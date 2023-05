Lage in Belgorod „extrem angespannt“ – Partisanen zeigen Anti-Putin-Flagge über Moskau

Von: Florian Naumann, Sandra Kathe, Christian Stör

Paramilitärische Einheiten attackieren offenbar Militäreinrichtungen Russlands in Belgorod. Der dortige Gouverneur reagiert. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 22. Mai, 23.31 Uhr: Die Lage in der russischen Ukraine-Grenzregion Belgorod ist weiterhin „extrem angespannt“. So der russische Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow in einer Video-Ansprache am Abend, aus der CNN zitiert. Russland spricht von einer Sabotage-Gruppe, die aus der Ukraine nach Russland gekommen sei. In der Region reagiert man nun mit Hausdurchsuchungen „in den Grenzdörfern“ und der Stadt Graivoron - zum Schutz der russischen Bevölkerung, wie es von russischer Seite heißt. Der „Terroralarm“ wurde verhängt, der den staatlichen Institutionen besondere Rechte verleiht. Der Gouverneur stellte klar, dass mittlerweile der Großteil der Bevölkerung das Gebiet verlassen habe. In Videos auf sozialen Medien waren lange Staus aus der Region zu sehen.

Unterdessen teilte die Legion „Freiheit für Russland“, die sich zu den Angriffen auf russischem Boden bekennt und sich gegen Putin stellt, am Abend ein Video: Darauf ist die Flagge des sogenannten Freien Russlands zu sehen, wie sie über der Moskauer Staatsuniversität schwebt. In dem Clip dankt die Gruppierung ihren Unterstützern in Russland: „Danke an diejenigen, die uns unterstützen und auf uns warten!“ In weiteren Videos scheint die Flagge auch in anderen Teilen Moskaus zu wehen. Die Fahnen werden dabei von Luftballons in den Himmel getragen. Unabhängig prüfbar sind die Videos nicht.

Nach Angaben der Ukraine handelt es sich bei den Kämpfern in Belgorod um russische Staatsangehörige.

Update vom 22. Mai, 22.40 Uhr: Jewgeni Prigoschin hat erneut den Abzug seiner Wagner-Söldner aus Bachmut angekündigt. Der russischen Armee traut er die Verteidigung der größtenteils besetzten Donbass-Stadt aber offenbar nicht zu.

„Wenn die eigenen Streitkräfte des Verteidigungsministeriums nicht ausreichen, haben wir Tausende von Generälen. Wir müssen nur ein Bataillon von Generälen zusammenstellen, ihnen alle Waffen geben, und alles wird gut“, soll Prigoschin laut Reuters gesagt haben.

Angriffe in Region Belgorod: „Legion Freiheit für Russland“ bekennt sich dazu

Update vom 22. Mai, 21.30 Uhr: Die „Legion Freiheit für Russland“ hat sich dazu bekannt, die Angriffe in der Region Belgorod verübt zu haben. Die mutmaßlichen Partisanenkämpfer veröffentlichten bei Telegram ein Video.

In dieser wird von einem schwer bewaffneten Mann erklärt: „Wir sind nicht Ihre Feinde. Im Gegensatz zu Putins Zombies rühren wir die Zivilbevölkerung nicht an und benutzen sie nicht für unsere eigenen Zwecke. Die Freiheit ist nah!“ Und weiter: „Wir wollen, dass unsere Kinder in Frieden und Freiheit aufwachsen. Dass sie reisen, studieren und einfach in einem freien Land glücklich sein können. Aber das hat im heutigen Putin-Russland keinen Platz!“

Details zum Partisanenangriff in Belgorod: Angeblich drei Ortschaften attackiert

Update vom 22. Mai, 20.05 Uhr: Neue Details zum Partisanenangriff in Belgorod: Laut Angaben aus Russland wurden insgesamt drei Ortschaften attackiert. Sechs Menschen seien verletzt worden. Der russischen Luftabwehr sei es gelungen, eine weitere Kampfdrohne abzuschießen.

