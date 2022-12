Drastisch reduziert: ausgezeichneter AEG QX6-Akkustaubsauger 67 % günstiger

Von: Olga Krockauer

Der AEG QX6 Akku-Staubsauger wurde 2021 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. © AEG

Den AEG QX6 Akku-Staubsauger bekommen Sie bei eBay derzeit mit 67 % Rabatt und sparen ganze 179,96 Euro!

Dank des stylischen Akku-Staubsaugers bringen Sie Ihr Zuhause schnell und unkompliziert in beste Ordnung. Denn Sie haben keine typischen lästigen Manöver mit dem Gerät: kein Hinterherziehen des Staubsaugers, kein Anecken, kein Stolpern über das Kabel. Mit dem wendigen, leichten Haushaltshelfer fällt Ihnen jede Bewegung leicht. Zwar können Sie am Stück nicht so lange putzen wie mit dem klassischen Staubsauger (Akku-Geräte haben eine begrenzte Betriebsdauer). Doch die kabellosen Modelle sind besonders praktisch, um auch an schwer erreichbaren Stellen gründlich zu saugen. Den mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten AEG QX6-1-42GG Akku-Staubsauger bekommen Sie jetzt bei eBay 67 Prozent günstiger: für nur 89,99 Euro statt 269,95 Euro.

Kraftvoll, ergonomisch und vielseitig anpassbar: der Akku-Staubsauger AEG QX6

Der AEG QX6 Akku-Staubsauger brilliert mit dem besonders komfortablen ergonomischen Design: schlank, flach und leicht lässt er sich unkompliziert bedienen – und Sie bleiben maximal flexibel.

Zudem verwandelt sich das Gerät im Handumdrehen in einen Handstaubsauger. Dank der integrierten Möbelpinsel und Teleskop-Fugendüse kommen Sie leicht sogar an schwer erreichbare Stellen.

Das Gerät ist extra saugstark: dank dem leistungsfähigen Lithium HD-Power-Akku mit einer Akkulaufzeit von bis zu 45 Minuten.

Die innovative Cyclone-Technologie sorgt für einen optimierten Luftstrom, und das fünfstufige Filtersystem trennt Schmutz und Staub aus dem Luftstrom besonders effizient – für eine saubere, gesunde Luft in Ihrem Zuhause..

AEG QX6 Akku-Staubsauger: Die wichtigen technischen Details im Überblick

Zustand neu Laufzeit bis zu 45 Minuten im Eco-Modus Herstellergarantie 2 Jahre Akku-Kapazität 2.100 mAh Geräuschpegel 79 dBA Staubbehältervolumen 0,3 Liter Ladezeit 4,5 Std. Gewicht 3,18 kg Maße 38,6 x 69,2 x 14,6 cm Freistehende Parkfunktion ✔️ Integrierter Handstaubsauger ✔️ Integriertes Licht ✔️ Teleskop-Fugendüse ✔️ Multibodenbürste ✔️ Staubbeutel ❌ Farbe Grau

