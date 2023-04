Schon mal Ostereier oder Osterzopf gegrillt? Mit diesen Tipps gelingt das Grillen zu Ostern

Von: Julia Schuster

Teilen

Spätestens zu Ostern ist der Zeitpunkt zum Angrillen gekommen. © PantherMedia / StockbrokerXtra by Monkeybusiness

Hartgesottene Grillfans grillen das ganze Jahr. Die meisten beginnen mit dem Angrillen jedoch erst, wenn die Temperaturen steigen. Spätestens zu Ostern ist dann der Zeitpunkt gekommen, den Grill anzuwerfen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Inhaltsverzeichnis

Wenn die Temperaturen das Thermometer hochklettern, dauert es meist nicht lange, bis ein unwiderstehlicher Duft von frisch gegrilltem Fleisch und Gemüse vom nächsten Balkon oder Garten herüberweht. Grillen zählt zu den beliebtesten Hobbys der Deutschen. Und welches Fest würde sich besser dazu eignen, die Grillsaison einzuleiten, als Ostern? Während das traditionelle Familienessen oft aus den gleichen Gerichten wie jedes Jahr besteht, bietet Grillen die Möglichkeit, für Abwechslung zu sorgen und den Gästen etwas Besonderes anzubieten. So lassen sich auf dem Grill die verschiedensten Gerichte zaubern. Traditionell wird Lamm zu Ostern gegessen. Zum Grillen eignen sich Lammkeule und Lammkoteletts.

Warum wird Lamm zu Ostern gegessen? Das Lamm wurde traditionell zum jüdischen Passahfest geschlachtet und gegessen. Sein weißes Fell symbolisiert Reinheit und Frieden. Jesus Christus wird auch als „Agnus Dei“, das Lamm Gottes, bezeichnet, das getötet wurde, um Leben zu schenken. Laut den Evangelien wurden Lämmer zur Kreuzigung geschlachtet. Auch beim letzten Abendmahl aßen die Jünger Lamm. Das Jungtier steht für die Auferstehung Jesu und soll die Menschen dazu aufrufen, ein friedliches Leben zu führen.

So starten Sie in die Grillsaison

Wie bei jedem Saisonstart ist die richtige Vorbereitung die Grundvoraussetzung, bevor Sie den Grill anwerfen. Reinigen Sie den Grillrost gründlich mit einer Drahtbürste. Unterstützend können Sie einen speziellen Grillrost-Reiniger verwenden. Mit diesem lassen sich Fett und Speisereste entfernen. Reiben Sie den Rost anschließend mit Speiseöl ein. Für den Innenraum des Grills nutzen Sie am besten ein mildes Reinigungsmittel oder Wasser. Wenn Sie einen Gasgrill haben, sollten Sie die Gasflasche und alle Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen. Ein poröser Schlauch muss aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden.

Der Weber Grillrost-Reiniger eignet sich für alle Grills

Mit dem Weber Grillrost-Reiniger befreien Sie Ihren Grill von Fett und Essensresten. © Weber

Hier bestellen

Mit dem feinen Nebelspray des Weber Grillrost-Reinigers lösen Sie Fett und Essensreste von Rost und Grillkammer. Einfach aufsprühen, 30 Sekunden einwirken lassen und anschließend abwischen. Der Reiniger ist biologisch abbaubar und frei von schädlichen Inhaltsstoffen.

Ein neuer Grill muss her? Der tepro Holzkohle-Grillwagen bietet maximalen Grillspaß

Der tepro Holzkohle-Grillwagen lässt sich leicht bewegen und steht trotzdem sicher an seinem Platz. © tepro

Bei Amazon kaufen

Der tepro Holzkohle-Grillwagen kann dank seines innovativen Designs in weniger als 30 Minuten aufgebaut werden. Grill- und Warmhalterost sind verchromt. Eine Besonderheit ist die höhenverstellbare Holzkohlenwanne. Durch die Räder lässt er sich leicht bewegen und steht dank der robusten Standbeine trotzdem sicher an seinem Platz.

