Gemütlich kuscheln auf Reisen: mit dem perfekten Babybett © tan4ikk1/PantherMedia

Vor dem Kauf eines Baby-Reisebetts gibt es einiges, was Sie beachten sollten. Hier gibt es die sieben besten im Vergleich.

Sie schlafen auch am liebsten in Ihrem eigenen Bett? Weil da die Matratze passt, das Kissen so kuschelig ist und die weiche Bettdecke so etwas Tröstliches hat? Dann stellen Sie sich vor, wie es einem so kleinen unbeholfenen Wesen wie einem Baby gehen muss ... Ein Babybettchen ist ein wichtiger Rückzugsraum für Geborgenheit und Sicherheit – und der fehlt auf den ersten großen Reisen im Hotel. Es sei denn, Mama und Papa haben ein eigenes Babybettchen mit dabei, das auch irgendwie ein bisschen vertrautes Zuhause ist.

Verschiedene Baby-Reisebetten gibt es wie Sand am Meer, da fällt die Entscheidung nicht leicht. Einige Faktoren können Ihnen dabei helfen, das richtige Reisebett für Ihre Bedürfnisse zu finden. Wir zeigen Ihnen die besten sieben im Überblick.

Baby-Reisebetten: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Gewicht und Maße des Betts : Wenn Sie mit dem Flugzeug oder Zug verreisen, ist es besonders wichtig, dass das Baby-Reisebett leicht ist und nicht zu viel Platz in Anspruch nimmt. Desto einfacher ist es dann auch, das Bett zu transportieren.

: Wenn Sie mit dem Flugzeug oder Zug verreisen, ist es besonders wichtig, dass das Baby-Reisebett leicht ist und nicht zu viel Platz in Anspruch nimmt. Desto einfacher ist es dann auch, das Bett zu transportieren. Zusammenklappbarkeit : Ein klassisches Babybett ist oft sperrig. Bei einem Reisebett sollten Sie darauf achten, dass Sie es zusammenklappen können.

: Ein klassisches Babybett ist oft sperrig. Bei einem Reisebett sollten Sie darauf achten, dass Sie es zusammenklappen können. Das Gewicht Ihres Kindes : Die meisten Baby-Reisebetten sind bis zu einem Gewicht von 15 Kilogramm zugelassen. Sie sollten also das Gewicht Ihres Kindes in Betracht ziehen.

: Die meisten Baby-Reisebetten sind bis zu einem Gewicht von 15 Kilogramm zugelassen. Sie sollten also das Gewicht Ihres Kindes in Betracht ziehen. Mit oder ohne Einhang : Viele Babybetten haben eine zweite Ebene, die, wenn benötigt, eingehängt werden kann. Diese kann beispielsweise zum Wickeln des Kindes verwendet werden. So liegt das Kind näher und die Eltern müssen sich nicht so sehr herabbeugen. Die zweite Ebene ist allerdings nicht stark belastbar und deshalb nur für kleinste Kinder geeignet.

: Viele Babybetten haben eine zweite Ebene, die, wenn benötigt, eingehängt werden kann. Diese kann beispielsweise zum Wickeln des Kindes verwendet werden. So liegt das Kind näher und die Eltern müssen sich nicht so sehr herabbeugen. Die zweite Ebene ist allerdings nicht stark belastbar und deshalb nur für kleinste Kinder geeignet. Mit oder ohne Schlupfloch : Bei einem Babybett mit Schlupfloch befindet sich an der Kopf- oder Fußseite (oder an beiden Seiten) eine Öffnung, die durch einen Reißverschluss geschlossen werden kann. Durch dieses Schlupfloch kann Ihr Baby hinein und hinauskrabbeln.

: Bei einem Babybett mit Schlupfloch befindet sich an der Kopf- oder Fußseite (oder an beiden Seiten) eine Öffnung, die durch einen Reißverschluss geschlossen werden kann. Durch dieses Schlupfloch kann Ihr Baby hinein und hinauskrabbeln. Der Untergrund/die Matratze: Beim Kauf eines Baby-Reisebetts solltest du darauf achten, welchen Untergrund die Schlaffläche hat. Ist er ausreichend gepolstert? Gibt es eine zugehörige Matratze? Bei günstigen Reisebetten besteht die Schlaffläche oft nur aus einer mit dünnem Stoff bezogenen Pressspanplatte. In diesem Fall sollten Sie unbedingt zusätzlich eine spezielle Babymatratze kaufen.

Baby-Reisebett Joy – mit Zubehör und Wiege-Funktion

Kinderkraft Reisebett Joy Pink mit Zubehör © babymarkt

Die Luxussuite für Ihr Baby! Obwohl das Baby-Reisebett leicht ist und kompakt zusammengefaltet in der praktischen Tasche Platz hat, bietet es ein Maximum an Komfort: spezielle Kufen verwandeln das Bett in eine Wiege, ein niedliches Mobile sorgt für Spaß und die Matratze ist extraweich.