Update vom 22. Mai, 18.51 Uhr: Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, hat drastische Schritte wegen Angriffen in seiner Region eingeleitet. Man habe „mit dem heutigen Tag das Regime einer Anti-Terror-Operation eingeführt“, schrieb der Gouverneur im Nachrichtendienst Telegram. Die „besonderen Maßnahmen“, die Gladkow beschreibt, ähneln der Ausrufung eines Notstands. Man werde zum Beispiel das öffentliche Leben vorübergehend einschränken und Ausweispapiere strenger kontrollieren.

Ukraine warnt Putins Truppen

Update vom 22. Mai, 16.55 Uhr: Der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow hat sich mit einer Warnung an die russischen Soldaten in der Ukraine gewandt und angekündigt, dass sich die Lage auf dem Schlachtfeld für Putins Truppen bald verschärfen würde. Das sagte der 37-Jährige in einem Video vom Montag und verwies auf das Social-Media-Projekt „I want to live“, das seit mehreren Monaten russischen Soldaten beim Desertieren hilft.

Budanows Ankündigung könnte darauf hinweisen, dass die lange angekündigte Gegenoffensive der ukrainischen Armee allmählich Fahrt aufnimmt. Budanow wies darauf hin, dass Russland in über einem Jahr Krieg nicht eines seiner anfänglichen Ziele erreicht hätte und die Soldaten sich nun entscheiden müssten: „sterben oder euer Leben retten“.

Paramilitärische Einheiten aus Russland bekennen sich zu Belgorod-Attacken

Update vom 22. Mai, 15.35 Uhr: Nach Explosionen im Südwesten Russlands kursieren widersprüchliche Meldungen in russischen, ukrainischen und internationalen Medien. Wie die ukrainische Nachrichtenseite Ukrainska Pravda unter Berufung auf mehrere Telegramkanäle berichtet, hätten sich die russischen Widerstandsgruppen „Russischer Freiwilligenkorps“ und die „Legion Freiheit für Russland“ dazu bekannt, die Angriffe in Belgorod verübt zu haben. Die Anti-Kreml-Gruppen hätten darüber hinaus die Bevölkerung dazu aufgerufen, keinen Widerstand zu leisten. Der Kreml reagierte umgehend. Putin-Sprecher Dimitri Peskow erklärte, dass die Sicherheitsdienste Putin „von einem Versuch ukrainischer Saboteure berichtet haben, in die Region Belgorod einzudringen“.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass hingegen berichtet ebenfalls von „ukrainischen Saboteuren“, die auf russisches Staatsgebiet eingedrungen wären, um von der Schmach der Ukrainer nach dem Verlust der Stadt Bachmut abzulenken, wie der britische Guardian berichtet. Auch der ukrainische Geheimdienst hat sich inzwischen übereinstimmenden internationalen Medienberichten zufolge zu dem Vorfall geäußert und betont, dass paramilitärische russische Gruppen als Drahtzieher vermutet werden. Unbestätigten Berichten zufolge soll es bei den Kämpfen Tote auf beiden Seiten gegeben haben.

Berichte im Ukraine-Krieg: Russische Truppen „massiv geschwächt“

Update vom 22. Mai, 14.35 Uhr: Entgegen Behauptungen von russischer Seite, dass der Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut vorbei sei, berichtet das ukrainische Verteidigungsministerium von anhaltenden Kämpfen in Bachmut sowie russischen Verstärkungstruppen und Ausrüstungsnachschub, die in der Stadt eintreffen. Das meldete das Online-Medium Kyiv Independent am Montag.

Laut Angaben der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin Hanna Maliar sei das Offensivpotenzial der russischen Truppen „massiv geschwächt worden“, viele russische Kämpfer seien verletzt worden oder gefallen und in den Außenbezirken Bachmuts komme es immer noch zu Kämpfen zwischen ukrainischen Truppen und Angreifern. Übereinstimmenden Berichten zufolge haben sich die ukrainischen Verteidigungstruppen jedoch weitgehend aus der Stadt zurückgezogen. Bachmut soll praktisch dem Erdboden gleichgemacht worden sein.

Ukraine-Krieg: Ukraine meldet heftigsten Beschuss seit Kriegsbeginn

Update vom 22. Mai, 11.40 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland in der Nacht zu Montag die ukrainische Stadt Dnipro mit 16 Raketen und 20 Kampfdrohnen angegriffen. Ukrainische Behördenvertreter teilten mit, das Ausmaß des Angriffs sei beispiellos: „Heute hat ganz Dnipro nicht geschlafen. Seit Beginn des Krieges hat es keinen solchen Beschuss mehr gegeben“, schrieb der Bürgermeister der Stadt, Borys Filatow, im Onlinedienst Telegram.

