Das große Krabbeln in Haus & Garten? So bekämpfen Sie Ameisen ohne Gift

Von: Julia Schuster

Auch wenn Ameisen nützliche Tiere sind – im Haus oder Garten sind sie meist keine willkommenen Gäste. © PantherMedia / tankist276

Eigentlich sind Ameisen nützliche Tiere. Wenn die Krabbeltierchen aber Haus und Garten bevölkern, können sie äußerst lästig werden. Mit diesen Tipps und Produkten werden Sie sie wieder los – ganz ohne Gift!

In der Natur spielen sie eine wichtige Rolle: Ameisen dienen als Schädlingsbekämpfer, lockern den Boden und fressen tote Tiere. Deshalb werden sie auch als „Gesundheitspolizei des Waldes“ bezeichnet. In Haus und Garten will sie trotzdem niemand haben. Mit verschiedenen Hausmitteln und Produkten können Sie Ameisen vertreiben – und das ganz ohne Gift!

Ameisennester umsiedeln

Wenn sich die Ameisen in Ihrem Garten breitmachen, müssen Sie nicht gleich die Chemiekeule schwingen und Ameisenköder mit Gift auslegen. Oft reicht es, wenn Sie das Nest einfach umsiedeln. Stellen Sie dafür mit Holzwolle gefüllte Blumentöpfe mit der Öffnung nach unten auf eine Ameisenstraße. Dann ist Abwarten und Beobachten angesagt. Wenn die Insekten ihre Puppen in den Topf bringen, bedeutet das, dass die Ameisen mit dem Umzug beginnen. Sobald die Umsiedelung abgeschlossen ist, können Sie den Topf mit einer Schaufel hochnehmen. Setzen Sie den Blumentopf mindestens 30 Meter entfernt wieder ab, damit die Ameisen nicht zu ihrem alten Bau zurückfinden.

Mit diesen Hausmitteln vertreiben Sie die Ameisen

Da Ameisen geruchsempfindlich sind, lassen sie sich mit verschiedenen stark riechenden Hausmitteln vertreiben. Kräftige Gerüche stören den Orientierungssinn der Tiere. Bewährt haben sich beispielsweise Essig, Zimt, Zitronenschalen und Kräuter wie Lavendel und Thymian. Als Barrieren dienen Babypuder, Gipspulver oder Kreide an Türen und Fenstern, damit die Tiere gar nicht erst ins Haus gelangen.

Backpulver als Geheimtipp? „Ameisen fressen das Backpulver und platzen dann,“ heißt es. Ein Irrglaube, der noch immer in vielen Köpfen steckt. Tatsache ist, dass Ameisen das Backpulver eher meiden. In der Regel fressen die Ameisen das Pulver nicht, sondern nehmen es über ihre Atmungsorgane auf. Dies verändert den ph-Wert im Körper der Tiere, was die Funktion von lebenswichtigen Enzymen beeinträchtigt und sie so vergiftet. Da die Ameisen im Haus und Garten jedoch genügend Fluchtmöglichkeiten haben, umgehen sie das Backpulver einfach.

Lavendelöl von Nikura

Nikura Lavendelöl © Nikura

Ein einfaches Mittel, um Ameisen zu vertreiben, ist Lavendelöl. Vermischen Sie das Öl mit etwas Wasser und stellen Sie die Schale dort auf, wo Sie die Insekten loswerden möchten.

Essig-Essenz von Kühne

Kühne Essig-Essenz in der Flasche © Kühne

Der strenge Geruch von Essig-Essenz übertüncht Pheromonspuren. So verlieren Ameisen die Orientierung. Träufeln Sie einfach etwas Essenz auf die Ameisenstraßen oder direkt in das Nest. Der Ameisenbau wird dann in aller Regel aufgegeben und die Tiere suchen sich ein neues Zuhause.

Kreide von Chalk City

Chalk City Kreide für Kinder © Chalk City

Mit diesen Straßenmalkreiden schlagen Sie zwei Ameisen mit einer Klappe. Zum einen schützen Sie sämtliche Hauseingänge und zum anderen machen Sie den Kindern in Ihrem Familien- und Freundeskreis eine Freude. Denn die Kreide dient nicht nur zum Malen, sondern auch als Abwehrmittel gegen Ameisen. Die Tiere vermeiden es, mit der Kreide in Kontakt zu kommen. Machen Sie einfach einen dicken Kreidestrich überall dorthin, wo sich die Insekten einen Weg ins Haus bahnen können.

Machen Sie es den Ameisen unbequem

Ameisenspray von RepellShield

RepellShield Ameisenspray © RepellShield

Das Ameisenspray beinhaltet verschiedene pflanzliche Abwehrmittel. Es vertreibt die Ameisen, ohne sie zu töten. Sprühen Sie alle zu schützenden Flächen sowie alle Hauszugänge damit ein. Wiederholen Sie den Vorgang alle zwei bis drei Tage.

Florfliegenlarven von Novo Nem®

Novo Nem® Florfliegenlarven 500 Stück in der Pappwabe © Novo Nem®

Mal ehrlich: Würden Sie da bleiben, wo Ihre Haustiere gefressen werden? Richtig, Ameisen auch nicht. Deshalb sollten Sie Blattläuse, die Haustiere der Ameisen, bekämpfen. Ein natürliches Mittel dagegen sind Florfliegen. Die Larven können Sie bei Amazon bestellen. Klopfen Sie die gelieferten Pappwaben einfach über den befallenen Pflanzen aus. Eine einzelne Larve frisst bis zu ihrer Verpuppung bis zu 500 Blattläuse.

Raupen- und Ameisen-Leimring von Neudorff

Neudorff Raupen- und Ameisen-Leimring © Neudorff

Damit die Ameisen gar keine Chance haben, in Obst- und Zierbäumen Blattläuse zu züchten, können Sie Ihre Bäume mit einem Leimring schützen. Der Spezialleim von Neudorff besteht aus natürlichen Harzen und Wachsen. Schneiden Sie den Leimring auf die gewünschte Länge und wickeln Sie ihn um den Stamm. Nun können Ameisen, Raupen und andere Pflanzenschädlinge nicht mehr am Stamm hochkrabbeln.