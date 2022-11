Gepäck verloren? Mit den AirTags können Sie Ihre Koffer orten

Von: Philipp Mosthaf

Mit einem AirTag finden Sie Ihr Gepäck jederzeit. Dank der Bluetooth-Tracker geht Ihr Gepäck nicht mehr verloren. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Wenn der Urlaub zum Albtraum wird – so erging es vielen Urlaubern in diesem Jahr. Plötzlich ist das Gepäck weg. Unzählige Reisende waren 2022 die Leidtragenden des weltweiten Flugchaos. Die Bilder von tausenden Koffern, die sich in den Flughallen stapelten, gingen um die Welt. Teilweise dauerte es Wochen, bis die Urlauber ihr Gepäck wieder hatten. Und so nutzen Reisende vermehrt Bluetooth-Tracker wie die Apple AirTags, die relativ einfach funktionieren. Auch Samsung und das US-Unternehmen Tile bieten leistungsstarke Tracker an.

Dass die Urlauber hierbei eine rechtliche Grauzone betreten, nehmen die Fluggesellschaften zur Kenntnis. Immerhin wollen Sie ihre Kunden nicht noch mehr verärgern. Wir verraten Ihnen, wie Sie mithilfe der AirTags Ihr Gepäck wieder finden.

Wie Sie Ihr Gepäck dank der AirTags wieder finden

Die Ortung Ihres Gepäcks mithilfe der AirTags funktioniert ganz einfach: Nachdem sich der Tracker mit Ihrem iPhone verbunden hat, können Sie diesen mit der App – bei Apple die „Wo ist?“-App – jederzeit orten. Doch wie funktioniert das, wenn Sie tausende Kilometer von Ihrem Koffer entfernt sind?

Der Apple AirTag verbindet sich via Bluetooth und einem genauen Ultrabreitbankfunk mit einem Apple-Gerät, zum Beispiel dann, wenn ein Flughafenmitarbeiter oder andere Fluggäste in der Nähe sind. Über das fremde Gerät wird der Standort des AirTags – und damit Ihres Koffers – an die App geschickt. So können Sie Ihr Gepäck jederzeit tracken.

AirTags für jedes Gerät – diese Modelle können wir empfehlen

Sind AirTags im Flugzeug erlaubt?

Wie eingangs geschrieben, ist die rechtliche Lage heikel, denn die Bluetooth-Tracker sind in Flugzeugen nicht erlaubt. Die Produkte sind so neu, dass es bisher keine Regeln dazu gibt. Aus diesem Grund werden AirTags wie Smartphones oder Tablets als elektronische Geräte angesehen. Diese Geräte müssen während des Fluges vollständig ausgeschaltet sein, was bei den Trackern nicht möglich ist.

Dennoch scheinen die AirTags aktuell unbedenklich für die Flugsicherheit zu sein. Zum einen liegt der Anteil des Lithiums weit unter dem von der internationalen Flugbehörde IATA festgelegten Grenzwert und auch die Nennenergie von 100 Wh wird nicht überschritten. Zum anderen sei die schwache Bluetooth-Signalstärke für die Flugsysteme nicht gefährlich, wie die WirtschaftsWoche (Printausgabe 35/2022) berichtet.

Seit dem weltweiten Flugchaos werden AirTags vermehrt als Koffer-Tracker eingesetzt. Die Ortung gelingt ganz einfach mit der jeweiligen App auf dem Smartphone. © Amazon Produktbild

Nicht nur im Flugzeug, auch in Flughafenhallen kommen die AirTags zum Einsatz. Dank der Nahfeldortungsfunktion wissen Passagiere ganz genau, in welcher Richtung der Koffer sich befindet und wie weit er entfernt ist. Bei Tausenden von Taschen gewiss ein großer Vorteil.