„Zutiefst beunruhigend“: Entsetzen über Bravermans Umgang mit Geflüchteten

Von: Alexander Eser-Ruperti

Das Kabinett von Premier Rishi Sunak macht weiter Negativ-Schlagzeilen. Grund dafür ist auch Innenministerin Suella Braverman mit ihrer extrem rechten Rhetorik.

London – Äußerungen von Großbritanniens Innenministerin Suella Braverman sorgen auf der Insel seit einiger Zeit für Entsetzen: Das Mitglied der Parteirechten verglich vor einiger Zeit Geflüchtete mit „Invasoren“, seitdem verteidigt sie ihre Äußerungen und zeigt keinerlei Anzeichen von Unrechtsbewusstsein. Wirklich ungewöhnlich sind die Äußerungen für Braverman nicht, was sie indes keineswegs weniger gefährlich macht: Sie sind der Preis, den Rishi Sunak für den Einbezug des extrem rechten Parteiflügels in seine Regierung zahlt. Kritik kommt unter anderem von einer Holocaust-Überlebenden, nur: Braverman lässt das kalt.

Großbritanniens Innenministerin Suella Braverman vergleicht Geflüchtete mit „Invasoren“

Bereits 2022 hatte Großbritanniens Innenministerin Suella Braverman unter anderem erklärt: „Die Menschen in Großbritannien haben ein Recht darauf zu wissen, wem es ernst damit ist, die Invasion an unserer südlichen Küste zu stoppen und wem nicht.“ Seither weicht die Ministerin nicht von ihren Aussagen ab. Nun hat sich ein altgedienter Labour-Politiker zu Wort gemeldet, der selbst als Kind auf der Flucht vor den Nazis nach Großbritannien kam. Alf Dubs spricht laut Guardian von einem Tiefpunkt seines halben Jahrhunderts in der Politik.

Der 90-Jährige erklärt laut der Zeitung in einem Podcast zu Bravermans Vergleich: „Ich muss sagen, wenn die Innenministerin von Flüchtlingen als Invasoren spricht, finde ich das zutiefst und persönlich beunruhigend. Beunruhigend, weil Invasoren als Feinde angesehen werden“. Dubs weiter: „Invasoren sind feindliche Menschen, während wir über Menschen sprechen, die vor Krieg, Verfolgung, Bedrohung ihrer Sicherheit usw. fliehen. Und ich denke, wir schulden ihnen ein wenig Mitgefühl“.

Großbritannien: Sunaks Innenministerin Braverman lenkt trotz anhaltender Kritik nicht ein

An ein Einlenken ist bei Sunaks Innenministerin Suella Braverman trotz allem nicht zu denken. Mitte Januar hatte die Holocaust-Überlebende Joan Salter die Tory-Politikerin während eines Treffens im Wahlkreis Fareham mit ihren Aussagen konfrontiert. Salter selbst erhielt für ihren Beitrag zur Aufklärung über den Holocaust in der Vergangenheit die Auszeichnung MBE (Member of the Order of the British Empire).

Salter sagte laut Guardian: „Wenn ich höre, wie Sie gegen Flüchtlinge Worte wie ‚Schwärme‘ und ‚Invasion‘ verwenden, werde ich an die Sprache erinnert, mit der die Ermordung meiner Familie und von Millionen anderer Menschen entmenschlicht und gerechtfertigt wird.“ Und weiter: „Warum haben Sie das Bedürfnis, diese Art von Sprache zu verwenden?“

Die Innenministerin erklärte darauf unter anderem: „Ich werde mich nicht für die Sprache entschuldigen, die ich verwendet habe, um das Ausmaß des Problems zu verdeutlichen. Ich sehe meine Aufgabe darin, ehrlich gegenüber dem britischen Volk und ehrlich für das britische Volk zu sein.“ Braverman führte fort: „Ich werde weder vor schwierigen Wahrheiten zurückschrecken, noch werde ich die Realität, die wir alle beobachten, verschweigen.“ Einsicht, klingt anders – und Braverman bedient weiter die rechte Wählerschaft.

Die Tories, Suella Braverman und das Kabinett von Rishi Sunak

Auch der Fall Braverman wirft ein fatales Schlaglicht auf das Kabinett von Rishi Sunak, der aufgrund seiner Personalwahl selbst immer mehr in die Bredouille gerät. Sunaks erste hundert Tage im Amt waren alles andere als ein Erfolg für die Tories, dazu hat auch Suella Braverman beigetragen. Derzeit holen den Premier zudem die Personalien Nadhim Zahawi und Dominic Raab ein, da scheint Gavin Williamson schon fast vergessen. Es sollte auch dem amtierenden Regierungschef zu Denken geben, dass einer der „Tiefpunkte seines halben Jahrhunderts in der Politik“ für Alf Dubs in Sunaks Amtszeit fällt. Es geht um mehr als „nur“ die Tragbarkeit von Suella Braverman – es geht längst um die der Tories im Allgemeinen.