Die Infrastruktur sei mit verschiedenen Raketentypen und im Iran hergestellten Shahed-Drohnen angegriffen worden, schrieb der Generalstab auf Facebook und teilte weiter mit, die ukrainische Luftabwehr habe alle Drohnen und vier der Marschflugkörper zerstört. Die Großstadt Dnipro im Osten der Ukraine hatte vor dem Krieg fast eine Million Einwohner. Sie liegt etwa 125 Kilometer von der aktuellen Front entfernt.

Russland plant offenbar neue Elite-Einheit

Update vom 22. Mai, 10.30 Uhr: Nach britischen Geheimdienstinformationen will Russland eine neue Elite-Einheit bei seinen Luftstreitkräften für den Einsatz in der Ukraine schaffen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Bericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London vom Montag (22. Mai 2023) hervor.

Experten: Kampf um Bachmut schwächt Wagner-Truppe

Update vom 22. Mai, 9.10 Uhr: Die russische Privatarmee Wagner des Geschäftsmannes Jewgeni Prigoschin ist nach Einschätzung westlicher Experten durch die Kämpfe um die ostukrainische Stadt Bachmut geschwächt. Die Söldner seien durch die Abnutzung kaum in der Lage zu neuen Angriffen außerhalb der Stadt, teilte das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington mit.

Zugleich gingen die Militäranalysten davon aus, dass Bachmut größtenteils von russischen Truppen kontrolliert wird. Die ukrainischen Streitkräfte hingegen führten im Norden und Süden von Bachmut Gegenangriffe und kontrollierten Verbindungswege um die Stadt.

Russland greift Region Dnipropetrowsk an

Update vom 22. Mai, 8.20 Uhr: Russland hat die ukrainische Region Dnipropetrowsk in der Nacht zum Montag mit Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen. Acht Menschen seien verletzt worden, von denen drei im Krankenhaus behandelt werden müssten, teilte der Gouverneur der Region, Serghij Lyssak, im Nachrichtenkanal Telegram mit. Die Flugabwehr habe 15 Drohnen und vier Marschflugkörper abgeschossen, sagte er. Lyssak veröffentlichte auch Fotos von schwer beschädigten Wohnhäusern, Unternehmen und Autos.

Update vom 22. Mai, 5.40 Uhr: Bei russischen Angriffen im Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine sind nach Angaben der Militärverwaltung am Sonntag mehrere Wohngebäude beschädigt worden. Bei einer Explosion im Gebiet Charkiw im Osten wurde ein 61 Jahre alter Mann verletzt, wie der ukrainische Rettungsdienst bei Telegram mitteilte.

Lage in Bachmut weiter unklar

Update vom 21. Mai, 22.45 Uhr: Auch am Wochenende ruhte der Fokus im Ukraine-Krieg auf Bachmut - doch nach wie vor ist unklar, ob Russland die umkämpfte Stadt tatsächlich vollständig eingenommen hatte. Der Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, sprach am Abend im ukrainischen Staats-Fernsehen von eigenen „Vorstößen“ nahe der Stadt. Die bei Bachmut eingesetzte 3. Sturmbrigade der Ukrainer erklärte, auf einem Frontabschnitt von 1700 Metern sogar 700 Meter vorgerückt zu sein. Dazu stellte sie später auf Facebook ein Video von der Gefangennahme russischer Soldaten.

Biden nennt enorme Zahl für Russlands Verluste in Bachmut: „Das ist schwer zu kompensieren“

Update vom 21. Mai, 17.30 Uhr: Weiterhin gedeihen Spekulationen über die Lage im umkämpften Bachmut – US-Präsident Joe Biden hat unterdessen den Blick auf Russlands Verluste in der Schlacht um die ostukrainische Stadt gelenkt. „Die Wahrheit ist, dass Russland mehr als 100.000 Verluste in Bachmut erlitten hat“, sagte Biden bei einer Pressekonferenz beim G7-Gipfel in Hiroshima. „Das ist schwer zu kompensieren“, betonte er. Das Weiße Haus hatte diese Zahl laut einem Bericht der Deutschen Welle bereits zuvor genannt.

