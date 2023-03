Warum Ihr Auto Kaugummi liebt – Frühjahrsputz für Ihren PKW

Von: Alina Wagner

Was Kaugummi mit Wachsversiegelung + Glanzverstärkerzu tun hat, erfahren Sie in diesem Beitrag. © Canva

Wasser Marsch, vielleicht noch ein Spritzer Spülmittel – und fertig? Von wegen! Die richtigen Reiniger, Waschmittel und Tools bringen Lack und Felgen beim Frühjahrsputz zum Strahlen.

Monatelang schlechtes Wetter mit Kälte, Eis und Schnee sorgen für hohe Materialbelastungen, die auch zu Sicherheitsmängeln am Auto führen zu können. Um Ihr Auto wieder für die höheren Temperaturen im Frühling vorzubereiten und Sicherheit zu gewährleisten, ist ein Frühlingsputz notwendig.

Nützliche Tipps für die Auto-Frühjahrspflege

Machen Sie Ihr Auto fit für den Frühling und reinigen Sie es von innen und auch außen.

Wie waschen Sie Ihr Auto richtig nach der Winterzeit?

Nach den Wintermonaten ist ein Durchgang in der Waschanlage mit Vor- und Unterbodenwäsche gegen Schmutz- und Salzablagerungen des Winters sinnvoll. Bevor Sie mit dem Auto in die Waschanlage fahren, beseitigen Sie groben Dreck am besten mittels eines Dampfstrahlers, um Lackkorrosion zu vermeiden. Laut ADAC ist es unbedingt wichtig, bei der Benutzung des Hochdruckreinigers mindestens 30 Zentimeter Abstand zu allen Fahrzeugteilen einzuhalten, um Beschädigung zu vermeiden. Reinigen Sie auch Tür- und Fensterdichtungen mit warmem Wasser von unerwünschten Rückständen.

Außen - Autoreinigung mit dem mobilen Scheppach Hochdruckreiniger

Scheppach Hochdruckreiniger HCE2600, 2400 W, 180 bar Quick Connect mit Zubehör © eBay

Der leistungsstarke Hochdruckreiniger ist ideal für die Autoaußenreinigung bei starkem Schmutz geeignet.

Kräftiger 2400 W Motor mit max. 180 bar Druck

Quick Connect System, ideal zum schnellen Tauschen der Aufsätze

Besonders praktisch ist der 5 m Hochdruckschlauch für einen erweiterten Arbeitsradius

Ideal für die Autowäsche: 0,56 Liter Reinigungsmitteltank für die Verwendung von Reinigungsmitteln

Inklusive: Flächenreiniger, Reinigungslanze mit Verlängerung, Düsenaufsatz, Standard- und Hochdruckdüse, Reinigungsbürste und rotierender Waschbürste sowie Adapter und Reinigungsmittelbehälter.

3-in-1 Waschkonzentrat: die schnelle Lösung heißt „Bubble Gum“

CleanExtreme, 2,3L Autoshampoo mit Duft Bubblegum © Amazon

Es riecht wie in der Kindheit: Herrlich fruchtig-süß nach dem Lieblingskaugummi „Bubble Gum“. Und auch Autolack liebt diesen Duft in Form eines enorm zeitsparenden 3-in-1- Konzentrats. Es kann sehr sparsam dosiert werden, reinigt den Lack gründlich und versiegelt gleichzeitig schon mit Wachs. Tolles Finish inklusive: der Glanzverstärker

Warum ist das Reinigen der Autoscheiben sinnvoll? Im Winter kommt es bekanntermaßen oft zu beschlagenen Scheiben, was zu einem Schmutzfilm an der Innen- und Außenseite der Scheibe führt. Nutzen Sie den Frühjahrsputz und sorgen Sie mit Glasreiniger und Mikrofasertuch wieder für klare Sicht.

Windschutzscheiben-Set für die Autoreinigung

Windschutzscheibenreiniger-Set © Amazon

Das mehrteilige Reinigungsset bietet Ihnen eine bequeme und einfache Reinigung für die Innen-sowie Außenscheiben Ihrer Windschutzscheibe.

Drehbarer Kopf: direkter Druck möglich, effizientere Schmutzentfernung auf den Außenflächen

Ausziehbarer Griff: 28 cm bis 43 cm

Ergonomisches Design für hohen Komfort und sichere Handhabung

3 Mikrofaserbezüge mit Klettverschluss

Kraftvolles Reinigungsspray für die Reinigung der Windschutzscheiben

Kraftvoller Glasreiniger für die Autoreinigung © Amazon

Mit dem Glasreiniger können Sie Ihre Autoscheiben besonders effizient von Schmutz befreien.

