Worauf achten? Behörde warnt vor Abzocke: Webseite verspricht Gas-Rabatt

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Not in der Gaskrise ist groß: Mit den finanziellen Sorgen der Bevölkerung wollen nun offenbar auch Betrüger Profit machen – und versprechen einen Gasrabatt.

Bonn – Die Gaskrise in Deutschland sorgt trotz beschlossener Gaspreisbremse und Sonderzahlung für existenzielle Sorgen. Die Angst vor den nächsten Abschlägen ist groß. Nun wollen davon offenbar auch Betrüger profitieren: Über eine gefälschte Website wird Verbraucherinnen und Verbrauchern ein Rabatt beim Preis für Gas versprochen. Die Website, die aus den USA geschaltet wird, ist auf den ersten Blick gut gemacht – auf den zweiten ergeben sich Ungereimtheiten. Die Behörden in Deutschland warnen.

Die Bundesnetzagentur warnt vor gefälschten Webseiten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bundesnetzagentur warnt: Fake-Webseite verspricht Rabatt bei Gas

Die Bundesnetzagentur warnt vor einer Website, die Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland eine Erleichterung beim Gaspreis verspricht. Netzagentur-Chef Klaus Müller erklärte laut der Nachrichtenagentur dpa, die Betrüger wollten mit einer perfiden Masche an die persönlichen Informationen von Bürgerinnen und Bürgern kommen.

Ziel sei es, durch das Versprechen eines Rabatts an Kontodaten zu gelangen und die Bezahlung für Gasdienstleistungen über ihn zu lenken, so Müller. Der Agenturchef erklärte, man habe Schritte eingeleitet, um die aus den USA geschaltete Seite entfernen zu lassen. Auf der echten Agentur-Seite heißt es: „Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass gefälschte Internetseiten existieren, die nicht von der Bundesnetzagentur stammen.“

Konkret wird auf der Fake-Homepage ein vermeintliches Förderprogramm beworben, insgesamt soll es angeblich 15 Prozent Rabatt auf Gas geben. Tatsächlich wirkt der Web-Auftritt zumindest auf den ersten Blick seriös, es ist also besondere Vorsicht geboten: Unter anderem wird auf der Seite das Logo der Bundesnetzagentur dargestellt, wenngleich der Behördenname nicht Teil des Website-Titels ist.

Auch das Layout der Seite ähnelt jenem, der tatsächlichen Behörde. Auf Twitter warnt die echte Agentur:„#Achtung bei Internetseiten, die vortäuschen von der @bnetza zu sein und einen günstigeren Gaspreis versprechen. Geben Sie auf keinen Fall Ihre persönlichen Daten, Kontodaten oder Kreditkartennummern an (...)“

Warnung vor vermeintlichem Gasrabatt auf Fake-Website: So erkennen Sie den Betrug

Wie bereits erwähnt: Auf den ersten Blick erweckt die Website einen glaubhaften Eindruck, auch hinterlegte Daten stimmen zum Teil: So ist etwa die angegebene Nummer der Verbraucherhotline ebenso korrekt wie die Adresse. Die Betrüger spekulieren offensichtlich darauf, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich mit Nachfragen nicht an die vermerkte (richtige) Nummer wenden, denn dort würde sie mit Gewissheit sofort über den Betrugsversuch aufgeklärt werden. Die echte Bundesnetzgentur warnt auf all ihren Kanälen vor der Täuschung.

Trotz der glaubhaften Optik gibt es Hinweise auf die eigentliche Beschaffenheit der Website, navigiert man über die Fake-Homepage fällt nämlich etwas auf: Möchte man weiterführende Links anwählen, reagiert die Seite nicht. Beim genaueren Hinsehen finden sich auf dem Internetauftritt an einigen Stellen Ungereimtheiten. Wie auch bei anderen Dingen gilt: Im Fall von Unsicherheit sollte die offizielle Seite der Bundesnetzagentur aufgesucht werden. Telefonisch lassen sich dort weitere Auskünfte einholen. Aktuell wäre nicht einmal der direkte Anruf nötig: Derzeit warnt die Agentur sogar auf ihrer Startseite vor dem Betrug.