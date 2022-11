Adventskalender für kluge Köpfe: Spannende Ideen für Kinder & Erwachsene

Von: Nina Dudek

Rätseln und Knobeln bis das Christkind kommt. Mit ungewöhnlichen Adventskalendern für kluge Köpfe © Aleksei Isachenko/PantherMedia

Physik hinter Türchen 9? Ein scheinbar unlösbarer Knoten hinter Tür 12 oder ein Grusel-Rätsel am 18. Dezember? Diese Adventskalender sorgen für jede Menge Herausforderungen.

Schokoladen-Adventskalender, Adventskalender für Frauen oder Adventskalender für Männer sowie kulinarische Adventskalender sind natürlich Klassiker. Dabei gibt es so viel spannendere Inhalte! Wer als Eltern nicht schon vor Weihnachten Spielzeug in einem Adventskalender verschenken möchte, oder wer seine Familie in der Adventszeit so richtig überraschen möchte, ist hier richtig. Denn diese außergewöhnlichen Adventskalender-Varianten sind eine ebenso spannende wie fördernde Alternative: Ob Rätsel für Kinder, Logikspiele für Erwachsene oder Geschicklichkeit – bei diesen Adventskalendern wartet hinter jedem Türchen eine echte Herausforderung, die die Wartezeit aufs Christkind auf alle Fälle verkürzt.

Galileo Science – Experimentierkasten mit 24 aufregenden Geschenken

Galileo Science Adventskalender mit 24 aufregenden Geschenken, Tricks für Kinder ab 8 Jahren © Amazon

Galileo Science Adventskalender

Seit Jahrzehnten begeistert das Pro7-Wissensmagazin Galileo große und kleine Fernsehzuschauer. „Sehen, staunen, verstehen“ lautet das Motto der Sendung – und auch dieses Adventskalenders. Täglich warten wissenschaftliche Gegenstände hinter den Kalendertürchen, Kinder lernen dabei immer wieder etwas Neues dazu – genau das richtige für Nachwuchsforscher, die aufs Christkind warten.

Für Kinder ab 8 Jahren

Rätsel.-Adventskalender „Die drei ???“

„Die drei ???“-Adventskalender 2022: Rätsel-Adventskalender für Detektive © Kosmos-Verlag

Drei ??? Adventskalender

In diesem unterhaltsamen Adventskalender müssen die Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews 24 spannende Rätsel im gruseligen Schiffswrack lösen. Dabei tragen die Türchen keine Nummern, stattdessen muss jeden Tag ein Rätsel gelöst werden, um das nächste Türchen zu finden.

Mit 24 originellen Detektiv-Überraschungen für Fans ab 8 Jahren

Escape-Adventskalender

Von der Spiegel-Bestsellerautorin Eva Eich– der erste Escape-Room-Adventskalender © ars Edition

Escape-Adventskalender

Nur wer alle Rätsel löst, öffnet auch die letzte Türe – und entkommt einem Albtraum! Dieser Adventskalender der Spiegel-Bestsellerautorin Eva Eich funktioniert nach Vorbild eines Escape-Rooms. Jeden Tag wartet ein kniffliges Escape-Rätsel, eine Lösungs-Hilfe hilft dabei, dass niemand am 24. Dezember in einer Sackgasse landet.

Gebundenes Buch, ab 14 Jahren

Puzzle-Rätsel-Adventskalender

Puzzle-Rätsel-Adventskalender - Das dunkle Geheimnis der Geschenkefabrik. 24 Puzzles mit insgesamt 960 Teilen © Topp Verlag

Puzzle-Rätsel-Adventskalender

Insgesamt 960 Puzzleteile setzen sich innerhalb von 24 Tagen zu einem großen Ganzen zusammen. Stück für Stück löst sich das Rätsel, warum in der GenialGeschenk GmbH der Worst Case eintritt und die Produktionsmaschine nicht mehr geht. Denn eines ist schnell klar: Das geht nicht mit rechten Dingen zu.

Für Kinder ab 10 Jahren

Geschicklichkeits-Adventskalender

81hY7HaY1WL._AC_SL1500_.jpg © Amazon

Geschicklichkeits-Adventskalender

Hinter jedem Türchen wartet hier eine echte Herausforderung! Die 24 Knobelspiele aus kräftigem Metalldraht in handlicher Größe fördern logisches Denken, Geschicklichkeit und Geduld. Und die braucht man ja bekanntlich, bis es endlich Heiligabend ist.

Für Kinder ab 8 Jahren