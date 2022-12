AirPods Pro: jetzt zum Rekord-Tiefpreis – nur für kurze Zeit

Von: Philipp Mosthaf

Apple AirPods Pro. © Apple

Die AirPods Pro von Apple zählen zu den besten In-Ear-Kopfhörern auf dem Markt. Aktuell sind die AirPods Pro bei eBay radikal reduziert.

Die AirPods Pro sehen nicht nur stylisch aus und sind extrem leicht. Die In-Ear-Kopfhörer verfügen über einen starken adaptiven Equalizer und punkten insbesondere mit der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC). So sind die AirPods Pro nicht nur für Apple-Jünger ein echtes Must-have. Doch die Apple-Kopfhörer haben natürlich ihren Preis, so liegt die UVP bei knapp 280,- Euro. Umso besser, wenn die AirPods Pro günstiger zu haben sind. Aktuell gibt es die Kopfhörer für 192,90 Euro bei eBay. So günstig waren die AirPods Pro lange Zeit nicht mehr zu haben. Die Stückzahl ist begrenzt – greifen Sie also schnell zu!

AirPods Pro: In-Ear-Kopfhörer mit ANC jetzt 30 % reduziert

True Wireless ✔️ Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Schutzart IPX4 (Schutz vor Spritzwasser) Lautstärkenregler ❌ Ladecase ✔️ Akkulaufzeit 5 Stunden Anzahl mitgelieferter Ohrstöpsel 3 Paar Testurteil Stiftung Warentest Gut (2,0)

AirPods Pro: In-Ear-Kopfhörer im Detail

Im Vergleich zu den anderen AirPods-Modellen verfügt die Pro-Version über eine starke aktive Geräuschunterdrückung. Dank ANC können Sie Umgebungsgeräusche effektiv ausblenden und sich ganz auf die Musik, Podcasts und Anrufe konzentrieren. Sie wollen Ihr Umfeld hören? Kein Problem, per Druck auf den Sensor am unteren Ende der Kopfhörer kann der Transparenzmodus aktiviert werden.

Die AirPods Pro werden mit Silikontips in drei unterschiedlichen Größen geliefert. Damit hat Apple Tragekomfort und individuelle Passform neu definiert. Die In-Ear-Kopfhörer passen sich optimale an jede Ohrform an und können dank IPX4 auch bei Sport im Regen getragen werden.

Das 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt immer für perfekten Sound – egal, ob Musik, Film oder Serie. Erleben Sie Surround-Sound in Kinoqualität. Apple hat in die AirPods Pro den H1 Chip eingebaut. Dieser Chip liefert die Leistung für einen starken Klang bis hin zur Sprachsteuerung mit Siri. Lesen Sie hier, wie Sie die AirPods Pro richtig bedienen.

Apropos Sound: Die AirPods Pro sind mit einem adaptiven EQ ausgestattet. Der Equalizer stimmt die tiefen und mittleren Frequenzen der Musik automatisch auf die individuelle Ohrform ab. So haben Sie immer ein intensives Hörerlebnis.

