ZDF-Politbarometer in Corona-Krise: Höhenflug der Union beendet - Ein Politiker wird gnadenlos abgestraft 

Ein CDU-Politiker wurde darüber hinaus in einer Umfrage hart persönlich abgestraft.

Berlin - Die Union gilt zumindest was Umfragewerte angeht als großer Profiteur der Corona-Krise. Nachdem die Partei, die nach der Rücktrittsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer noch immer keinen neuen Vorsitzenden hat, in den letzten Jahren vermehrt Stimmen an AfD und die Grünen verloren hatte, sah es in den letzten Wochen wieder besser aus.

ZDF-Politbarometer: Deutliche Mehrheit der Bevölkerung hält Corona-Maßnahmen für angemessen

Auch bei den Maßnahmen* während derCorona-Krise* bekommen die Union und ihr Koalitionspartner SPD Rückendeckung aus der Bevölkerung. Zwar sind für den heutigen Samstag in ganz Deutschland mehrere Demonstrationen gegen die Auflagen der Regierung angekündigt, eine repräsentative Umfrage des ZDF-Politbarometers zeigt jedoch ein gänzlich anderes Stimmungsbild.

Den Satz „Jetzt geltende staatliche Corona-Maßnahmen sind...“, vervollständigten 66 Prozent der Befragten mit „gerade richtig“. 15 Prozent waren sogar der Meinung, dass die Maßnahmen „zu schwach“ seien, während nur 17 Prozent diese für „übertrieben“ hielten. Darüber hinaus machen sich 81 Prozent der Befragten keine Sorgen darüber, dass die Einschränkung der Grundrechte dauerhaft beibehalten wird. Lediglich 19 Prozent fürchten demnach eine dauerhafte Einschränkung.

Überraschung bei Beliebtheitswerten der Politiker - CDU-Spitzenpolitiker wird abgestraft

Wie gewohnt präsentierte das ZDF-Politbarometer auch die aktuellen Umfragewerte der Parteien auf Bundesebene, die von der Forschungsgruppe Wahlen erhoben wurden. Diese zeigen, dass der Aufwärtstrend der Union vorerst gestoppt wurde. CDU/CSU kommen demnach auf 38 Prozent (-1), die Grünen liegen mit 18 Prozent (+/- 0) weiterhin auf Platz zwei, vor der SPD mit 15 Prozent (-1). Leichte Gewinne konnten sowohl AfD mit 10 Prozent (+1), als auch die Linken mit 8 Prozent (+1) verbuchen. Weiterhin in einer misslichen Lage befindet sich die FDP, die mit5 Prozent (+/-0) Stand jetzt um den Einzug in den Bundestag bangen muss.

Interessant sind auch immer die erhobenen Beliebtheitswerte der deutschen Spitzenpolitiker. Auch hier konnten sich vor allem die Vertreter der Regierungsparteien auszeichnen. Die Top 3 wird von Angela Merkel angeführt. Sie erhält auf der Skala von -5 bis +5 Punkten einen Wert von 2,6 (April: 2,6). Es folgt Markus Söder (2,1, vormals 2,0)) und Olaf Scholz (1,9, vormals 2,0). Etwas überraschend ist hingegen, dass NRWs Ministerpräsident Armin Laschet deutlich abgestraft wurde. Er kommt auf einen Wert von 0,6 - im April lag er noch bei 1,0. Der CDU-Politiker verlor deutlich in der Gunst und landet auf dem achten Platz. Lediglich Friedrich Merz (0,0) und Christian Lindner (-0,3) schnitten noch schlechter ab. Diese Entwicklung ist mit Blick auf den CDU-Vorsitz besonders interessant. Denn sowohl Laschet, als auch Merz gelten als aussichtsreiche Kandidaten auf die Nachfolge von AKK.

