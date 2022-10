Amazon Prime Day im Oktober – Liveticker mit den besten Angeboten des Tages

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Beim Amazon Prime Day im Oktober können Prime-Mitglieder wieder shoppen bis zum Umfallen und dabei ordentlich sparen. © eplisterra/PantherMedia

Der Amazon Prime Day im Oktober lockt mit exklusiven Angeboten für Prime-Mitglieder. Mit unserem Liveticker zum Prime Day haben Sie die besten Deals auf einen Blick.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Amazons neuestes Schnäppchen-Spektakel, der Amazon Prime Day 2.0 im Herbst, läuft seit Dienstag. Bis heute Mitternacht stellt Amazon für seine Prime-Mitglieder ständig neue, exklusive Angebote ins Netz.

Verpassen Sie keinen Deal beim Amazon Prime Day 2022 im Oktober! Finden Sie in unserem Deal-Ticker die größten Schnäppchen, die besten Angebote und coolsten Deals aus den Bereichen Technik und Entertainment, Haushalt, Garten und vieles mehr. Der Liveticker wird ständig aktualisiert. So verpassen Sie nichts.

Jackery Notfallset Solargenerator – 359 € billiger

Jackery Solargenerator 1000 © Jackery

Set nur 1.439,99 € statt 1.799 €

Kühlbox, E-Bike, Reiskocher und sogar die Kaffeemaschine: Dank der Plug & Play-Funktion kann die Powerstation alle wichtigen Geräte unterwegs aufladen – mit reiner Sonnenenergie! Set mit E​xplorer 1000 Powerstation mit erhöhter Kapazität (1002 Wh) und einer Dauerleistung von 1000 W sowie zwei SolarSaga 100 Solarpanels.

Tefal Bratpfanne Jamie Oliver – 20 % günstiger

Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne für nur 39,99 € statt 49,75 €. © Amazon

Nur 39,99 € statt 49,90 €

Diese stylische Edelstahl-Pfanne mit 24 cm Durchmesser aus der Serie des Spitzenkochs Jamie Oliver punktet mit Antihaftversiegelung mit Titanverstärkung für extreme Langlebigkeit und leichte Reinigung. Das Thermo-Signal auf dem Boden färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist.

Braun Series 9 Pro Elektrorasierer – 75 € reduziert

Braun Series 9 Pro Premium-Rasierer © Braun

Nur 269,99 € statt 344,99 €

Premium-Elektrorasierer für Herren mit 4+1 Scherkopf, ProLift Trimmer und 5-in-1 Reinigungsstation. Der Braun Series Pro wurde mit der Gesamtnote von 1,6 Testsieger der Stiftung Warentest. Der Rasierer kann sowohl trocken als auch nass verwendet werden. Er ist effizient und sanft, egal, ob 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 – 19 % reduziert

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 elektrische Zahnbürste © Philips

Nur 54,99 € statt 67,49 €

Elektrische Schallzahnbürste mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen. Die schnellen Bewegungen erzeugen einen Flüssigkeitsstrom, der auch die Zahnzwischenräume unterstützt. Damit entfernt die Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 bis zu 7x mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste. Zwei Programme (Reinigung, Whitening) sowie die Andruckkontrolle sorgen für perfekte Pflege.

Apple iPhone 12 Pro – 110 € reduziert

iPhone 12 Pro © Apple Inc.

Nur 1.269 € statt 1.379 €

iPhone 12 Pro mit 512 GB, 5G, A14 Bionic Prozessor und einem Super Retina XDR Display mit 6,1 Zoll (15,49 cm). Das Pro-Kamerasystem mit 12 MP Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv liefert erstklassige Aufnahmen. Der LiDAR Scanner sorgt für bessere AR Erlebnisse, zudem liefert das iPhone 12 Pro auch im Nachtmodus starke Porträts.

Samsung Galaxy S21 FE 5G – 300 € reduziert

Samsungs Galaxy S21 FE 5G © Samsung/dpa-tmn

Nur 519 € statt 819 €

5G-Smartphone mit Android-Betriebssystem, 256 GB Speicher, 8 GB RAM, Akku mit 4.500 mAh sowie einem AMOLED-Display mit 6,4 Zoll (16,26 cm). Die Aktualisierungsrate von 120 Hz liefert ein reibungsloses Scrollerlebnis auf dem Dynamic Display. Die Frontkamera mit 32 MP bietet beeindruckende Selfies – auch bei Nacht.

Kärcher Hochdruckreiniger K4 – 20 % reduziert

Der Kärcher Hochdruckreiniger K4 eignet sich für Verschmutzungen aller Art. Nun ist der leistungsstarke K4 stark reduziert. © BAUR.de Produktbild

Nur 193,98 € statt 242,48 €

Kärcher Hochdruckreiniger K4 Premium Power Control mit Schlachtrommel. Dank der Kärcher-App sind optimale Druck- und weitere Anwendungseinstellungen aufrufbar. Durch Drehen am Strahlrohr kann der Druck perfekt reguliert werden. Das Display zeigt alle gewählten Einstellungen an. Der Hochdruckreiniger ist die passende Lösung für stärkere Verschmutzungen an Autos, Fahrrädern, Gartengeräten, Balkon- und Gartenmöbeln und für viele Gegenstände mehr.

