Büro-Kaffeevollautomaten für bis zu 30 Tassen Kaffee am Tag

Jura WE6 Kaffeevollautomat Piano Back © Jura

Die Marke Jura zählt zu den bekanntesten unter den Kaffeemaschinenherstellern. Mit der Jura WE6 holen Sie sich eine ebenso hochwertige wie ausdauernde Maschine ins Büro.

1.189 € statt 1.450 € bei MediaMarkt

✔️ Ratenzahlung möglich ✔️ 3 Liter Wassertank ✔️ 500 g Kaffeebohnenbehälter ✔️ 4 verschiedene Kaffeespezialitäten: Ristretto, Espresso, Kaffee, Kaffee Spezial ✔️ Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm ✔️ TÜV-zertifizierte Hygiene-Garantie ✔️ Milchschaum über Milchschaumdüse

Philips Saeco 9J0060 Royal Plus © Philips

Die Philips Saeco 9J0060 Royal Plus ist eines der günstigsten Modelle für große Kaffeemengen. Besonders intuitiv ist die Bedienung mit fotorealistischen Symbolen für jede Kaffeespezialität.

553,62 € bei eBay

✔️ Besonders robust, mit Gewerbezulassung ✔️ 2,5 Liter Wassertank ✔️ 600 g Bohnenbehälter ✔️ Einfache Bedienung dank fotorealistischer Icons ✔️ 10 verschiedene Getränkespezialitäten ✔️Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm

WMF Perfection 880L Kaffeevollautomat mit Milchsystem © WMF

Die WMF Perfection 880L gilt als eine der leisesten Kaffeevollautomaten für den Großeinsatz. Sie ist somit bestens für nicht abgeschlossene Teeküchen oder Kochnischen geeignet.

Für 1.899 € bei Amazon

✔️ Ratenzahlung möglich ✔️ Extra leise dank eingebauter Elemente zur Geräuschdämpfung ✔️ Integriertes Milchschaum-System ✔️ 18 voreingestellte Kaffee- und Teespezialitäten ✔️ 2 Liter Wassertank ✔️ 250 g Bohnenbehälter ✔️ Selbstreinigende Brüheinheit & Milchsystem

Büro-Kaffeevollautomaten für 50 Tassen Kaffee am Tag

JURA Kaffeevollautomat 15478 GIGA 10 © Jura

Mit der JURA GIGA 10 bewegen sie sich bereits auf Bar-Niveau. Denn diese Maschine verbindet innovative Technik mit einem handfesten Barista-Ergebnis – inklusive Cold Brew-Spezialitäten.

2.899 € bei OTTO

✔️ Ratenzahlung möglich ✔️ 35 heiße und Cold-Brew-Spezialitäten ✔️ 2 Profi-Präzisionsmahlwerke ✔️ 2,6 Liter Wassertank ✔️ 260 g Bohnenbehälter ✔️ Automatisches Entkalkungs-, Reinigungs- und Spülprogramm

Siemens TQ905D03 EQ.900 aus Edelstahl © Siemens

Mit dem superSilent-System gehört die EQ900 TQ905D03 von Siemens zu den geräuschärmsten Kaffeevollautomaten in ihrer Liga. Trotz hoher Dauerleistung punktet sie mit kompakten Maßen von 47 x 31,5 x 39,2 cm (TxBxH)

1.907,49 € bei eBay

✔️ Einfache Bedienung mit iSelect Display ✔️ Bis zu 29 Kaffeespezialitäten & 10 individuelle Profile ✔️ Extra leise ✔️ 2,3 Liter Wassertank ✔️ 375 g Bohnenbehälter ✔️ Automatisches Entkalkungs-, Reinigungs- und Spülprogramm

Sparen bei den Zutaten: Kaffeebohnen & Milch im Abo

Eine Kilopackung Kaffeebohnen ist schnell mal weg, wenn alle Mitarbeiter fleißig Kaffee trinken. Einzeln für Nachschub zu sorgen, ist nicht nur eine Schlepperei, sondern auf Dauer gesehen auch recht teuer. Noch schwerer ist das Tragen von Milch, wenn man nicht auf Dosenmilch oder Milchpulver setzen will.

Die Lösung bieten praktische Abos, wie sie zum Beispiel der Platzhirsch Amazon anbietet. Viele der Testsieger Kaffeebohnen von Stiftung Warentest hat der Anbieter ebenfalls als Abo-Sortiment.

Vorteile im Abo:

ca. 15 % Rabatt bei 5 oder mehr Produkten in einer regelmäßigen Lieferung an eine Adresse erhälst

Anzahl der Lieferungen frei wählbar: 1x alle 2 Wochen bis 1x alle 6 Monate

Überspringen oder Stornieren der Abo-Lieferung jederzeit