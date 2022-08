Was gibt es bei Amazon Fresh?

Amazon Fresh: Gratis testen & Lebensmittel liefern lassen

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Frische Zutaten einfach nach Hause bestellen mit Amazon Fresh © AndrewLozovyi/PantherMedia

Mit Amazon Fresh können Sie sich Lebensmittel und weitere Produkte nach Hause liefern lassen. Wir erklären Ihnen, wie das geht.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Steigende Infektionszahlen, Home-Office und stark eingeschränktes Einkaufen – nichts ist aktuell so, wie es einmal war. Viele Menschen tun sich trotz FFP2-Masken und Corona-Schnelltests schwer damit, vor die Türe zu gehen. Die Nachfrage nach Lieferservices ist stark gestiegen. Mit Amazon Fresh können Sie sich Lebensmittel und viele weitere Artikel nach Hause liefern lassen. Ab 80 Euro ist die Lieferung sogar kostenlos. Wir erklären Ihnen, in welchen Städten Amazon Fresh verfügbar ist und was Sie sonst noch wissen müssen.

Nutzen Sie den Gratis-Zeitraum zum Testen Neue Mitglieder können Amazon Prime 30 Tage gratis nutzen. Sie können während des Gratiszeitraums alle Vorteile nutzen, die auch zahlenden Mitgliedern zur Verfügung stehen.

Amazon Fresh gratis testen

Wo ist Amazon Fresh lieferbar?

Amazon Fresh liefert ab 80 € Einkaufswert sogar kostenlos bis an die Haustür – auch kontaktlos. © NewAfrica/PantherMedia

Der Lieferdienst von Amazon Fresh ist aktuell für Prime-Mitglieder in Berlin, Hamburg, München und Potsdam verfügbar. Erledigen Sie bequem Ihren Wocheneinkauf und lassen Sie sich Lebensmittel, Schreibwarenartikel und mehr vor die Haustür liefern. Hier erfahren Sie, ob Amazon Fresh für Ihren Standort verfügbar ist.

Wie funktioniert Amazon Fresh?

Amazon Fresh liefert eine Vielzahl an Produkten: von frischem Obst und Gemüse über Fleisch, Fisch, Milchprodukten bis hin zu frischen Backwaren. Auch Bio-Produkte sowie glutenfreie, laktosefreie oder vegane Lebensmittel sind erhältlich. Darüber hinaus gibt es bei Amazon Fresh viele Baby- und Drogerieartikel, Produkte für den Tierbedarf sowie alles rund um Küche, Sport, Spiel- und Schreibwarenartikel.

Kunden von Amazon Fresh können sich ihre Bestellung in einem gewählten 2-Stunden-Lieferfenster zwischen 6 und 22 Uhr nach Hause liefern lassen. Der Mindestbestellwert liegt bei 20,- Euro.

Nicht zu Hause? Kein Problem. Lassen Sie sich Ihre Bestellung einfach an einen geschützten Ort liefern. Sie müssen Ihre Produkte nicht persönlich entgegennehmen.

Amazon Fresh gratis testen

Wann kommt meine Amazon Fresh Bestellung?

Wann kommt Amazon Fresh? Kunden können rund um die Uhr Produkte über Amazon Fresh bestellen. Die Lieferung erfolgt dann am nächsten Tag ab 5 Uhr. Prime-Mitglieder können Bestellungen für denselben Tag oder die nächsten drei Tage aufgeben. Eine Lieferung an Sonn- und Feiertagen ist nicht möglich.

Kontaktlos liefern lassen Während des Bestellvorgangs haben Sie die Option „Zustellung in Abwesenheit“. Die Bestellung wird an der Haustüre oder von Ihnen angegebenen sicheren Ort hinterlegt. (Ausnahme: Bestellungen von Alkohol oder gefrorenen oder gekühlten Artikeln).

Amazon Fresh gratis testen

Was kostet die Amazon Fresh Mitgliedschaft?

Kunden können Amazon Fresh zunächst 30 Tage kostenlos testen. Nach der Probemitgliedschaft kostet Fresh weitere 3,99 Euro pro Bestellung zusätzlich zur Prime-Gebühr. Dann sind Lieferungen in unbegrenzter Anzahl möglich – gratis ab einem Bestellwert von 80 Euro. Ansonsten kostet die Lieferung 3,99 Euro: Für Amazon Prime-Mitglieder, Prime Student-Mitgliedern und Personen, die dem Amazon-Haushalt eines Prime-Mitglieds hinzugefügt wurden.

Woher bezieht Amzon Fresh seine Ware?

Wie schafft es Amazon eigentlich, auch verderbliche Produkte wie Obst, Fleisch oder Milch frisch an den Kunden zu liefern? Die Antwort lautet: Flexible Planung – was allerdings oft zulasten der Herkunftskennzeichnung geht. Dass Kunden bei Frischware nicht immer im Voraus wissen, woher sie stammt, liegt am Logistiksystem von Amazon Fresh. Kunden können Ware bis zu 28 Tage im Voraus bestellen, sodass Amazon dann bei Frischprodukten erst gegen Ende dieser Frist den Großhändler kontaktiert. Woher diese Zwischenhändler eine Ware für Amazon dann bezieht, richtet sich nach Saison und Angebot. Paprika kann also entweder aus Spanien, den Niederlanden oder auch Marokko oder Israel kommen – je nachdem, wo sie verfügbar ist.

Bei Amazon München werden allerdings etliche frische Waren auch tatsächlich regional eingekauft, wie beispielsweise Metzgerware von Vinzenz Murr oder Backwaren von Rischarts und Eis von Del Fiore.

In Berlin und Potsdam kooperiert Amazon Fresh beispielsweise mit Händlern wie der Kaffeerösterei Sagers, Lindner Esskultur, dem Schokoladenhaus Rausch oder „Zeit für Brot“ oder Basic.

Amazon Fresh regional In der Rubrik „regionale Lieblinge“ können Kunden gezielt Produkte aus ihrer Region wählen. Hier setzt Amazon Fresh auch auf kleinere, lokale Unternehmen.

Was gibt es bei Amazon Fresh?

Das Sortiment von Amazon Fresh steht jenem eines gut sortierten Supermarkts in kaum etwas nach. Wie man das von Amazon kennt, umfasst das Sortiment wirklich alles, was das Herz begehrt – sogar frische und tiefgekühlte Produkte.

🍅 Frisches Obst, Gemüse und Kräuter 🍅 Fisch, Fleisch & Milchprodukte 🍅 Backwaren 🍅 Tiefkühlware 🍅 Müsli & Frühstücksprodukte 🍅 Alles für den Vorrat (Nudeln, Mehl & Co.) 🍅 Konserven, Eingemachtes 🍅 Getränke (Alkohol, Säfte, Wasser, Limonade uvm.) 🍅 Babynahrung 🍅 Tiernahrung 🍅 Drogerie & Putzmittel