Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion – Top-Modelle im Sonderangebot

Von: Ömer Kayali, Nina Dudek

Für einen gepflegten Rasen ist ein Rasenmäher das A und O. © Imago

Es kann so einfach sein: Den Rasen mähen, pflegen und düngen in nur einem Arbeitsschritt. Die besten Akkurasenmäher mit Mulchfunktion oder Mulch-Kit Sinn für clevere Gärtner.

Ein Rasenmäher mit Mulchfunktion erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Aber die Wahl des besten Mulch-Rasenmähers ist nicht ganz so einfach. Sie sind in allen Antriebsarten erhältlich. Elektrisch betriebene Modelle sind besonders umweltfreundlich, allerdings haben diese auch einige Nachteile. Für welche Rasen Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion in Frage kommen und wofür sie sich nicht gut eignen, verraten wir im folgenden Abschnitt.

Sind Rasenmäher mit Mulchfunktion sinnvoll? Vor- und Nachteile eines Akku-Rasenmähers mit Mulchfunktion

Im Großen und Ganzen lässt sich die Frage mit einem Ja beantworten. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, die Vor- und Nachteile auf einen Blick:

✅Nährstoffe für den Rasen: Mulchen häckselt das Gras. Das fördert die schnelle Zersetzung, versorgt den Boden mit Nährstoffen und Feuchtigkeit. So wächst der Rasen gesund und kräftig nach.



✅Zeitersparnis: Beim Mulchen muss der Grasschnitt nicht gesammelt und entsorgt werden. Das spart Zeit und Mühe.



✅Plus für die Umwelt: Wer mulcht, spart sich Grasschnitt als Gartenabfall (und die Fahrt zum Entsorgen). Außerdem muss der Rasen so gut wie nicht mehr chemisch gedüngt werden – das spart wiederum Geld.

❌ Nicht für alle Rasenarten geeignet: Steht das Gras sehr hoch oder ist es nass, funktioniert das Mulchen nicht mehr einwandfrei. Mulchmäher funktionieren am besten bei regelmäßig gemähtem Rasen.

Akku-Mulcher eignen sich nur . Bei einem größeren Rasen könnte es mit dem Akku knapp werden. ❌Achtung Allergiker: Die gehäckselten Gräser, Blätter und Zweige können Allergene freisetzen, vor allem aber Pollen. Ist es feucht, können bei der Zersetzung des Mulchmaterials auch Schimmelpilzsporen freigesetzt werden.



❌Optik: Beim Mulchen bleibt der Gasschnitt mehr oder weniger sichtbar liegen. Er sich daran stört (und keine Grasreste an den Schuhen mit herumtragen möchte), ist mit einem Rasenmäher mit Auffangkorb besser beraten.

2-in-1-Lösung mit nur einem Handgriff: Greenworks Tools G40LM35K2X

Greenworks-Tools G40LM35K2X Akku-Rasenmäher © Amazon Produktbild

Dieses Modell bietet eine komfortable 1-in-1-Lösung für den Rasenschnitt: Einfach den Hebel umlegen und die Messer lassen sich mühelos von 25 mm auf 70 mm anheben. Während das Schnittgut im großzügigen 40 l-Sack gesammelt wird, kann feines Schnittgut auch direkt vor Ort gehäckselt werden.

25 % Rabatt + Gratis-Versand

Preis: 239,99 € statt 395,99 € Schnitthöhen: 20 bis 70 mm Schnittbreite: 35 cm Rasenfläche: 500 m² Akku-Laufzeit: circa 30 Minuten Fangkorb-Volumen: 40 l Zubehör: 2 Akkus, Ladegerät

Das extraleise Powerpaket in XL: BOSCH AdvancedRotak

Bosch AdvancedRotak 36-850 © Bosch

Extra kraftvoll und extra leise: Der Bosch AdvancedRotak 36-850 arbeitet durch ProSilence rund 30 5 leider als vergleichbare Modelle. Und das mit 50 l-Fangkorb und einer Laufleistung für Gärten mit einer Fläche bis zu 850 m² .

