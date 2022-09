Akku-Staubsauger-Test 2022: Diese Modelle schneiden am besten ab

Von: Ömer Kayali

Teilen

Kein Hinterherziehen, kein Kabel im Weg: Akku-Staubsauger bieten einige Vorteile. © Ronalds Stikans/PantherMedia

Die Stiftung Warentest hat aktuelle Akku-Staubsauger unter die Lupe genommen. Welche Geräte am besten abschneiden, erfahren Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Akku-Staubsauger bieten gegenüber kabelbetriebenen Geräten einige Vorteile. Sie sind vor allem handlicher und nehmen weniger Platz ein. Sie können damit schnell mal nur eine Ecke im Zimmer saugen und den Sauger anschließend kurzerhand wieder in die Halterung stecken. Zudem muss kein schweres Gerät hinterhergezogen werden, was genauso wie das Kabel nur störend im Weg ist beim Saugen. Darüber hinaus ist der Beutel beziehungsweise der Behälter schnell entleert. Wichtig ist neben der Akku-Laufzeit vor allem die Saugkraft des Staubsaugers. Die Stiftung Warentest hat Dutzende Geräte bewertet. Wir haben die Akku-Staubsauger mit den besten Noten im folgenden Abschnitt aufgelistet. Falls Sie sich für Saugroboter interessieren, haben wir dazu auch die wichtigsten Infos in einem separaten Artikel gesammelt.

Akku-Staubsauger-Test 2022: Bosch BSS825ALL

Bosch Akku-Staubsauger BSS825ALL © Amazon Produktbild

Bosch Akku-Staubsauger ab 561 €

Testnote: Gut – 2,3 Gewicht: 3,5 kg Nutzung als Handstaubsauger: ✔️ Beutellos: ✔️ Zweitakku inklusive: ❌ Volumen Staubbehälter: 0,7 l Laufzeit höchste Stufe: 14 Minuten Laufzeit niedrigste Stufe: 40 Minuten Ladezeit: rund 5 Stunden Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

Akku-Staubsauger-Test 2022: Dyson v11 Absolute Extra

Dyson v11 Absolute Extra © Amazon Produktbild

Dyson Akku-Staubsauger ab 849,14 €

Testnote: Gut – 2,3 Gewicht: 3 kg Nutzung als Handstaubsauger: ✔️ Beutellos: ✔️ Zweitakku inklusive: ❌ Volumen Staubbehälter: 0,76 l Laufzeit höchste Stufe: 14 Minuten Laufzeit niedrigste Stufe: 72 Minuten Ladezeit: rund 3 Stunden Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Akku-Staubsauger-Test 2022: Bosch BSS81POW1

Bosch Akku-Staubsauger BSS81POW1 © Amazon Produktbild

Bosch Akku-Staubsauger ab343,64 €

Testnote: Gut – 2,2 Gewicht: 2,9 kg Nutzung als Handstaubsauger: ✔️ Beutellos: ✔️ Zweitakku inklusive: ❌ Volumen Staubbehälter: 0,3 l Laufzeit höchste Stufe: 16 Minuten Laufzeit niedrigste Stufe: 37 Minuten Ladezeit: rund 5 Stunden Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Akku-Staubsauger-Test 2022: Bosch: BBH7SIL Athlet

Bosch Akku-Staubsauger BBH7SIL Athlet © Amazon Produktbild

Bosch Akku-Staubsauger ab 327 €

Testnote: Gut – 2,5 Gewicht: 3,8 kg Nutzung als Handstaubsauger: ❌ Beutellos: ✔️ Zweitakku inklusive: ❌ Volumen Staubbehälter: 0,9 l Laufzeit höchste Stufe: 16 Minuten Laufzeit niedrigste Stufe: 70 Minuten Ladezeit: rund 6 Stunden Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,2 von 5