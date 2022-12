Abnehmen: die effektivsten Bestseller-Diäten

Von: Nina Dudek

Frische Zutaten sind die Basis für jede erfolgreiche Diät. © tan4ikk1/PantherMedia

Schnell abnehmen – das klappt mit einem fundierten Diät-Ratgeber. Wir stellen Ihnen die Bestseller vor, die sich seit Jahren erfolgreich verkaufen.

Schätzungen zufolge gibt es über 1.000 verschiedene Diäten. Darunter kurioses wie die Eier-Diät, bedenkliches wie eine „Energy-Drink-Diät“ oder fundiertes wie die Weight-Watchers. Wer den Wald vor lauter Bäumen im Diäten-Dschungel nicht mehr sieht, geht womöglich klassisch vor: und durchstöbert die Welt der Bücher. Immerhin haben es wirklich gesundheitsschädliche oder zwielichtige Abnehmmethoden nicht in den offiziellen Buchhandel geschafft. Doch diese Tatsache schränkt die Auswahl nicht unbedingt ein ...

Mit welcher Diät nimmt man am besten ab?

Ein schönes Sprichwort sagt: „Die Mehrheit kann nicht irren“ und gerade bei einem so wichtigen Thema wie Abnehmen ist da durchaus ein Körnchen Wahrheit dran. Schließlich wollen laut Statistik zum Jahreswechsel rund 20 Millionen Deutsche ihr Gewicht reduzieren.

Natürlich ist jeder Körper anders und jeder Mensch hat bestimmte Vorlieben und Abneigungen. Und abnehmen ohne zu hungern ist auch nicht so leicht. Doch was beim Großteil der Bevölkerung beliebt ist, kann so verkehrt nicht sein.

Deshalb haben wir uns die Bestsellerlisten der letzten Jahre genauer angesehen und die beliebtesten Diät-Ratgeber herausgefiltert. Darunter befinden sich – wenig überraschend – viele Ratgeber, die auch die Stiftung Warentest als alltagstauglich bewertet hat.

Weight-Watchers: Die Nummer eins unter den Erfolgs-Diäten

WW - Das Basis-Kochbuch mit Ernährungstipps © Weight Watchers

Kaum eine Diät ist so bekannt, wie das Gruppenprogramm der Weight Watchers. Statt auf Verbote und kompliziertes Kalorienzählen setzt Weight Watchers auf eine dauerhafte Umstellung des Lebensstils und eine bewusste, vielseitige Ernährung sowie einen „Points-Plan“.

Vorteile Nachteile Wissenschaftlich fundierter Ernährungsprogramm Verstehen des Points-Systems nötig Keine Verbote Regelmäßige Treffen helfen bei der Motivation Alltagstauglich

Schnell abnehmen mit er Low Carb-Diät

Low Carb - Das 8-Wochen-Programm © Trias Verlag

Der Verzicht auf Kohlenhydrate wie Nudeln, Brot, Kekse, Kartoffeln & Co. war lange nur unter Bodybuildern beliebt. Denn die Low Carb-Ernährungsweise dient dem Muskelerhalt bei gleichzeitigem Fettabbau. Längst gehört Low Carb aber zu den Alltagsdiäten, denn sie ist durchaus alltagstauglich.

Tipp: Es gibt mittlerweile sogar Low Carb-Kochboxen zum Bestellen!

Vorteile Nachteile Schnelle, nachhaltige Erfolge Anfangs kann es zu Müdigkeit und Kopfschmerzen kommen Alltagstauglich Verzicht (Verbot) auf die meisten Kohlenhydrate Abwechslungsreich Sehr eiweiß- und fettlastig: nicht für Nieren- oder Cholesterinpatienten geeignet

Mit der Steinzeit- oder Paleo-Diät abnehmen wie unsere Vorfahren

Die Paleo Diät für Einsteiger © Amazon

Die Paleo- oder Steinzeit-Diät stützt sich auf die Ernährung unserer Urahnen, die als Jäger und Sammler von Fleisch, Beeren, Wurzeln und allerlei vor Ort wachsenden Pflanzen lebten. Frische, unverarbeitete Lebensmittel stehen auf dem Plan, denn diese Diät geht davon aus, dass der menschliche Organismus sich dieser Ernährungsform seit 2,5 Millionen Jahren angepasst hat.