Glasreiniger mit pure water Technologie

Optimal gegen Insektenverschmutzungen und Schmierfilme

Lieferumfang: 1x SONAX 02382410 XTREME ScheibenKlar - Pure Water Technology (500 ml)

Die richtige Pflege für die Innenreinigung des Autos

Natürlich darf auch der Innenraum des Autos bei der Reinigung nicht ausgelassen werden. Befreien Sie Ihr Auto von abgelaufenen Parkzetteln und sonstigen Müll, sortieren Sie nicht mehr benötigte Dinge, wie den Eiskratzer aus und verschaffen Sie sich einen Überblick. Für leichten Schmutz sind Polsterschaumprodukte die ideale Lösung. Sind die Verschmutzungen der Autositze hartnäckiger, ist eine intensive Reinigung mit einem Nasssauger empfehlenswert. Bei Autos mit Lederinnenausstattung lohnt sich bei älterem Leder auch eine gründliche Pflege der Autositze mit einer speziellen Lederpflege.

Achtung: Die Autopflege Zuhause ist zwar erlaubt, jedoch nur auf dem eigenen Grundstück, der Straßenverkehr ist hier ausgeschlossen. Auch Chemiereiniger sind untersagt, da diese ins Grundwasser geraten könnten.

Auto-Innenraum-Reinigerset 500ml für verschmutzte Polster

Die einzigartige Rezeptur des Reinigers löst tiefenwirksam hartnäckige Verschmutzungen und lässt Staub, Schmutz und Fett keine Chance. Die verschmutzte Stelle einfach leicht anfeuchten, mit dem Polsterschaum einreiben und anschließen mit dem Mikrofasertuch aufwischen.

Auto Innenraum Reiniger Set © Amazon

Besonders hohe Dosierung wirkt optimal gegen starke Verschmutzungen

Geeignet für Autositze, Fußmatten, Armaturen und Leder

Hochwertige Reinigungsbürste sowie Mikrofasertuch inklusive

Bissell SpotClean Pet Pro – ideal für die Nassreinigung vonAutopolstern

Bissell SpotClean Pet Pro, ideal zur Auto-Polsterreinigung © Amazon

Der tragbare Teppichreiniger im kompakten Design verfügt über eine starke Saugleistung, so lassen sich die Autoinnenräume ganz einfach reinigen. Der ADAC rät, die Polsterreinigung mit dem Nasssauger an warmen Tagen durchzuführen, da die Sitze über einen längeren Zeitraum trocknen müssen.

Leistungsstarker 750W Motor

Extra langer 1,5 m Schlauch, ermöglicht Reinigung unterschiedlichster Stellen

Abnehmbares Wasserreservoir mit großer Kapazität

Optimal für Teppich, Polster und Treppen

Lederpflege-Set zur Reinigung und Pflege von Leder im Fahrzeuginnenraum

Lederpflegeset mit 7 Produkten zur Reinigung und Pflege von Leder © ADBL

Achten Sie bei der Reinigung Ihrer Ledersitze besonders auf die stark beanspruchten Teile. Besonders die Seitenwangen verschleißen schneller, durch häufiges Ein- und Aussteigen als die Sitzauflage. Mit dem Lederpflege-Set sind Sie für eine effektive Reinigung Ihrer Lederinnenausstattung sofort startklar.

Schützender Lederreiniger: Entfettet, aber trocknet das Leder nicht auf. Der Lederreiniger schützt die Lederoberfläche. Er quillt das Leder nicht auf und ermöglicht gleichzeitig eine lange Bearbeitungsdauer. Ideal auch zum Verdünnen mit demineralisiertem Wasser im Mischungsverhältnis 1:1

Entfettet, aber trocknet das Leder nicht auf. Der Lederreiniger schützt die Lederoberfläche. Er quillt das Leder nicht auf und ermöglicht gleichzeitig eine lange Bearbeitungsdauer. Ideal auch zum Verdünnen mit demineralisiertem Wasser im Mischungsverhältnis 1:1 Schaum mit Aufschäumdüse: Einfaches Aufschäumen des Lederreinigers, für stabilen und dichten Schaum. Optimal für ein langes Arbeiten, ohne Durchtränken der gereinigten Oberfläche

Lederpflege: Sorgt für glattes und strapazierfähiges Leder, ohne Glanz-Effekt

Sorgt für glattes und strapazierfähiges Leder, ohne Glanz-Effekt Inklusive: praktischer Lederreinigungsbürste, Mikrofasertuch, Trockentuch und Raumlufterfrischer mit dezenter Ledernote

Sparen Sie jetzt Geld und entscheiden Sie sich im Frühjahr für den Kauf von Sommerreifen.