Update vom 21. Mai, 16.47 Uhr: Die EU hat offenbar ein Leck in den Sanktionsbemühungen gegen Russland ausgemacht - in China. Mehrere dort gemeldete Firmen sind nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an der Umgehung von Sanktionen gegen Russland beteiligt. Man habe „klare Beweise“, dass „etwa acht Unternehmen“ über Drittländer sanktionierte Güter aus der Europäischen Union direkt nach Russland lieferten, sagte sie dem ZDF am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima.

Selenskyj gibt Biden im Ukraine-Krieg Versprechen: Kein Vorstoß auf Russland mit F16-Jets

Update vom 21. Mai, 13.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinem US-Pendant Joe Biden nach dessen Angaben zugesagt, Kampfjets des Typs F-16 nicht für einen Vorstoß nach Russland zu nutzen. Er habe eine „pauschale Zusage von Selenskyj“, die F-16 nicht zu nutzen, um „in russisches geografisches Territorium“ vorzustoßen. Selenskyj selbst sagte nach dem Ende des G7-Gipfels in Hiroshima, er sei zuversichtlich, dass die Ukraine F-16-Kampfjets erhalten werde, wisse aber nicht, wie viele. Auf die Frage eines Journalisten, wann die ukrainische Gegenoffensive beginne, sagte er: „Russland wird spüren, wenn wir eine Gegenoffensive starten.“

Ukraine aktuell: Russland kämpft mit schweren Verlusten

Erstmeldung vom 21. Mai: Moskau/Kiew - Russland hat im Ukraine-Krieg weiter mit schweren Verlusten zu kämpfen. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurden binnen 24 Stunden etwa 670 russische Soldaten im Kampf getötet oder verwundet. Die Gesamtzahl steigt damit auf 203.160 Soldaten, die Russland bisher im Ukraine-Krieg verloren haben soll. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Zudem hat die ukrainische Luftwaffe nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonntag vier Drohnen vom Typ Shahed-136/131 abgeschossen. Die Luftwaffe erklärte, dass die russischen Streitkräfte die Drohnen „in östlicher Richtung“ eingesetzt hätten.

Ukraine aktuell: Bachmut von Russland erobert - Selenskyj sorgt für Verwirrung

Unterdessen stellte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj missverständliche, nicht eindeutige Aussagen von ihm zur militärischen Situation in Bachmut klar. Die Stadt sei nicht vollständig unter russischer Kontrolle, sagte er nach dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima: „Bachmut ist heute nicht von Russland besetzt worden.“ Zuvor hatte Selenskyj mit einer Äußerung zu einem etwaigen Verlust der ostukrainischen Stadt Bachmut für Verwirrung gesorgt. Der Generalstab in Kiew schrieb in seinem morgendlichen Lagebericht: „Der Kampf um die Stadt Bachmut geht weiter.“

Am Tag zuvor hatten zuerst der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, und später das russische Verteidigungsministerium die Einnahme von Bachmut verkündet. Der russische Präsident Wladimir Putin habe den Wagner-Einheiten und der Armee gratuliert, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass eine Erklärung des Kremls.

Nach Ansicht der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zeigt der mögliche Fall von Bachmut, wie wichtig die weitere Unterstützung der Ukraine ist. Die FDP-Politikerin sagte der Rheinischen Post, Deutschland habe zuletzt ein Paket über 2,7 Milliarden Euro für die Ukraine geschnürt. „Die Lage in im Bachmut zeigt, wie wichtig das ist“, so die FDP-Verteidigungsexpertin. „Die Ukraine wird sich weiter verteidigen.“

Ukraine aktuell: Biden sagt Kiew weitere Militärhilfen zu

US-Präsident Joe Biden hat derweil ein weiteres Paket mit militärischer Ausrüstung für die Ukraine angekündigt. Biden stellte das Paket am Sonntag bei einem bilateralen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima in Aussicht. Nach Angaben des Weißen Hauses haben die Hilfen einen Umfang von etwa 375 Millionen US-Dollar (etwa 346 Millionen Euro). (cs/dpa/AFP)