217 € Rabatt bei OBI

Preis: 549,99 € statt 767,54 € Schnitthöhen: 7-fache Verstellung 25 mm bis 80 mm Schnittbreite: 46 cm Rasenfläche: bis zu 850 m² Akku-Laufzeit: keine Angabe des Herstellers Fangkorb-Volumen: 50 l Zubehör: 2 Akkus, Ladegerät, MultiMulch-Rotak

Kann man mit jedem Rasenmäher Mulchen?

Theoretisch ja. Wenn das Gras schon kurz ist und Sie den Fangkorb weglassen, wäre das ebenfalls mulchen. Allerdings ist der Grasschnitt oft gröber als beim „richtigen“ Mulcher und das Gras fliegt Ihnen möglicherweise wörtlich um die Ohren.

Allerdings lassen sich Rasenmäher mancher Hersteller mit Mulch-Kits nachrüsten. Damit werden die Grasabschnitte in feinere Stücke zerkleinert und gleichmäßig auf dem Rasen zu verteilt.

Mit Mextra Mulch-Kit: Einhell Power X-Change

Einhell Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 43 © Einhell

Dieser kompakte Alleskönner ist die perfekte Lösung, wenn Sie sowohl einen Rasenmäher als auch einen Mulcher möchten. Das wendige, handliche Modell kommt auch in kleine Winkel und lässt sich mit dem Mulch-Kit mit wenigen Handgriffen vom „normalen“ Rasenmäher zum Mulcher verwandeln.

159 € billiger bei OBI

Preis: 319,99 € statt 479,95 € Schnitthöhen: 6-fach Verstellung 25 mm bis 75 mm Schnittbreite: 43 cm Rasenfläche: ca. 600 m² Akku-Laufzeit: k. A. Fangkorb-Volumen: 63 l Zubehör: 2 Akkus, Ladegerät, Mulchkit

Mit 4 Akkus & 10 Jahre Garantie für große Grundstücke: Einhell GE-CM 36/47

Einhell GE-CM 36-47 © Amazon Produktbild

Für alle Großgrundbesitzer: Wenn Sie viel Fläche mulchen möchten, dann ist dieser Einhell-Alleskönner ideal. Denn im Spar-Paket sind gleich 4 Akkus enthalten, sodass Sie theoretisch den lieben langen Tag durchmulchen könnten. Weiteres Plus bei häufiger Nutzung: Auf den langlebigen, bürstenlosen Motor gibt es 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung.

30 % Rabatt + Gratis-Versand

Preis: 529 € statt 759,95 € Schnitthöhen: 6-stufige Verstellung 30 bis 65 mm Schnittbreite: 47 cm Rasenfläche: ca. 700m² Akku-Laufzeit: keine Angabe des Herstellers Fangkorb-Volumen: 75 l Zubehör: 4 Akkus, 2 Ladegeräte, Schaber zur Reinigung

3 Funktionen & intelligente Akku-Schonung: Black+Decker 3-in-1 Akku-Rasenmäher

Black+Decker 3-in-1 Akku-Rasenmäher © Black+Decker

Der Rasenmäher vereint 3 Funktionen in sich: Mulchfunktion, Seitenentleerung oder Fangkorb. Die intelligente Autosense-Funktion passt die Motordrehzahl automatisch an Grashöhe und -dicke an – verlängert die Akku-Laufzeit deutlich. Die 7-fache Höhenverstellung lässt einen großen Einsatzbereich zu.

21 % Rabatt bei Amazon

Preis: 195 Euro Schnitthöhen: 7-fach Verstellung 38 mm bis 100 mm Schnittbreite: 48 cm Rasenfläche: ca. 600 m² Akku-Laufzeit: ca. 40 Min Fangkorb-Volumen: 50 l Zubehör: 2 Akkus, Grasfangkorb, Sicherheitsschlüssel, Schnellladegerät, Mulcheinsatz, Aufsatz für Seitenentleerung