Arbeitshöhe 84 cm Größe der Grillfläche 56 x 41,5 cm Größe der Warmhaltefläche 53,9 x 24,1 cm Gewicht 26,55 kg

Die etwas kleinere Variante ist der Tefal Elektro-Tischgrill

Der Tefal Elektro-Tischgrill ist besonders pflegeleicht. © Tefal

Jetzt bestellen

Wer zu wenig Platz für einen Grillwagen hat, aber trotzdem nicht auf den Grillgenuss verzichten möchte, greift auf einen Tischgrill zurück. Der Tefal Elektrotischgrill eignet sich für drinnen und draußen. Mit dem regelbaren Thermostat können Sie die perfekte Grilltemperatur einstellen. Dank spülmaschinengeeigneter Einzelteile ist der Tischgrill besonders pflegeleicht.

Größe 47,7 x 36,7 x 12,5 cm Material Aluminium Leistung 2.300 Watt Spannung 230 Volt Besonderheit Rauchlos, abnehmbarer Fettbehälter

Burnhard 4-Brenner Gasgrill für die nächste Grillparty

Mit dem Burnhard 4-Brenner-Gasgrill können Sie bis zu 15 Personen bewirten. © BURNHARD

Hier bestellen

Mit drei stufenlos regulierbaren Stabbrennern und einem innenliegenden Infrarot-Keramikbrenner eignet sich der 4-Brenner Gasgrill „Big Fred“ von Burnhard ideal für die nächste Grillparty mit Familie und Freunden. Auf den massiven Gusseisenrosten können Sie für bis zu 15 Personen grillen.

Größe der Grillfläche 72 x 41,5 cm Gesamtleistung 17 kW Besonderheiten Abnehmbarer Fettbehälter, witterungsbeständig Zubehör UV-beständige und wetterfeste Abdeckhaube

Ob nun Holzkohle- oder Gasgrill – darüber scheiden sich die Geister. Die einen schwören auf den klassischen Holzkohlegrill, die anderen auf den Gasgrill. Bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung jedoch, dass bei einem Holzkohlegrill krebserregende Stoffe ins Fleisch gelangen können. Einige Tipps helfen Ihnen beim Grillen mit Holz und Feuer.

Grillen zu Ostern: Das kommt auf den Rost

Besonders beliebt als Hauptspeise zu Ostern ist Lamm. Das Fleisch ist zart und hat einen besonderen Eigengeschmack. Lammlachs, Lammkarree, Keule und Schulter eignen sich perfekt zum Grillen. Gut dazu schmecken Marinaden mit frischen Kräutern. Verzichten Sie auf intensive Gewürze wie Paprika, da sie das typische Aroma verfälschen. Neben dem traditionellen Lamm können die verschiedensten Fleischsorten auf dem Grill zubereitet werden. Ideal ist Fleisch, das weder zu mager noch zu fett ist. Mageres Fleisch trocknet schnell aus. Bei fettem Fleisch kann das Fett in die Glut tropfen. Dabei können gesundheitsschädliche Stoffe entstehen. Was auf keinen Fall auf den Grill gehört, sind gepökeltes Fleisch oder rote Würste. Denn durch das Pökelsalz bilden sich bei hohen Temperaturen ebenfalls krebserregende Stoffe. Ideal sind Fleischstücke, die mit Fett durchzogen sind. Für Vegetarier und Veganer gibt es die Möglichkeit, Gemüse und pflanzliche Proteine auf den Rost zu legen.

Denkt man an Ostern, kommen einem automatisch die bunten Ostereier in den Sinn. Auch auf dem Grill können Sie Eier zubereiten. Legen Sie ein Muffinblech mit Speckstreifen aus und schlagen Sie zwei rohe Eier in die einzelnen Formen. Würzen Sie die Eier mit Salz und Pfeffer. Je nach Geschmack können Sie auch geriebenen Cheddar oder frische Kräuter hinzugeben. Legen Sie die Muffinform auf den Grill. Nach ca. 20 bis 25 Minuten sind die gegrillten Eier fertig.

