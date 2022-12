Abfluss-Fee aus „Die Höhle der Löwen“ – Abflussreiniger mit Duft

Von: Philipp Mosthaf

Die Abfluss-Fee aus „Die Höhle der Löwen“ ist ein Waschbeckenstöpsel mit Reinigungssteine für Abflüsse aller Art. Das Besondere ist der Frische-Duft.

Karl-Heinz Bilz war mit Abfluss-Fee einer der ersten Gründer, die ihr Produkte in „Die Höhle der Löwen“ präsentierten. Der Erfinder präsentierte seinen innovativen Abflussreiniger in der 3. Staffel (2016) der Vox-Gründershow. Investor Ralf Dümmel schlug damals zu und sicherte sich für stolze 250.000 Euro für 35 Prozent.

Ein Deal, der sich für beide Seiten bezahlt machte. Abfluss-Fee 🛒 wurde innerhalb kürzester Zeit millionenfach verkauft, der Handelsumsatz mit dem Abflussreiniger lag ein halbes Jahr nach der Ausstrahlung auf Vox bei 14 Millionen Euro, wie Karl-Heinz Bilz dem businessinsider.de verriet. Und auch Jahre nach dem Verkaufsstart zählt Abfluss-Fee zu den Bestsellern für Abflüsse.

Produkte, die den Alltag erleichtern und im Haushalt helfen sollen, sind bei DHDL-Zuschauern sehr beliebt. So wurden beispielsweise schon puregreen, ein Wassersparer für die Dusche, und Rokitta‘s Rostschreck zu Kassenschlagern.

Abfluss-Fee jetzt bestellen

Was ist die Abfluss-Fee aus „Die Höhle der Löwen“?

Die Abfluss-Fee aus „Die Höhle der Löwen“ ist ein Verschlussstopfen für Waschbecken und Badewannen. Der herkömmliche Stopfen wird dabei um einen Duftstein mit Reinigungsflüssigkeit erweitert. Beim Wasch- oder Spülvorgang werden die Haare, Schmutz, Seife und Gerüche zersetzt. Die ungebetenen Gäste können sich so nicht mehr ansammeln, was gleichzeitig die Rohre schont. Der Wirkstoff wird bei jedem Waschgang aktiviert, sodass eine automatische Säuberung des Siphons gewährleistet wird.

Die Abfluss-Fee passt auf nahezu alle Waschbecken-Abflüsse, kann problemlos ohne Werkzeug eingesetzt werden und ist dank der Rasterfunktion höhenverstellbar.

Wo kann ich die Abfluss-Fee bestellen?

Bei Amazon erhalten Sie die Abfluss-Fee mit inklusive neun Reinigungssteinen mit Apfel-Aroma zum Vorteilspreis.

Abfluss-Fee jetzt bestellen