Apple Watch SE – 15 % reduziert

Apple Watch SE © Amazon Produktbild

Nur 279 € statt 329 €

Apple Watch SE (2021) mit GPS und Cellular; Aluminiumgehäuse mit 40 mm in Space Grau und Sportarmband. Mit dem Cellular-Modell können Sie anrufen, texten und Wegbeschreibungen erhalten – ganz ohne Smartphone. Streamen Sie Podcasts, Musik und Hörbücher und lassen Sie Ihr iPhone bequem zu Hause. Bleiben Sie aktiv mit zahlreichen Workouts wie Laufen, Schwimmen, Pilates, Yoga und mehr.

EUFAB Fahrradträger – 18 % reduziert

Eufab Premium II Plus Fahrradträger. © Amazon Produktbild

Nur 335,92 € statt 410 €

EUFAB PREMIUM 2 Plus Fahrradträger für zwei Fahrräder, auch für E-Bikes geeignet. Der Fahrradträger kann an großen Heckklappen an der Anhängerkupplung angebracht werden, wird komplett vormontiert geliefert und verfügt über einen Diebstahlschutz.

FRITZ!Box 7590 AX – 14 % reduziert

AVM FRITZ!Box 7590 AX Wi-Fi 6 Router © AVM

Nur 214,99 € statt 249 €

Der aktuell leistungsstärkste Router von FRITZ!Box. Wi-Fi 6 mit 2.400 Mbit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz). Geeignet für WLAN-Mesh kann die FRITZ!Box 7590 AX bis zu 300 MBit/s liefern.

Bose Headphones 700 – 22 % reduziert

Bose Noise Cancelling Headphones 700 © Bose

Nur 174,99 € statt 224,99 €

Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling und Alexa-Sprachsteuerung. Das integrierte Mikrofon sorgt für klar verständliche Telefongespräche. Die Bose Headphones 700 können mit zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden.

Microsoft Surface Pro 8 – 96 € reduziert

Das Microsoft Surface Pro 8 verfügt über eine hohe Leistungsfähigkeit und bleibt dabei extrem flexibel. © Amazon

Nur 829 € statt 924,99 €

Genießen Sie mit dem Microsoft Surface Pro 8 ein flexibles Tablet mit der Leistungsfähigkeit eines Laptops. Das 2-in-1-Tablet verfügt über 8 GB RAM; 256 GB SSD-Speicher, Intel Core i5 Prozessor und ein Display mit 13 Zoll (33,02 cm). Die Aktualisierungsrate von 120 Hz bietet Ihnen ein flüssiges Touch- und Stifterlebnis.

Sage Appliances Siebträgermaschine – 99 € reduziert

Sage Appliances SES875 the Barista Express Siebträgermaschine © Sage Appliances

Nur 400,99 € statt 499 €

Sage Appliances SES875 the Barista Express Siebträgermaschine mit integriertem Kegelmahlwerk, digitaler Temperaturregelung, Druckmanometer und Milchschaumdüse. Die Maschine liefert Ihnen Kaffee von der Bohne bis zur Tasse in weniger als einer Minute.

Emsa Thermobecher – 11 % reduziert

Emsa Travel Mug Waves Grande Isolierbecher. © Amazon Produktbild

Nur 16,99 € statt 18,99 €

Emsa Travel Mug Classic mit 0,36 Liter Volumen aus Edelstahl. Hält 4 Stunden heiß und 8 Stunden kalt. BPA-frei, auslaufsicher und 100 % dicht. Mit der innovativen 360°-Trinköffnung.

Garmin fenix 6 PRO – 15 % reduziert

Garmin fenix 6 PRO © Amazon Produktbild

Nur 362,51 € statt 429 €

GPS-Multisport-Smartwatch mit vorinstallierten Europakarten, Garmin Music und Garmin Pay. Die Garmin fenix 6 PRO ist wasserdicht bis zu 10 ATM und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen. Mit Garmin Connect haben Sie ale Fitness- und Gesundheitswerte, Trainingspläne und mehr an einem Ort. Die Smartwatch kann die Sauerstoffsättigung, Trainingsbelastung und Herzfrequenz messen und überwachen.

Lenovo Tab M10 – 22 % reduziert

Lenovo Tab M10 © Amazon Produktbild

Nur 139 € statt 179 €

Das Lenovo Tab M10 der 3. Generation ist mit 3 GB RAM, 32 GB Speicher, Wi-Fi und Android-Betriebssystem ausgestattet. Filme, Serien und andere Multimedia-Inhalte können auf einem Full-HD-Display mit 10,1 Zoll (25,65 cm) und WideView angeschaut werden. Für den passenden Sound sorgen Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Das Tab M10 ermöglicht zudem individuelle Familien-Konten, so haben Eltern die Aktivitäten ihrer Kinder immer im Blick.

