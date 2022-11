WM in Katar: Faeser reist zum Auftaktspiel der DFB-Elf

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will im Anschluss an ihren Besuch in der Türkei zum Auftaktspiel der deutschen Elf bei der WM in Katar reisen.

München - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird zum Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar reisen. Faeser werde im Anschluss an ihren Besuch in der Türkei am Mittwoch in das Emirat weiterreisen, sagte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Faeser hat demnach betont, dass sie dabei auch „den Dialog mit der katarischen Regierung zu dortigen Reformen insbesondere zur Verbesserung der Menschenrechtssituation fortsetzen möchte“.

Details folgen in Kürze...