89,39 € statt 109,00 € bei babymarkt

Gewicht des Betts 14,9 Kilogramm Maße Liegefläche 120 x 60 cm Packgröße 76 x 20 x 20 cm Maße aufgestellt 126 x 65 x 76 cm Empfohlenes Alter ab Geburt bis 15 kg Einhang ✓ Schlupfloch ✓ Untergrund Weiche Babymatratze Weitere Merkmale Inklusive Wickelauflage, Boden kann auf 2 Ebenen angebracht werden

Hauck Reisebett Dream N Play Plus – Krabbelspaß für tagsüber

Hauck Reisebett Dream N Play Plus © Amazon Produktbild

Ein seitlicher Ausstieg, der nur von außen geöffnet werden kann, sorgt tagsüber für abenteuerlichen Krabbelspaß. Das nur 7,5 kg leichte Baby-Reisebett ist super schnell aufgebaut oder klein zusammengefaltet und lässt sich prima als Zweitbett – beispielsweise bei Oma und Opa – verwenden.

25 % Rabatt bei Amazon

Gewicht des Betts 7,5 Kilogramm Maße Liegefläche 125 x 65 cm Packgröße 23 x 24 x 76 cm Maße aufgestellt 120 x 60 x 76 cm Empfohlenes Alter/max. Gewicht 0-3 Jahre, bis 15 kg Einhang - Schlupfloch ✓ Untergrund Weiche Matratze Weitere Merkmale Große Seitenfenster aus Netzstoff für optimale Belüftung

Babyjörn Baby-Reisebett – das Ultraleichtgewicht

Babyjörn Reisebett Light in Silberfarbe © babymarkt

Gerade auf Flugreisen oder im vollgepackten Auto, wenn jedes Kilogramm und jeder Zentimeter zählen, ist dieses leichte und dennoch höchst stabile Reisebett ideal. Es lässt sich mit nur einem Handgriff komplett aufstellen, die ach innen geneigte Wände schaffen eine behagliche Atmosphäre

225,59 € statt 250,00 € bei babymarkt

Gewicht des Betts 6 kg inklusive Tasche Maße Liegefläche 120 x 60 cm Packgröße 79 x 25 x 24 cm Maße aufgestellt 125 x 65 x 76 cm Empfohlenes Alter Von Geburt bis 3 Jahre Einhang – Schlupfloch – Untergrund dünne Matratze Weitere Merkmale Integrierte Bodenplatte für Standfestigkeit, einfache Maschinenwäsche

Baby-Reisebett lionelo“Theo“ – immer ganz in Mamas Nähe

lionelo Beistellbett Lionelo Theo © OTTO

Die praktische Höhe, das clever designte Gestell und die Seitenöffnung sorgen dafür, dass dieses Baby-Reisebettchen direkt ans Elternbett herangerückt werden kann. Auf derselben Höhe wie Mama und Papa sorgt es so für den direkten Kontakt zwischen Eltern und Kind.

119,99 € statt 164,99 € bei OTTO

Gewicht des Betts 13 kg Maße Liegefläche 86 x 48 cm Packgröße 52 x 14 x 96 cm Maße Bettkorb 98 x 54 x 33 cm Empfohlenes Alter/Gewicht ab Geburt bis 3 Jahre, bis 15 kg Einhang 5-fach höhenverstellbar Schlupfloch – Untergrund Weiche Matratze Weitere Merkmale Praktischer Organizer an der Seite mit Seitentaschen

Hauck Reisebett Sleep N Play 4 in 1 – schlafen, spielen, wickeln

Hauck Kombi Reisebett Set Sleep N Play Center 2 © Amazon Produktfoto

Mit vier Funktionen auf engstem Raum ist dieses Baby-Reisebett ein toller Begleiter. Tagsüber verwandelt es sich zum kuschelig-sicheren Spielplatz, fallen die Äuglein zu, ist es sofort einsatzbereit fürs Nickerchen und auch als Wickeltisch lässt es sich wunderbar verwenden. Dazu im Handumdrehen zusammengefaltet für Reisen und unterwegs.

Ab 54,90 € bei Amazon

Gewicht des Betts 9,95 Kilogramm Maße Liegefläche 120 x 60 cm Packgröße k.A. Maße aufgestellt 70 x 126 x 79,5 cm Empfohlenes Alter ab Geburt bis 15 kg Einhang ✓ Schlupfloch ✓ Untergrund Faltbare Schaumstoffmatratze Weitere Merkmale inkl. Wickelauflage und Tragetasche, Rollen, Spieltasche

Baby-Reisebett „Sleep‘n Dream“ – Schlafen wie im Himmelbett

Lorelli Baby-Reisebett Sleep‘n Dream © OTTO

Ein Traum für kleine Prinzessinnen und Prinzen! Dieses Reisebettchen mit Baldachin sorgt für kuschelig-geborgene Atmosphäre – und kann tagsüber ruckzuck als Laufstall verwendet werden. Inklusive Wickelauflage und Räder zum leichten Schieben sowie Schaukelfunktion unter dem Bett und Musikmobile.

103,95 € statt 148,95 € bei OTTO

Gewicht des Betts 13 Kilogramm Maße Liegefläche 120 x 60 cm Packgröße 81 x 26 x 26 cm Maße aufgestellt 128 x 85 x 177 cm Empfohlenes Alter ab Geburt bis 3 Jahre Einhang ✓ Schlupfloch ✓ Untergrund Matratze Weitere Merkmale Doppeltes Sicherheitsfaltsystem, Organizer zum Aufbewahren von Flaschen und Windeln