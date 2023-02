HAMMER-Deal: 7 Tage AIDA Kanaren ab 429 p. P. €

Von: Nina Dudek

So kann es im März auch aussehen: menschenleere Traumstrände auf Fuerteventura © lunamarina/Panthermedia

Resturlaub übrig? Dann nichts wie weg ins Warme. 1 Woche AIDAnova-Kreuzfahrt ab 1.3. Kanaren & Madeira ab Teneriffa ab 429 € pro Person

Sie wissen nicht, wie Sie bis Ende März 2023 Ihren Resturlaub noch richtig gut investieren? Dann ab auf die AIDA.

Am 1. März geht‘s ab Teneriffa los. Eine Woche Kreuzfahrt über die Kanaren nach Madeira für nur 429 Euro pro Person bzw. 858 Euro in der Doppelkabine. Natürlich genießen Sie bei allen VARIO-Tarif Angeboten die umfangreichen AIDA Inklusiv-Leistungen an Bord.

Im März herrscht auf den „Inseln des ewigen Frühlings“ bereits echter Frühling, die Blumeninsel Madeira gleicht einem üppigen Tropenparadies. Stahlblauer Himmel, schwarze Vulkaninseln und würzige Atlantikluft mischen sich auf den Kanaren mit zartrosa Mandelblüten und historischen Hafenstädten.

Kanaren & Madeira mit AIDA: Reiseverlauf

Das Schönste an einer Kreuzfahrt: Ihr Bett reist immer mit. Kein Kofferpacken, kein Ein- und Auschecken bei wechselnden Hotels. Mit der AIDAnova sind Sie jeden Tag woanders und das ganz entspannt. Entdecken Sie sechs vollkommen verschiedene Inseln weit draußen im Atlantik – abwechslungsreich, spannend und mit zwei Seetagen zum Genießen an Bord.

Tag Hafen 01.03.2023 Teneriffa: Auftakt der Reise ist die trubelige Hafenstadt Santa Cruz. 02.03.2023 Fuerteventura: Mit ihrer kargen Vulkanlandschaft ist sie die archaischste der Kanarischen Inseln. 03.03.2023 Lanzarote: Einst die Insel der Aussteiger ist Lanzarote heute eine Community der Insider. 04.03.2023 Gran Canaria: Mächtige Berge und goldene Saharadünen – hier locken die Kontraste. 05.03.2023 Seetag: Zeit, alle Services an Bord voll auszukosten. 06.03.2023 Madeira: Die britisch geprägte Blumeninsel gilt als Garten Eden auf Erden. 07.03.2023 Seetag: Zeit, alle Erlebnisse revuepassieren zu lassen 08.03.2023 Teneriffa: Heute heißt es leider Abschied nehmen.

50 € Bordguthaben geschenkt Wir schenken Meerverliebten mit dem Aktionscode „REISELUST“ auf allen Pauschalreisen im Sommer 2023, Winter 23/24 mit AIDA 50 € Bordguthaben pro Kabine.

Einfach beim Buchungsvorgang angeben und über 50 € on top freuen. 50 € Bordguthaben sichern Gültig für Buchungen zwischen 9. Februar und 06. März 2023: kann nach Neubuchung einer AIDA Kreuzfahrt eingelöst werden – auf aida.de/myaida frühestens einen Tag nach Buchung der Reise

Zeitlich begrenzter Vorteilspreis

Die Dünen von Maspalomas auf Gran Canaria bestehen aus Saharasand. © naticastillog/PantherMedia

Der supergünstige VARIO-Tarif mit 300 Euro Frühbucherrabatt ist zeitlich begrenzt. AIDA vergibt die Plätze nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt ...

300 € Frühbucherrabatt im VARIO-Tarif

Genießen Sie alle umfangreichen AIDA Inklusiv-Leistungen an Bord

Beinhaltet Doppel-Innenkabine 858 € statt 1.580 €

Gültig für die Reise vom 01.03. – 08.03.2023

300 € Frühbucherrabatt sichern