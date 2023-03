Amazon Smart Home Sale: Sparen Sie 17 % auf das hochwertige eufy Überwachungskit

Von: Alina Wagner

eufy Security Amazon Sale © eufy

Mit dem Sicherheitskamera-Kit von eufy haben Sie Ihr Zuhause immer im Blick. Jetzt zum Amazon-Tiefpreis kaufen und Ihr Heim schützen.

Das Unternehmen eufy bietet eine breite Produktpalette fortschrittlicher Geräte für ein smartes Zuhause an. Von Überwachungskameras für den Innen- und den Außenbereich, intelligenten Saugrobotern und Video-Türklingeln. Aktuell bietet Amazon das Vierkamera Security Set von eufy zum Top-Preis an.

eufy Sicherheitskameras mit Homebase – 17 % Rabatt

429,99 € statt 519,99 €

Genießen Sie mit dem eufy Security Kit eine zuverlässige Überwachung. Schützen Sie sich und Ihre Lieben und leben Sie unbesorgt. Sorgen Sie mit der eufyCam 2C Pro im Außen- sowie Innenbereich für eine intelligente Überwachung Ihres Heims.

Kristallklare Aufnahmen in Full HD-Qualität 6 Monate Akkulaufzeit: Die Überwachungskamera ist nach dem Aufladen 180 Tage einsatzbereit

Fortschrittliche Technologie schützt Ihr Zuhause tagsüber als auch nachts Präzise Erkennung: Die Überwachungskamera erkennt Vögel, Hunde und Blätter im Wind. Alarm nur bei Personenerkennung

Resistent gegen Sommerhitze, Regen und den deutschen Winter (-20 °C ~ 50 °C) Datenbank: Lokale Speicherung der Bildaufnahmen und kostenloser Zugriff

Lokale Speicherung der Bildaufnahmen und kostenloser Zugriff Lieferumfang: EufyCam 2C Pro Überwachungskamera 4-Cam-Set, eine Homebase 2, vier Halterungen, ein Mikro-USB-Ladekabel, ein Netzteil, ein Ethernet-Kabel, eine Bedienungsanleitung

Warum ist eine Videoüberwachung sinnvoll?

Überwachungskameras eignen sich nicht nur zum Diebstahlschutz, sondern decken auch andere Bereiche ab. Haustierbesitzer oder Viehzüchter können Wildtierangriffe beispielsweise schnell erkennen und die Gefahr bannen. Das eufy Überwachungsset eignet sich dafür hervorragend, da es sowohl eine Nachtsichtfunktion hat als auch wasserresistent ist

Welchen Ort dürfen Sie mit Videokameras überwachen?

Allgemein gilt, dass Sie alle Orte per Video überwachen dürfen, die Sie gemietet haben oder in Ihrem eigenen Besitz sind. Gehen Sie aber mit Bedacht vor: Das Aufzeichnen von Informationen der Nebengrundstücke ist nicht erlaubt. Falls Sie in einer Wohngemeinschaft leben und eine Kamera anbringen möchten, sollten Sie vorher Rücksprache mit Ihren Mitbewohnern halten.