Verwirrung um Hartz-IV-Bonus: Wann die Auszahlung der 200 Euro genau kommt

Von: Anika Zuschke

Teilen

Derzeit herrscht viel Verwirrung um die Auszahlung des Hartz-IV-Bonus – wann die 200 Euro kommen. © Jan Huebner/imago/Montage

Der Hartz-IV-Bonus in Höhe von 200 Euro soll im Juli 2022 ausgezahlt werden. Aber viele Betroffene haben das Geld noch nicht erhalten. Wann gibt‘s den Zuschuss?

Berlin – Kommt der Hartz-IV-Bonus aus dem Entlastungspaket 2022, oder kommt er nicht? Die in fast allen Lebensbereichen steigenden Kosten belasten insbesondere einkommensschwache Haushalte. Aus dem Grund wurde im Frühjahr 2022 der Hartz-IV-Bonus in Höhe von 100 Euro beschlossen – der aufgrund der erneut steigenden Preise infolge des Ukraine-Kriegs von der Regierung auf 200 Euro erhöht wurde. Die Auszahlung ließ sich schnell auf Juli 2022 datieren. Doch ist das Geld Anfang Juli offenbar bei vielen Hartz-IV-Empfängern noch nicht auf dem Konto gelandet. Woran das liegt und wann genau der Hartz-IV-Bonus ausgezahlt wird, berichtet Kreiszeitung.de.

Auszahlung vom Hartz-IV-Bonus 2022: Geld noch nicht erhalten? So ergeht es vielen Hartz-IV-Empfängern

Bei der Auszahlung des Hartz-IV-Bonus in Höhe von 200 Euro herrschte in den vergangenen Tagen zunehmend Verwirrung. Manche Betroffenen haben ihre Auszahlung – die für Juli 2022 angekündigt wurde – bereits erhalten, ein Großteil der Hartz-IV-Empfänger ging jedoch bis jetzt leer aus. Auf Twitter beschwerten sich bereits am 30. Juni einige Betroffene über den unklaren Zustand.

„Wenn man im Internet liest, Hartz 4 und der Bonus soll zusammen überwiesen werden. Enttäuschung am Bankautomaten, Bonus ist nicht drauf“, schreibt eine Userin am 30. Juni 2022. Eine andere Twitter-Nutzerin postete am selben Tag: „Pustekuchen, kein Bonus, ich bin armutsbetroffen.“ Die gleiche Erfahrung machte auch ein weiterer User: „Bonus war heute nicht dabei, die 20 Euro für Kinder auch nicht. Auf der Homepage der BA [Bundesagentur für Arbeit] steht, wer im Juli Anspruch hat, bekommt es – naja, vermutlich erst Ende des Monats. So ist das, auf Geld muss man immer warten – wir haben es ja.“

Hartz-IV-Bonus 2022: Wer bekommt die 200 Euro – und wann kommt der Zuschuss endlich?

Voraussetzung für den Hartz-IV-Bonus ist laut dem Bundesarbeitsministerium, dass man im Juli 2022 mindestens einen Tag einen Leistungsanspruch auf Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung hat.

Wer bekommt den Hartz-IV-Bonus? „Leistungsberechtigte, die für den Monat Juli 2022 Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben und deren Bedarf sich nach der Regelbedarfsstufe 1 oder 2 richtet, erhalten für diesen Monat [...] eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro“, heißt es zur Grundvoraussetzung für den Hartz-IV-Bonus laut Paragraf 73 SGB II.

Diese Formulierung legt nahe, dass die Auszahlung des Hartz-IV-Bonus im Juli 2022 erfolgt. Da reguläre Hartz-IV-Leistungen für Juli laut hartziv.org bereits spätestens Ende Juni von den Jobcentern überwiesen werden, hofften viele Betroffene verständlicherweise, dass auch der Zuschuss bereits Ende Juni auf ihren Konten landet – vergebens.

Hartz-IV-Bonus 2022 nicht ausgezahlt – woran das liegt und wann die 200 Euro kommen

Doch wann wird der Hartz-IV-Bonus nun endlich an die Empfänger von Sozialleistungen ausgezahlt? Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales teilte auf Anfrage von Der Westen mit, dass dabei zwischen den unterschiedlich organisierten Ämtern in Deutschland unterschieden werden muss. Dabei gibt es die Optionen:

Jobcenter, die als gemeinsame Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und des jeweiligen kommunalen Trägers vor Ort organisiert sind.

Jobcenter, die von kommunalen Trägern eigenverantwortlich organisiert werden.

Etwa drei Viertel aller Jobcenter fallen in die erste Kategorie. Dort erfolgt die Auszahlungsanweisung und Bescheiderteilung wohl am 23. Juli 2022. Der Westen zufolge erklärte das Bundessozialministerium: „Damit wird eine regelhafte Auszahlung der Einmalzahlung noch im Juli 2022 sichergestellt.“

Auszahlungstermine für den Hartz-IV-Bonus: Wann der Zuschuss von 200 Euro kommt

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Teilweise kann es aber auch bei der ersten Kategorie zu späteren Auszahlungsterminen kommen, etwa wenn noch nicht geklärt ist, ob eine Person anspruchsberechtigt ist. Dann erfolgt die Auszahlung des Hartz-IV-Bonus am 20./21. August oder 24./25. September 2022.

Die Auszahlungstermine für den Hartz-IV-Bonus in Höhe von 200 Euro lauten also:

23. Juli 2022

20./21. August 2022

24./25. September 2022

200 Euro Hartz-IV-Bonus: Kein Antrag nötig – und was es im Juli noch aus dem Entlastungspaket 2022 gibt

Bei den Jobcentern, die von kommunalen Trägern eigenverantwortlich organisiert werden – also der zweiten Kategorie – habe die Politik in Berlin keine Informationen zu den Auszahlungsterminen, berichtet Der Westen. Dort haben die Länder die Fachaufsicht.

Für die Einmalzahlung des Hartz-IV-Bonus ist kein Antrag vonnöten. Allen im Juli 2022 anspruchsberechtigten Personen werden die 200 Euro automatisch ausgezahlt. Neben dem Hartz-IV-Bonus wird auch der Kinderbonus aus dem Entlastungspaket im Juli 2022 ausgezahlt – die Überweisung der Energiepauschale von 300 Euro, oder auch Energiepreispauschale, erfolgt im September. Im Juli 2022 passiert also einiges – dabei gibt es auch Änderungen bei Steuern und der Rente.