Von: Philipp Mosthaf

Auf der ganzen Welt gibt es eine große Auswahl an Büchern. Wir stellen Ihnen die beliebtesten Bücher auf Amazon vor. © Rawpixel/PantherMedia

Ob Hensslers Lieblingsrezepte, ein Ratgeber von Anne Fleck oder was zum Nachdenken von John Strelecky – bei den Besteller-Büchern von Amazon ist für jeden was dabei.

Sind Sie für den anstehenden Urlaub noch auf der Suche nach einem neuen Buch? Oder brauchen Sie ein Geschenk? Beim Versand-Riesen Amazon finden Sie eine große Auswahl an Büchern aus allen Genres. Auch Jugendbuch-Klassiker und Bücher für Kinder sind natürlich mit dabei. Um sich Lesetipps und Buchempfehlungen zu holen, schauen sich viele Leser die aktuelle Liste der SPIEGEL-Bestseller an. Aber auch bei Amazon direkt können Sie endlos stöbern und sicherlich das richtige Buch finden. Bei den Amazon-Bestsellern finden Sie die aktuell beliebtesten Bücher auf einen Blick. Ob nun Steffen Hensslers schnelle Nummer oder „Das Café am Rande der Welt“ – in den Büchern-Bestsellern finden Sie für jedes Alter und jeden Geschmack das passende Buch.

Die Amazon-Bestseller im Überblick

Bücher-Bestseller bei Amazon: Hensslers schnelle Nummer

Der Meisterkoch möchte Menschen inspirieren, öfter selbst zu kochen und den Herd zum Glühen zu bringen. Die Gerichte dauern nicht länger als 25 Minuten und aus beinahe jedem Lebensmittel kann eine schmackhafte „schnelle Nummer“ gezaubert werden. Henssler gibt Tipps zur Organisation in der Küche und liefert raffinierte Alltagsküche für jeden Tag.

Bücher-Bestseller bei Amazon: „Ich kann das“ von Bodo Schäfer

„Ich kann das“ von Bodo Schäfer ist eine Geschichte über drei Worte, die unser Leben verändern: „Akademie für Selbstbewusstsein“ – als Karl das Schild liest, verspürt er ein Gefühl von Ehrfurcht. Wieso hat ihn Marc, den er erst seit Kurzem kennt, hierhin mitgenommen? Selbstbewusst? Das ist Karl nun wirklich nicht. Doch dann begegnet Karl Anna und spürt die Magie des Selbstbewusstseins. Er erfährt, wie wichtig es ist, auf die Fragen „Wer bin ich?“, „Bin ich liebenswert?“, „Kann ich das?“ eine gute Antwort zu finden.

Bücher-Bestseller bei Amazon: „Über Menschen“ von Juli Zeh

Dora lebt mit ihrer kleinen Hündin auf dem Land. Sie benötigte dringend einen Tapetenwechsel: mehr Freiheit, Raum zum Atmen. Doch ganz so idyllisch ist das kleine Dorf in der brandenburgischen Provinz doch nicht – es ist katastrophal. Und dann gibt es da noch den Nachbarn mit kahlrasiertem Kopf und seinen rechten Sprüchen, der jedes Klischee zu bedienen scheint. Während Dora noch versucht, die eigenen Gedanken zu sortieren und die Dämonen in Schach zu halten, geschehen in ihrer unmittelbaren Umgebung Dinge, mit denen sie nicht rechnen konnte ...

Bücher-Bestseller bei Amazon: „Energy“ von Dr. med. Anne Fleck

Mit „Energy!“ zeigt uns Dr. med. Anne Fleck einen Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth. Die Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin geht der Sache auf den Grund und klärt wichtige Fragen: Warum sind wir immer so müde? Warum ständig erschöpft? Anne Fleck zeigt, wie sich die Kraft der richtigen Ernährung nutzen lässt, um den passenden Rhythmus zu finden, Nährstoffmangel auzugleichen und das Immunsystem zu stärken. Mit vielen Selbsttests, einem Ernährungsplan und Checklisten.

Bücher-Bestseller bei Amazon: „Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stephanie Stahl

Jeder Mensch sehnt sich danach, angenommen und geliebt zu werden. Im Optimalfall entwickeln wir in unserer Kindheit das nötige Urvertrauen, das uns später im Erwachsenenalter durch das Leben trägt. Aber auch erlittene Kränkungen prägen sich ein und bestimmen unterbewusst unser Beziehungsleben. Erfolgsautorin Stephanie Stahl hat einen neuen Ansatz zur Arbeit mit dem „inneren Kind“ entwickelt. Nur, wenn wir mit ihm Freundschaft schließen, dann bieten sich Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, Beziehungen glücklicher zu gestalten und auf (beinahe) jedes Problem eine Antwort zu finden.

Bücher-Bestseller bei Amazon: „Das Café am Rande der Welt“ von John Strelecky

Ein kleines Café mitten im Nirgendwo wird zum Wendepunkt im Leben von John, einem stressgeplagten Werbemanager. Eigentlich will er nur kurz Rast machen, doch dann entdeckt er auf der Speisekarte neben dem Menü des Tages drei Fragen:

»Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben?« Wie seltsam – doch einmal neugierig geworden, will John mithilfe des Kochs, der Bedienung und eines Gastes dieses Geheimnis ergründen. Ein ebenso lebendig geschriebenes, humorvolles wie anrührendes Buch.

Bücher-Bestseller bei Amazon: Was sagt der Verkaufsrang über ein Produkt aus? Der Verkaufsrang von Amazon ist für viele KundInnen oft ein Rätsel. Doch hinter dem BSR (Amazons Best Seller Rang) verbirgt sich nur eine einzige Zahl: Wie viel wurde von dem jeweiligen Produkt im Vergleich zu anderen Produkten in der gleichen Kategorie in einem gewissen Zeitraum verkauft. Amazon aktualisiert seine Bestseller-Rankings oft stündlich, sodass viele Listen schnell überholt sind. Auch bei den Büchern ist dies so. LeserInnen finden bei den Bestsellern die aktuell beliebtesten Bücher, heißt: Welche Bücher wurden zuletzt am meisten verkauft.