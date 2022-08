Amazon September Angebote: Starke Deals kommen auf die Kunden zu

Von: Philipp Mosthaf

Amazon Kunden dürfen sich von 1. bis 9. September wieder auf zahlreiche Deals freuen. Bei den Amazon September Angeboten kann reichlich gespart werden. © Michel Spingler/AP/dpa

Die Amazon September Angebote finden von 1. bis 9. September statt. Das Shopping-Event zählt zu den Highlights beim Versandriesen. Lesen Sie hier, auf welche Deals wir uns freuen dürfen.

Amazon startet mit zahlreichen Deals in den September. Die Amazon September Angebote steigen vom 1. bis einschließlich 14. September 2022. Das Event zählt zu den Shopping-Highlights des Jahres. KundInnen dürfen sich dabei wieder auf zahlreiche und unschlagbare Angebote freuen, ähnlich wie beim Amazon Prime Day. Doch, was erwartet uns bei den Amazon September Angeboten? In diesem Artikel blicken wir auf das vergangene Jahr zurück und verraten Ihnen, auf welche Deals Sie sich freuen dürfen.

Amazon September Angebote: Auf diese Deals dürfen Sie sich freuen

Ab dem 1. September finden Sie bei Amazon täglich ab 6:00 Uhr neue Angebote. Wie immer gilt: Beeilen Sie sich, die Angebote sind nur gültig, solange der Vorrat reicht. Vielen Deals stehen auch nur 24 Stunden zur Verfügung oder sind Blitzangebote, die sehr schnell wieder verschwinden. Unter anderem in diesen Kategorien kann es Amazon September Angebote geben:

Smartphones: Zahlreiche Top-Produkte wie das Samsung Galaxy M33.

Zahlreiche Top-Produkte wie das Samsung Galaxy M33. Amazon Produkte wie Fire TV Sticks, Kindle oder Echo Dot und Echo Show. Hier können Sie bis zu 50 Prozent sparen. Der Versandriese lässt sich bei den Shopping-Highlights nie lumpen.

wie Fire TV Sticks, Kindle oder Echo Dot und Echo Show. Hier können Sie bis zu 50 Prozent sparen. Der Versandriese lässt sich bei den Shopping-Highlights nie lumpen. Elektronik: Von Überwachungskameras bis hin zu smarten Türschlössern ist alles dabei. Auch zahlreiche Fernseher werden als Deal verfügbar sein.

Von Überwachungskameras bis hin zu smarten Türschlössern ist alles dabei. Auch zahlreiche Fernseher werden als Deal verfügbar sein. Beauty und Gesundheit: Mit dem Philips OneBlade können Männer ihren Bart rasieren, trimmen und pflegen. Weitere Rasierer, Föhns und Zahnbürsten werden im Angebot sein.

Auch Küchengeräte und weitere Produkte aus dem Haushalt werden bei den Amazon September Angeboten erhältlich sein. Wer einen Kaffeevollautomaten oder Luftreiniger braucht, ist hier genau richtig.

werden bei den Amazon September Angeboten erhältlich sein. Wer einen Kaffeevollautomaten oder Luftreiniger braucht, ist hier genau richtig. Auch aus dem Bereich Sport dürfen wir uns auf viele Deals freuen: Massagepistolen, Hula-Hoop-Reifen und mehr.

Die Amazon September Angebote sind zweifelsohne ein großes Shopping-Highlight. Doch an den Amazon Prime Day werden sie wohl nicht ganz heranreichen. Immerhin gab es im Juni über eine Million Deals. Dennoch können Sie von 1. bis 9. September sehr viel Geld sparen. Unser Tipp: Überlegen Sie sich jetzt schon, was Sie brauchen und durchforsten Sie Amazon. Sie können Produkte in Ihrem Wunschzettel speichern. So kommen Sie mit wenigen Klicks zu Ihrem Wunschprodukt und erfahren sofort, ob es reduziert ist.