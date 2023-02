Astscheren: Testsieger von „Mein schöner Garten“

Bei einer Astschere sollte man nicht an der falschen Stele sparen. Denn nur mit einem guten Modell macht die Arbeit Spaß.

Bäume beschneiden, Sträucher kürzen – nur noch bis März dürfen Gartenbesitzer mit der Schere durchs Unterholz. Also schnell noch eine richtig gute Astschere besorgen und losschneiden.

Sie möchten noch einen alten Strauch verjüngen? Oder die Krone der Obstbäume lichten? Dann ist bei wichtigen Schnittarbeiten im März allerhöchste Eile angesagt. Denn ab März hat es sich ausgeschnitten im Garten. Dann nämlich greift Paragraf 39, Absatz 5: des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Deutschlandweit dürfen vom 1. März bis zum 30. September keine „Hecken, lebenden Zäune, Gebüsche und andere Gehölze“ abgeschnitten bzw. „auf den Stock“ gesetzt werden. Damit ohnehin schon gefährdete Tiere in Ruhe Nisten, Brüten und Unterschlupf finden können. Bei Missachtung drohen sogar Geldstrafen von bis zu 100.000 Euro.

Dicke Äste auch mit wenig Kraft durchzwicken oder effektiv unendlich viele verholzte Strauchtriebe abknipsen: Mit einem „Billigmodell“ macht das auf lange Sicht keinen Spaß. Klingen verklemmen, werden schnell stumpf oder die Rückholfeder verabschiedet sich. Damit Gartenbesitzer und Hobbygärtner lange viel Freude bei sämtlichen Schnittarbeiten haben, hat die Redaktion des renommierten Gartenmagazins „Mein schöner Garten“ Astscheren getestet.

Die besten Modelle möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.

Who is who: Astschere oder Gartenschere?

Eine Gartenschere wird mit nur einer Hand benutzt und eignet sich für kleinere Äste bis zu einem Durchmesser von 25 Millimetern. Sollen ganze Äste durchtrennt werden, kommt die Astschere mit zwei langen Armen für den beidhändigen Gebrauch zum Einsatz.