Vorteile Nachteile Saisonal, regional und bestenfalls bio Anfangs u. U. Müdigkeit und Kopfschmerzen Dauerhafter gesunder Lifestyle Auswärts essen schwierig Macht lange satt und verleiht viel Energie Selbst kochen kostet Zeit Kein Jojo-Effekt Verzicht (Verbot) auf die meisten Kohlenhydrate

Low Fat 30-Diät: Mit weniger Fett schneller abnehmen

LowFett 30 - das große Kochbuch: Fettarm schlemmen und dabei abnehmen © Trias Verlag

Fett macht fett. Das ist allerdings Typsache. Während viele durch den Verzicht auf Kohlenhydrate schnell Gewicht verlieren, hilft anderen die Einschränkung von Fett. Bei der Low Fat 30-Diät stehen nur Lebensmittel mit höchstens 30 Prozent Fett in der Gesamtmenge auf dem Speiseplan.

Vorteile Nachteile Schneller Erfolg Essen nur bei Hunger und aufhören, wenn man satt ist – gar nicht so leicht Ausgewogen und abwechslungsreich Selbst kochen ist zeitaufwändig Keine Verbote Beeinflusst den Cholesterinspiegel positiv

Mit der Atkins-Diät erfolgreich abnehmen und schlank bleiben

Dr. Robert Atkins: Die Diätrevolution – Das Original © Fischer Verlag

Wie viele (und erfolgreiche) Diäten zielt die Atkins-Diät auf eine langfristige Ernährungsumstellung ab. Dabei geht es darum, Kohlenhydrate wie Brot und Nudeln, aber auch Kartoffeln oder Reis auf ein Minimum zu reduzieren. Stattdessen heißt es Zugreifen bei Eiweiß und gesunden Fetten.

Vorteile Nachteile Schnelle Erfolge Hoher Anteil an tierischen Fetten erhöht den Cholesterinspiegel Schnelle Sättigung durch hohen Eiweißanteil Wenig Ballaststoffe können zu Kopfschmerzen oder Verstopfung führen Kein Kalorienzählen Hoher Proteinanteil kann die Nieren belasten Einfache, unkomplizierte Durchführung Langsame Ernährungsumstellung nötig

Intervallfasten als Dauer-Diät zum Abnehmen

Intervallfasten für ein langes Leben © GU

Intervallfasten oder auch intermittierendes Fasten bedeutet einen Wechsel zwischen Zeiten ohne Essen und einem Zeitfenster, in dem gegessen werden darf. Die Intervalle unterscheiden sich je nach Diätart. Besonders bekannt ist die 16:8 Methode: 8 Stunden für die (gesunden) Mahlzeiten, 16 Stunden fasten.

Vorteile Nachteile Extrem simples Prinzip Passt nicht in jeden (Arbeits-)Alltag Keine Verbote Anfangs kann es zu Hunger in der Fastenphase kommen Ausgewogen und abwechslungsreich Effektiv und nachhaltig

Schnell abnehmen und den Blutdruck senken mit der DASH-Diät

DASH Diät für Anfänger: Ernährungsplan, Anleitung und Rezepte © Amazon

Bei dieser Diät sind keine Lebensmittel verboten. Mit möglichst wenigen tierischen Fetten, dafür aber gesunden Omega-3-Fettsäuren aus Fisch und Saaten baut die DASH-Diät auf einer breitgefächerten Basis mit viel Gemüse, Obst und Vollkornprodukten auf.

Vorteile Nachteile Wirkt Blutdrucksenkend Auswärts essen ohne verarbeitete, salzhaltige Lebensmittel ist schwierig Keine Verbote Salzarm, daher bei (schwitzenden) Sportlern ungünstig Ballaststoffreich Kochen mit wenig Salz schmeckt anfangs ''fad'' Abwechslungsreich