Ein absoluter Klassiker zu Ostern ist der Osterzopf. Auf einem Pizzastein können Sie sogar den Hefezopf auf dem Grill backen. Das sorgt für eine besonders leckere Kruste. Innen bleibt das Gebäck fluffig weich. Der Pizzastein nimmt die Feuchtigkeit des Teigs auf und wird so nicht nur optisch ein Highlight beim Familienessen.

Pizza Mondo Pizzastein für knuspriges Gebäck vom Grill

Mit einem Pizzastein gelingt nicht nur Pizza, sondern auch der klassische Osterzopf. © Pizza Mondo

Hier kaufen

Ein Pizzastein kann mehr als nur Pizza. Auch Brot oder der klassische Osterzopf schmecken vom Pizzastein vorzüglich. Der Pizzastein von Pizza Mondo hält Temperaturen von bis zu 900° C aus. So eignet er sich ideal für Backofen und Grill.

Geeignet für Backofen, Gasgrill, Holzkohlegrill Temperatur bis zu 900° C Größe 38 x 30 x 1,5 cm Material Cordierit Zubehör Pizza-Schieber aus Bambus-Holz, Rezeptbuch

Diese Utensilien benötigen Sie zum Grillen

Grill

Holzkohle, Briketts oder Gas (je nach Grill-Art)

Grillanzünder

Grillzange

Grillschalen

Grill-Thermometer

Fleisch, Bratwürste, Fisch oder Gemüse

Das sollten Sie beim Grillen beachten

Zuerst müssen Sie den Grill anzünden. Das ist bei einem Elektro- oder Gasgrill relativ einfach. Man muss nur den Stecker in die Steckdose stecken bzw. die Gasflasche anschließen. Nach einer kurzen Aufwärmzeit können Sie loslegen. Beim Holzkohlegrill hingegen müssen Sie zuerst die Grillkohle zum Glühen bringen. Verzichten Sie auf Brennspiritus oder Brennpaste. Diese stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar und lassen unangenehme Gerüche entstehen. Empfehlenswert sind feste Grillanzünder wie beispielsweise Bioanzünder aus Wachs. Verteilen Sie die Anzünder gleichmäßig auf der Kohle und zünden Sie sie an.

Reiben Sie den Grillrost mit einem hitzestabilen Öl wie Sonnenblumen- oder Rapsöl ein, damit das Grillgut nicht festklebt. Dass das Fleisch so oft es geht, gewendet werden sollte, ist ein alter Irrglaube. Meist reicht drei Mal Wenden, damit das Fleisch schön saftig bleibt. Beachten Sie außerdem die Temperatur des Grills. Diese ist in der Mitte am höchsten und kühlt zum Rand hin etwas ab. Rind-, Lamm- und Schweinefleisch sollten in der heißesten Zone, Geflügel, Würstchen und Gemüse eher am Rand gegrillt werden.

Mit den Tipps aus dem Buch „Grillen für Männer“ gelingt das Angrillen

Das Buch „Grillen für Männer“ von Thomas Krause beinhaltet 80 Rezepte ohne Schnickschnack. © Amazon Produktbild

Hier bestellen

Im Buch „Grillen für Männer“ finden Sie viele Tricks und Tipps, damit das Angrillen – nicht nur zu Ostern – ein Erfolg wird. Es beinhaltet 80 Rezepte für Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Desserts und Beilagen. Natürlich sind auch Frauen eingeladen, die raffinierten Rezepte nachzugrillen.

Autor Thomas Krause Fotograf Hubertus Schüler Verlag Bassermann Verlag Seiten 144 ISBN-10 3809444065