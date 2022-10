Amazon Prime Day 2022: Alle Infos

Von: Philipp Mosthaf

Innerhalb 48 Stunden wechseln wieder Millionen von Produkte ihren Besitzer. Der Amazon Prime Day ist eines der Shopping-Highlights des Jahres. © Ina Fassbender

Der Amazon Prime Day gehört jährlich zu den Shopping-Highlights. Hier finden Sie alle Infos und Tipps zum Prime Day 2022, der am 12. & 13. Juli stattfindet.

Jedes Jahr lockt Amazon mit dem Prime Day Millionen von Kunden auf seine Homepage oder in die App. Unzählige Artikel von kleinen Unternehmen wie auch Top-Marken gibt es dann zum Aktionspreis. Doch, wie läuft der Prime Day überhaupt ab? Wer profitiert vom Shopping-Highlight des US-Versandriesen? Und gibt es Alternativen zum Prime Day? In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte.

Was ist der Amazon Prime Day?

Was ist der Black Friday im Winter ist, ist der Prime Day im Sommer. Der Amazon Prime Day ist ein jährlich stattfindendes Shopping-Event, das der Versandriese für seine Kunden ins Leben gerufen hat. Prime-Mitglieder können dann Millionen von Produkte zum Aktionspreis shoppen. Es werden Artikel von kleinen Unternehmen genauso angeboten wie Waren der Top-Unternehmen wie Apple, Nike, Samsung und Co. Aber auch die eigenen Produkte von Amazon, wie Echo, Show oder der Fire TV Stick gibt es bei diesem Event zu reduzierten Preisen. Die Artikel sind je nach Verfügbarkeit zwischen 24 und 48 Stunden erhältlich. „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ lautet hier die Devise.

Wann findet der Amazon Prime Day 2022 statt?

Generell findet der Amazon Prime Day jedes Jahr im Juli statt. Auch in diesem Jahr soll das sommerliche Shopping-Highlight im Juli stattfinden, wie Amazon auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Der genaue Termin ist am 12. und 13. Juli. 2022 kehrt der Prime Day also wieder zu seinen Wurzeln zurück. 2020 stellte eine Ausnahme dar, der Prime Day wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf Oktober verschoben und lag so nur wenige Wochen vor dem Black Friday und Cyber Monday. Auch im vergangenen Jahr wich der Versandriese von der Tradition ab. So fand der Prime Day am 21. und 22. Juni statt.

Dieses Jahr wird der Prime Day im Juli in über 20 Ländern stattfinden. Während des jährlichen Shopping-Events von Amazon können Prime-Mitglieder in jeder Kategorie bei Produkten von nationalen Marken und kleinen Unternehmen sparen.

Für wen ist der Amazon Prime Day 2022?

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Prime Day für die Prime-Mitglieder gedacht. Die treuesten Amazon-Kunden kommen in diesen 48 Stunden in den Genuss von Millionen von Produkten zum Tiefpreis. Für diesen Vorteil bezahlen Prime-Mitglieder 7,99 Euro pro Monat. Also Nicht-Mitglied müssen Sie deshalb noch lange nicht in die Röhre schauen. Auch zum Prime Day bietet Amazon wieder die Probe-Mitgliedschaft an. Diese ist kostenlos, läuft über 30 Tage und kann jederzeit gekündigt werden.

Welche Angebote gibt es beim Amazon Prime Day?

Der Run auf die angebotenen Produkte beim Amazon Prime Day ist riesengroß. Jedes Jahr, auch durch die Corona-Pandemie, steigern die Händler auf der Plattform ihren Umsatz. 2020 lag dieser bei über 3,5 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 60 Prozent im Vergleich zu 2019 entspricht. Auch 2022 dürfen sich die Prime-Mitglieder wieder auf unzählige Produkte zu stark reduzierten Preisen freuen. Die Nachfrage ist insbesondere bei Produkten aus dem Bereich Technik riesengroß. So gibt es Smartphones, Fernseher, Soundbars oder Tablets zu Tiefpreisen. Mit unseren Tipps können Sie beim Prime Day 2022 jede Menge Geld sparen.

Gibt es eine Alternative zum Amazon Prime Day?

Eine richtige Alternative zum Amazon Prime Day gibt es natürlich nicht, dennoch kann man auch anderweitig viel Geld sparen. Dies liegt daran, dass sich die Aktionspreise beim Prime Day nach der unverbindlichen Preisempfehlung richten. Die UVP kann von Amazon selbst festgelegt werden und ist in einigen Fällen sogar höher als bei der Konkurrenz. So kann es also durchaus vorkommen, dass Sie beim Prime Day gar nicht so viel sparen oder sogar teurer dran sind als bei den Wettbewerbern. Daher unser Tipp: Sofern Sie auf der Suche nach bestimmen Produkten sind, recherchieren Sie im Vorfeld die üblichen Marktpreise. Nur so können Sie erkennen, ob Sie beim Amazon Prime Day 2022 bares Geld sparen.