Kaffeevollautomat Philips Serie 2200 – Ersparnis 35 €

Philips 2200 Serie EP2220 175 € günstiger am Prime Day. © Philips

Deal 224,99 € statt 259,87 €

Ein Must-have weil: Die intuitive SensorTouch Oberfläche besonders einfach zu bedienen ist und der Philips 2200 Serie laut coffee-tasters.de den besten Milchschaum seiner Klasse zubereitet.

Bosch Professional 18V-Akku-Gebläse – 18 % reduziert

Bosch Professional Akku-Laubbläser GBL 18V-120 © Bosch Professional

Nur 50,89 € statt 61,80 €

Akku-Laubbläser mit bis zu 270 km/h Luftstromgeschwindigkeit, mit drei verschiedenen Aufsätzen vielseitig anwendbar. Dank des Bosch Professional 18V-System sind alle Akkus der gleichen Spannungsklasse kompatibel. Inklusive Staubauffangbehälter, ohne Akku und Ladegerät.

OMRON Körperanalysegerät BF511 – jetzt 21 % reduziert

OMRON Körperanalysegerät BF511 © OMRON

Nur 62,99 € statt 79,99 €

Das OMRON Körperanalysegerät misst dank 8 Sensoren präzise Gewicht, Körperfettanteil, Viszeralfett, Skelettmuskelmasse, Grundumsatz und den BMI. Es können vier Benutzerprofile angelegt werden. Das Modell ist bereits für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Bis zu 150 Kilogramm.

Philips Avent Video-Babyphone – jetzt 16 % reduziert

Philips Avent Video-Babyphone SCD 843/26 © Philips

Nur 139,99 € statt 167,41 €

Philips Avent Babyphone SCD 843/26 mit Kamera, Tag- und Nachtsicht und Gegensprechfunktion. Das Babyphone verfügt zudem über eine hohe Reichweite (300 m Außenbereich, 50 m in Räumen), kann zoomen und scrollen. Durch den energiesparenden ECO-Modus werden die Übertragungen nur eingeschaltet, wenn das Baby ein Geräusch macht.

Beurer Massagepistole – jetzt 15 % reduziert

Beurer MG 99 Massagepistole © Beurer

Nur 69,59 € statt 81,89 €

Handliche Massagepistole mit 4 Aufsätzen. Dank der kraftvoller Triggerpunktmassage können Verspannungen gelöst und Muskelschmerzen gelindert werden. Anpassen der Stärke mit fünf Intensitätsstufen.

Fitbit Versa 3 – 43 % reduziert

Fitbit Versa 3 - Gesundheits- & Fitness-Smartwatch © Fitbit

Nur 129,95 € statt 228,90 €

Die Fitbit Versa 3 ist eine Gesundheits- und Fitness-Smartwatch mit den wichtigsten Funktionen wie GPS, Tagesform-Index, kontinuierlicher Herzfrequenzmessung und vielen mehr. Auch Playlists und Podcasts von Spotify können über die Uhr abgespielt werden. Für ein effektives Training wird Ihnen signalisiert, wann Sie die persönliche Ziel-Herzfrequenzone erreicht haben. Jetzt mit 6-monatiger Premium-Mitgliedschaft.

medisana BU 510 Blutdruckmessgerät – 19 % reduziert

medisana BU 510 Oberarm-Blutdruckmessgerät © medisana

Nur 19,99 € statt 24,65 €

Das medisana BU 510 Oberarm-Blutdruckmessgerät misst präzise den Blutdruck und Puls und verfügt über Speicherfunktionen. Auch ein unregelmäßiger Herzschlag wird angezeigt. Die Ampel-Skala zeigt in einer einfachen Einstufung die Messergebnisse an.

Samsung Galaxy Watch4 Classic mit LTE – 36 € reduziert

Samsung Galaxy Watch4 Classic © Samsung

Nur 199,97 € statt 236 €

Die Samsung Galaxy Watch4 Classic mit LTE bietet alle Funktionen am Handgelenk. Die Smartwatch kann zum Telefonieren – ohne Smartphone – verwendet werden, aber auch als Fitnessuhr. Die Samsung Health Monitor-App kann ein EKG erstellen und den Blutdruck bestimmen. Dazu verfügt die Galaxy Watch4 über ein zeitloses, raffiniertes Design.

Die besten Deals zu Apple, Gaming und Technik haben die Kollegen von ingame.de in einem Artikel zusammengefasst.

Noch kein Prime-Mitglied? Um in den Genuss der vielen Angebote am Prime Day im Oktober zu kommen, müssen Sie Prime-Mitglied sein. Melden Sie sich hier noch an und schließen Sie eine 30-tägige kostenlose Probe-Mitgliedschaft ab.