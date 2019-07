Schlagabtausch im „heute journal“: AKK will Kleber diese eine heikle Frage einfach nicht beantworten

Annegret Kramp-Karrenbauer wird als neue Verteidigungsministerin von Claus Kleber interviewt. Doch AKK erweist sich als hartnäckige Gesprächspartnerin.

Mainz/Berlin - Annegret Kramp-Karrenbauer war erst vor wenigen Stunden zur neuen Bundesverteidigungsministerin ernannt worden, als sie Claus Kleber im ZDF-“heute journal“ Rede und Antwort stehen sollte. Das war zumindest der Plan. Doch Vollprofi Kleber biss gegen die CDU-Chefin auf Granit - denn die blieb bei einer ganz bestimmten Frage bis zum Schluss hart.

Zu Beginn wollte Kleber von Kramp-Karrenbauer wissen, warum sie Verteidigungsministerin geworden sei. Sie habe, sagte AKK, als klar war, dass von der Leyen nach Brüssel wechseln und ihr Amt als Ministerin aufgeben werde, die Situation neu bewertet und auch intensive Gesprächen mit Angela Merkel gehabt. Sie wolle deutlich machen, dass insbesondere die CDU für eine reibungslose Funktion der Regierung sorgt und dass das Thema Sicherheit und Verteidigung zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.

AKK im Interview mit Claus Kleber (heute journal): Keine Erfahrung in Verteidigungspolitik

Und weiter: „Dass es darauf ankommt, das politische Gewicht auch der Vorsitzenden der größten Regierungspartei in diese Arbeit mit einzubringen und deswegen habe ich mich für den Eintritt ins Kabinett entschieden.“

Auf Klebers Frage, warum es die Parteivorsitzende sein musste, obwohl es im Ministerium einige Staatssekretäre gebe, „die sofort mit Sachkompetenz hätten einsteigen können“, verwies Kramp-Karrenbauer auf die „besondere Bedeutung (...), wenn die Vorsitzende der größten Regierungspartei ganz deutlich mit der Übernahme des Verteidigungsministeriums auch sagt: Verteidigung, innere Sicherheit, äußere Sicherheit hat höchste Priorität für diese Partei“. Zum anderen seien die Staatssekretäre nach wie vor im Amt, außerdem habe sie in der Vergangenheit bei all ihren politischen Ämtern bewiesen, dass sie sich sehr schnell einarbeiten könne, sagte die neue Ministerin.

Kramp-Karrenbauer Schlagabtausch mit Claus Kleber im heute journal

So weit, so gut. Doch kurze Zeit später kam es dann zum Schlagabtausch. „Kann man davon ausgehen, dass Sie jetzt für Jahre - denn das ist ein Riesenprojekt - Ihre Zukunft an der Spitze des Verteidigungsministeriums sehen?“, wollte Kleber von der CDU-Chefin wissen.

Die antwortete: „Sie können davon ausgehen, dass ich diesem Amt, genauso wie ich es in meinen vorherigen politischen Staatsämtern auch getan habe, von Anfang an, vom ersten Tag alle Kraft widmen werde, dass ich mich für die Menschen einsetzen werde, auf die wir uns in Deutschland verlassen können und die es verdient haben, dass sie sich auf uns und dass sie sich auf mich verlassen werden, und das ist für mich ein ganz hoher Anspruch.“

Die neue #Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer @akk sagt, sie habe die Situation neu bewertet. Es gehe darum wohlüberlegt zu sagen: "Ich gehe in die Verantwortung in ein Amt, das alles andere als leicht ist. Ich stelle mich dieser Verantwortung." #AKK pic.twitter.com/JqOgaxFKX9 — ZDF heute journal (@heutejournal) July 17, 2019

AKK: Claus Kleber bittet um Verzeihung für Beharrlichkeit, aber ...

Daraufhin versuchte es Claus Kleber erneut: „Sie sprechen über den ersten Tag und die volle Kraft dann. Meine Frage richtete sich mehr so auf den letzten Tag, perspektivisch.“ Und wieder erläuterte Kramp-Karrenbauer, dass sie sich, solange sie dieses Amt innehabe, mit aller Kraft für die ihr Anvertrauten einsetzen werde. „Und es ist nicht die Frage, wie lange das ist. Das ist die Frage, wie intensiv, wie gut man das macht. Das habe ich heute auch in den Ansprachen und auch in meinem ersten Tagesbefehl an die Soldatinnen und an die Soldaten und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch deutlich gemacht.“

Kleber ließ sich nicht beirren. „Verzeihen Sie, dass ich so beharrlich bin“, fing er an. Aber es sei tatsächlich die Frage, die wahrscheinlich von den drei, vier Millionen Menschen, die normalerweise das „heute journal“ sähen, eine ganze Menge interessiere. „Viele sagen sich jetzt, das soll die Feuerprobe sein, für Sie auf dem Weg ins Kanzleramt. Ist das denn völlig verkehrt, und wenn da was dran ist, wie lang muss so eine Feuerprobe andauern, dass sie als bestanden gelten kann?“

heute journal (ZDF): Kramp-Karrenbauer ist hartnäckige Fragen offenbar gewohnt

Doch auch AKK bewies, dass sie hartnäckige Fragen von Journalisten gewohnt ist und antwortete ruhig und gelassen: „Also es ist die Übernahme (...) von Verantwortung für Menschen, die uns, die mir anvertraut sind. Das ist mir sehr wichtig. Die Legislaturperiode dauert bis Ende 2021. Ich habe immer sehr deutlich gemacht, auch als Vorsitzende der CDU: Wir werden, ich werde alles daran setzen, dass diese Legislaturperiode auch ihren ganz normalen Verlauf nimmt. Und solange ich dieses Amt innehabe, solange ich dafür auch entsprechend bestellt und vereidigt bin, solange werde ich mich dieser Aufgabe auch widmen.“

Ein letztes Mal versuchte Claus Kleber dann noch mal, sie aus der Reserve zu locken, wollte die CDU-Chefin nicht mit diesen vagen Antworten davon kommen lassen. „Nun haben Sie ja Mitbewerber“, begann Kleber. „Und wenn es Ihnen gelingen sollte, dieses Amt erfolgreich zu meistern, dann könnten Sie Herrn Merz oder Herrn Laschet oder Herrn Spahn hinter sich lassen. Das findet in Ihrem Kopf gar nicht statt, diese Überlegung?“

Interview mit Claus Kleber: AKK will Kanzlerkandidaten-Prozess „von vorne führen“

Von Kramp-Karrenbauer kam daraufhin nur: „Ich bin im Dezember zur Vorsitzenden der CDU Deutschlands gewählt worden. Und die Vorsitzende der CDU Deutschlands hat in der Frage, wer bei der nächsten Bundestagswahl als Kandidat oder als Kandidatin für diese Partei um das Kanzleramt antritt, immer die Führungsaufgabe, die Führungsverantwortung in der Hand. Ich habe immer deutlich gemacht: Ich werde diesen Prozess von vorne führen. Und genau das tue ich.“

Kleber blieb danach nichts anderes mehr übrig, als sich bei Kramp-Karrenbauer zu bedanken. Von ihr kam ein „Bitteschön“ - und ein Lächeln.

Mit Annegret Kramp-Karrenbauer wird eine politische Pragmatikerin Ministerin, die eher konservative Linien vertritt. Ihre Ernennung hat unmittelbare Folgen für die Abgeordneten des Deutschen Bundestags - wenn auch zunächst nur formaler Natur. Denn sie müssen ihre Sommerpause unterbrechen, um der Vereidigung der neuen Ministerin beizuwohnen.

thh